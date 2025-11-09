Động thái của Petrovietnam sau kiến nghị về trụ sở Bộ Ngoại giao

Petrovietnam đã giao các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục, trao đổi với Bộ Ngoại giao nhằm tiếp nhận dự án số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội để triển khai đầu tư trụ sở văn phòng làm việc.

Liên quan đến kết luận thanh tra dự án trụ sở Bộ Ngoại giao ở số 2 Lê Quang Đạo, mới đây Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Ngoại giao đã có báo cáo kiến nghị cho phép dừng chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc tại dự án này và cho cơ chế xử lý các vướng mắc, tồn đọng của dự án về vật tư, thiết bị tồn kho, chấm dứt, thanh lý hợp đồng để quyết toán vốn đầu tư công đã đầu tư vào dự án (kể cả giá trị thực hiện dở dang).

Việc này nhằm xác định giá trị tài sản công hình thành sau đầu tư, làm căn cứ điều chuyển dự án sang cho Petrovietnam quản lý.

Theo thông tin của PV Tiền Phong, Petrovietnam vừa có kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu và triển khai phương án bố trí trụ sở làm việc mới của tập đoàn.

Sau khi rà soát các lựa chọn, lãnh đạo Petrovietnam xác định phương án tiếp nhận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tại số 2 Lê Quang Đạo là phù hợp nhất, đáp ứng được nhu cầu về quy mô văn phòng và đang nhận được sự ủng hộ của nhiều bộ, ngành.

Petrovietnam đã giao các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục, trao đổi với Bộ Ngoại giao nhằm tiếp nhận dự án số 2 Lê Quang Đạo để triển khai đầu tư trụ sở văn phòng làm việc. Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 được giao chuẩn bị nguồn lực để thực hiện, rà soát các hồ sơ tài liệu, vật tư, vật liệu, công trình dang dở, kiểm kê toàn bộ công trình.

Petrovietnam sẽ phối hợp với ngân hàng làm việc với các sở ngành của Hà Nội để trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết cũng như hướng dẫn thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất để triển khai dự án trụ sở làm việc tại đây.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, khi lập dự án, Bộ Ngoại giao đưa vào một số hạng mục đặc biệt như sân đỗ trực thăng, hầm thoát hiểm; sau đó tiếp tục bổ sung Trung tâm lưu trữ khi điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh đã làm tổng vốn đầu tư tăng từ 3.484 tỷ đồng lên 6.988 tỷ đồng , trong đó có gần 1.585 tỷ đồng phát sinh do tính chất đặc thù của dự án, nhưng hồ sơ chưa chứng minh rõ ràng.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra dự án gặp nhiều vướng mắc và cần được kiểm toán để xác định lại giá trị dự toán, tổng mức đầu tư làm cơ sở xử lý tiếp theo. Do đó, việc chuyển giao dự án cho cơ quan nhà nước khác phải bảo đảm nguyên tắc không thất thoát, lãng phí ngân sách.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao có diện tích khoảng 8 ha, gồm 3 khối nhà, thời hạn hoàn thành được điều chỉnh từ năm 2014 sang 2025.