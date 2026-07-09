Đồng cỏ xanh ở Lâm Đồng gây 'sốt' vì đẹp như hoạt hình

Nằm gần bến thuyền Tà Đùng ( Lâm Đồng ), đồng cỏ xanh trải dài với những đường cong mềm mại đang trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến. Khung cảnh yên bình, phủ sắc xanh mướt khiến nơi đây gợi nhớ đến những đồng cỏ quen thuộc trong các bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli (Nhật Bản).

Bến thuyền Tà Đùng nằm tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ, nay thuộc xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là điểm xuất phát để du khách đi thuyền hoặc cano khám phá hồ Tà Đùng - thắng cảnh nổi tiếng với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên".

Nhìn từ trên cao, những dải cỏ mọc ven suối tạo thành các đường cong mềm mại, đan xen cùng dòng nước trong xanh, mang đến cảm giác như một mê cung giữa thiên nhiên. Chính địa hình độc đáo này tạo nên vẻ đẹp khác biệt cho khu vực bến thuyền, đồng thời gợi nhớ đến những đồng cỏ trong các tác phẩm của hoạt hình Nhật Bản.

Uyên Vy cho biết cô biết đến địa điểm này hoàn toàn tình cờ sau khi xem một video trên TikTok. "Tôi thật sự rất bất ngờ vì khung cảnh đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước đây tôi chỉ nghĩ bến thuyền là nơi để lên xuống cano, không ngờ lại có một đồng cỏ rộng và thơ mộng như vậy nên quyết định lên kế hoạch đến chụp ảnh", cô chia sẻ.

Theo Uyên Vy, khoảng thời gian đẹp nhất để chụp ảnh tại đây là từ 16h đến 17h30. Lúc này, ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ, không còn gay gắt, giúp những thảm cỏ hiện lên xanh mướt và tạo nên gam màu ấm áp, mang lại cảm giác bình yên cho từng khung hình.

Để có những bức ảnh hài hòa với khung cảnh, cô gợi ý du khách nên lựa chọn trang phục có tông màu sáng như trắng, be hoặc vàng nhạt. Những gam màu này giúp nổi bật trên nền cỏ xanh, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với không gian thiên nhiên.

Nữ du khách cho biết cô cảm thấy vui và tự hào khi những bức ảnh mình chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm, qua đó góp phần giới thiệu vẻ đẹp của quê hương đến nhiều người hơn. Cô cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách biết đến những điểm đến còn hoang sơ, mới mẻ của Lâm Đồng.

Sức lan tỏa từ mạng xã hội đang giúp nhiều địa điểm ít người biết tại Lâm Đồng được khám phá nhiều hơn, trong đó có khu vực bến thuyền Tà Đùng. Tuy nhiên, cùng với lượng khách ngày càng tăng, việc giữ gìn cảnh quan, hạn chế giẫm đạp lên các thảm cỏ tự nhiên và bảo vệ môi trường sẽ là yếu tố quan trọng để nơi đây duy trì vẻ đẹp nguyên sơ và sức hút lâu dài.

Sau một năm sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng đáng kể.

Sáu tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt gần 12 triệu lượt, tương đương gần 50% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch khoảng 33.310 tỷ đồng , đạt 46,95% kế hoạch năm, dù sân bay Liên Khương đóng cửa.

Khách quốc tế đạt 825.000 lượt, tăng 18,6%. Trong đó, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Đức, Mỹ, Pháp, Anh là nguồn khách trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế của Lâm Đồng trên thị trường quốc tế.