Chung Gia Hân vướng tin ly hôn

Tin đồn Chung Gia Hân ly hôn lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó phủ nhận.

Ngày 15/11, tờ AM730 đưa tin Chung Gia Hân bất ngờ vướng tin ly hôn. Theo đó, mạng xã hội Weibo lan truyền bài viết với tiêu đề: "Truyền thông Hong Kong đưa tin Chung Gia Hân đâm đơn kiện chồng tại Canada".

Bài viết nêu rõ: "Vào 28/10, Chung Gia Hân công khai bản sao hợp đồng tiền hôn nhân thông qua buổi phát trực tiếp trên Instagram. Ngôi sao này cáo buộc hợp đồng có 'các điều khoản lừa đảo' (chẳng hạn hạn chế quyền kiểm soát thu nhập sau khi kết hôn của cô). Chung Gia Hân cũng tuyên bố chồng cô Jeremy đã tiếp cận cô thông qua chị gái để ký hợp đồng bất bình đẳng. Tháng 11, Chung Gia Hân chính thức đệ đơn kiện lên tòa án Canada. Hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải và vụ việc đang được xét xử".

Chung Gia Hân giữ im lặng trước tin đồn ly hôn. Ảnh: AM730.

Tuy nhiên, theo AM730, độ xác thực của tin tức trên không cao. Lý do là truyền thông Hong Kong chưa đưa tin về vấn đề này và trang Instagram của Chung Gia Hân cũng không có gì bất thường.

Trước đó, Chung Gia Hân từng tiết lộ trên một chương trình vào tháng 8, cô là người chủ động theo đuổi ông xã. Chung Gia Hân gặp chồng qua sự giới thiệu của chị gái, nhưng mục đích ban đầu không phải để hẹn hò. Chung Gia Hân có ít bạn bè nên chị gái đã giới thiệu cho nữ diễn viên một người không hiểu tiếng Trung và không biết cô nổi tiếng ra sao để hai người làm bạn, trò chuyện với nhau.

Sau đó, họ là bạn bè một thời gian dài và chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Khi biết Jeremy quen một người họ hàng của cha cô, Chung Gia Hân cảm thấy có sự kết nối rồi dần trở nên thân thiết hơn. Chung Gia Hân thẳng thắn thừa nhận cô đã theo đuổi Jeremy, theo HK01.

Chung Gia Hân sinh năm 1985, bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều 2004. Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của TVB, nhất là những năm đầu 2000. Cô tham gia nhiều bộ phim như Gia đình vui vẻ hiện đại, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo…