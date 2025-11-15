Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Park Bom lại làm phiền Lee Min Ho

  • Thứ bảy, 15/11/2025 18:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Park Bom vừa đăng một bức ảnh được ghép từ tấm hình của cô và Lee Min Ho đang cởi trần. Động thái của nữ ca sĩ này tiếp tục gây xôn xao.

Ngày 15/11, tờ Xports News đưa tin thành viên 2NE1 Park Bom một lần nữa nhắc đến Lee Min Ho. Nữ ca sĩ đăng một bức ảnh lên tài khoản cá nhân với dòng chú thích: "Lee Min Ho ♥ Park Bom". Bức ảnh được ghép từ tấm hình của Park Bom và Lee Min Ho đang cởi trần, ngồi trên ghế sofa.

Động thái của nữ ca sĩ một lần nữa khiến công chúng tranh cãi. Đây là lần thứ hai Park Bom nhắc đến Lee Min Ho kể từ tháng 9.

Park Bom anh 1

Hình ảnh do Park Bom đăng tải mới đây. Ảnh: Xports News.

Thành viên nhóm 2NE1 đã liên tục nhắc đến Lee Min Ho suốt một năm qua. Hành động của Park Bom từng làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cô và nam diễn viên họ Lee.

Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Lee Min Ho phủ nhận tin đồn hẹn hò. Công ty tuyên bố hai người không hề quen biết nhau. Trong khi đó, công ty quản lý của Park Bom giải thích nữ ca sĩ đăng ảnh của Lee Min Ho chỉ để bày tỏ sự mến mộ với tư cách người hâm mộ.

Thế nhưng, bất chấp chỉ trích từ công chúng, Park Bom vẫn nhiều lần đăng ảnh hoặc nhắc tới Lee Min Ho, thậm chí gọi diễn viên này là "chồng tôi".

Thời gian qua, Park Bom liên tục lộ dấu hiệu bất ổn. Tối 22/10, thông qua trang cá nhân, Park Bom tuyên bố đã đệ đơn khởi kiện Yang Hyun Suk - nhà sản xuất điều hành của công ty giải trí YG Entertainment.

Lý do nữ ca sĩ đưa ra là ông Yang đã không chi trả thu nhập cho Park Bom đúng như thỏa thuận trong thời gian cô hoạt động cùng 2NE1. Park Bom còn đưa ra con số gây khó hiểu là 1002003004006007001000034 '64272e nghìn tỷ won.

Ngày 23/10, tờ Spotv News đưa tin công ty quản lý của Park Bom lên tiếng việc nữ ca sĩ này đâm đơn kiện Yang Hyun Suk. Công ty khẳng định vấn đề tài chính liên quan tới Park Bom và 2NE1 với YG Entertainment đã được xử lý rõ ràng. Trong khi đó, đơn kiện gây xôn xao mạng xã hội do Park Bom đăng tải vào tối 22/10 thực tế chưa được nộp.

Công ty cũng cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ với người hâm mộ: "Park Bom sẽ tạm dừng mọi hoạt động và tập trung điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy hồi phục sức khỏe".

