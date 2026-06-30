Đông Nhi gợi cảm ở tuổi 38

Giọng ca "Xin anh đừng" vẫn giữ được vóc dáng thon gọn ở tuổi 38. Thời gian qua, cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trẻ trung.

Tối 30/6, trên fanpage với hơn 9 triệu người theo dõi, Đông Nhi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với bộ đồ bơi liền thân màu tím hồng pastel họa tiết kẻ sọc. Trang phục giúp tôn vóc dáng thon gọn của chủ nhân hit Xin anh đừng.

"Mình đang ở độ tuổi có thể bơi mà không cần phao rồi", Đông Nhi chú thích dí dỏm. Bài đăng của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành lời khen cho Đông Nhi khi cô vẫn giữ được thân hình thon gọn, săn chắc ở tuổi 38.

Đông Nhi ở tuổi 38. Ảnh: FBNV.

Trước đó không lâu, Đông Nhi cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh selfie trong trang phục ren gợi cảm. Thiết kế cổ chữ V cùng chi tiết nơ buộc trước ngực giúp tổng thể trở nên nữ tính, quyến rũ. Nữ ca sĩ tô son cam rực, trùng với màu tóc nhuộm cá tính.

Thời gian qua, ngôi sao sinh năm 1988 thay đổi phong cách thời trang đa dạng. Trang phục biểu diễn, dự sự kiện của Đông Nhi thường là những thiết kế cắt xẻ, ôm sát tôn đường cong cơ thể. Đời thường, cô lựa chọn những trang phục năng động như áo thun, quần jeans, đôi khi lại chạy theo style bánh bèo với những chiếc đầm suông mềm mại.

Sau khi lập gia đình, Đông Nhi vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Hồi tháng 8/2024, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón con con gái thứ 2. Cô tích cực chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.