Đồng loạt khởi công 10 dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Sáng nay, tại đặc khu Phú Quốc, 10 dự án và công trình trọng điểm đã đồng loạt khởi công. Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hoàn thành sớm 3-6 tháng so với kế hoạch.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm để các dự án sớm hoàn thành, bảo đảm an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Sáng 24/9, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công, khởi động các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Những công trình, dự án trọng điểm khởi công gồm: Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - sân bay Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); hồ nước Cửa Cạn; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc; xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và các công trình chức năng; đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư An Thới.

Sự kiện cũng là dấu mốc khởi động các dự án như nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh), nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, những dự án này có tổng mức đầu tư lớn hàng nghìn tỷ đồng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Với hệ thống hạ tầng đồng bộ sắp tới, Phú Quốc sẽ không chỉ là điểm đến của Hội nghị APEC 2027, mà còn là biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Phó thủ tướng lưu ý việc khởi công, khởi động 10 dự án chỉ là bước đầu, khối lượng công việc còn rất nhiều, khó khăn vướng mắc sẽ còn phát sinh trong khi thời gian hoàn thành có giới hạn.

Do đó, Phó thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm để các công trình, dự án được hoàn thành bảo đảm an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đáp ứng tiến độ; phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước 3-6 tháng, tạo không gian đẹp, ấn tượng nhất về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Với các dự án còn lại, Phó thủ tướng giao tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư cần thiết, phấn đấu khởi công xong toàn bộ các dự án trong tháng 10.

Cũng tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước và cũng là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Đây cũng là cơ hội chiến lược để nâng tầm quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên, lan tỏa giá trị đối ngoại, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

Công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 được triển khai bài bản dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và chia thành 3 giai đoạn: Năm 2025 khởi động toàn diện, 2026 hoàn tất cơ bản và 2027 tổ chức với trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng được đặt lên hàng đầu trong thời gian này.

Đặc khu Phú Quốc sở hữu vị trí địa lý chiến lược, nằm ở trung tâm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với hệ thống cảng biển sâu và sân bay quốc tế hiện đại, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú.

"Đây là sự kết tinh của những yếu tố chiến lược, tự nhiên và phát triển bền vững", Phó thủ tướng chia sẻ về lý do Đảng, Nhà nước lựa chọn Phú Quốc để tổ chức Hội nghị APEC 2027 - một hoạt động đối ngoại, chính trị quan trọng của quốc gia.