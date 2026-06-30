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Giải trí

Đông Nhi gợi cảm ở tuổi 38

  • Thứ ba, 30/6/2026 22:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giọng ca "Xin anh đừng" vẫn giữ được vóc dáng thon gọn ở tuổi 38. Thời gian qua, cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trẻ trung.

Tối 30/6, trên fanpage với hơn 9 triệu người theo dõi, Đông Nhi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với bộ đồ bơi liền thân màu tím hồng pastel họa tiết kẻ sọc. Trang phục giúp tôn vóc dáng thon gọn của chủ nhân hit Xin anh đừng.

"Mình đang ở độ tuổi có thể bơi mà không cần phao rồi", Đông Nhi chú thích dí dỏm. Bài đăng của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành lời khen cho Đông Nhi khi cô vẫn giữ được thân hình thon gọn, săn chắc ở tuổi 38.

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Đông Nhi ở tuổi 38. Ảnh: FBNV.

Trước đó không lâu, Đông Nhi cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh selfie trong trang phục ren gợi cảm. Thiết kế cổ chữ V cùng chi tiết nơ buộc trước ngực giúp tổng thể trở nên nữ tính, quyến rũ. Nữ ca sĩ tô son cam rực, trùng với màu tóc nhuộm cá tính.

Thời gian qua, ngôi sao sinh năm 1988 thay đổi phong cách thời trang đa dạng. Trang phục biểu diễn, dự sự kiện của Đông Nhi thường là những thiết kế cắt xẻ, ôm sát tôn đường cong cơ thể. Đời thường, cô lựa chọn những trang phục năng động như áo thun, quần jeans, đôi khi lại chạy theo style bánh bèo với những chiếc đầm suông mềm mại.

Sau khi lập gia đình, Đông Nhi vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Hồi tháng 8/2024, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón con con gái thứ 2. Cô tích cực chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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Đông Nhi Đông Nhi gợi cảm bikini

  • Mai Hồng Ngọc

    Mai Hồng Ngọc

    Mai Hồng Ngọc, được biết đến với nghệ danh Đông Nhi, là một nữ ca sĩ nhạc trẻ. Con đường ca hát của cô bắt đầu từ những ca khúc tự sáng tác như: "Khóc", "Lời thú tội ngọt ngào", "Bước". Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Đông Nhi đã giành được nhiều giải thưởng danh dự như 6 lần đoạt giải "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" của Zing Music Awards, "Ca sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á" của Mnet Asian Music Award và "Nghệ sĩ Đông Nam Á" xuất sắc nhất của MTV EMA 2016.

    • Ngày sinh: 13/10/1988
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Khóc, Nếu, Tìm anh, Sau mỗi giấc mơ, Bad boy, Xin anh đừng, Sao chẳng thể vì em

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