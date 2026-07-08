Núi Bà Đen trong mắt giới trẻ - 24 giờ không đủ để chill

Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến hành hương, mà còn là nơi nhiều người tìm đến thư giãn, thảnh thơi và chill giữa không gian “đệ nhất thiên sơn”.

Du khách đừng quên tham khảo lịch trình được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ yêu thích trong bài viết dưới đây.

Sáng: Săn mây và ngắm cảnh

Nổi tiếng với hiện tượng mây kỳ thú liên tục xuất hiện như mây thấu kính (nón mây), biển mây, mây vẩy rồng… núi Bà Đen luôn nằm trong danh sách điểm săn mây đẹp nhất Nam Bộ.

Săn mây là một trong những trải nghiệm đáng để thử khi tới núi Bà Đen.

Bí quyết tăng cơ hội săn mây thành công là chọn đúng thời điểm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, núi Bà Đen xuất hiện nhiều hiện tượng mây hiếm lạ nhất. Sáng sớm, từ khoảng 5h, là thời gian dễ bắt hiện tượng mây thấu kính. Bạn có thể đứng từ khu vực hồ Dầu Tiếng hoặc quanh chân núi để chiêm ngưỡng những tảng mây khổng lồ tạo hình chiếc nón hay hình đĩa bay úp trên đỉnh núi.

Khoảng 7-9h sáng, đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, bạn dễ bắt gặp các biển mây bồng bềnh khi đứng trên quảng trường lớn dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen.

Buổi sáng, khí hậu trên đỉnh núi mát lạnh, lý tưởng để bạn lang thang tại các khu vườn an yên. Tại Vườn Vô Ngã (gần khu vực trụ kinh), bạn có thể đi trên những lối đi rải sỏi, ngắm các bức tượng chú tiểu hoan hỉ bên gốc tùng, nghe tiếng nước chảy, ngắm đàn cá koi bơi trên hồ và phóng mắt nhìn ra toàn cảnh đồng bằng ẩn hiện dưới làn mây.

Bạn cũng có thể tản bộ đến vườn Ưu Đàm, tại nơi cao nhất trên đỉnh núi, chiêm ngưỡng hình ảnh cây sung cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng bên tôn tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đang ngồi thiền định trong sắc vàng hoàng kim lộng lẫy.

Trưa: Nạp năng lượng và cà phê thư giãn

Giữa trưa đỉnh núi khá nắng, đây là thời điểm thích hợp để bạn vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng tiếp tục hành trình khám phá núi Bà.

Quán cà phê Chạm Mây nằm bên sườn núi cho phép du khách phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn.

Lựa chọn ẩm thực được yêu thích phải kể đến buffet tại nhà hàng Vân Sơn, với hàng trăm món ăn theo phong cách Việt - Á - Âu và cả những món ăn chay thanh đạm như bánh xèo, cơm, gỏi cuốn... Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn combo cáp treo đỉnh chùa kèm buffet tại nhà hàng, mức giá khoảng 800.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em.

Sau bữa trưa, bạn có thể chọn một góc tại cà phê Chạm Mây để thảnh thơi thư giãn, nhâm nhi ly đồ uống mát lành. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Chiều: Check-in và dâng đăng

Buổi chiều, nếu bạn không muốn ra nắng, các không gian trong nhà có nhiều góc check-in đẹp.

Nhiều bạn trẻ mê check-in tại khu vực triển lãm đèn đăng.

Một trong số đó là khu vực triển lãm đèn đăng ở tầng 2 với hơn 1.200 ngọn đèn đăng nghệ thuật được làm thủ công từ tranh Đông Hồ, tranh in và hàng trăm bức tranh vẽ tay bởi nhân viên khu du lịch tạo nên không gian huyền ảo và lộng lẫy.

Con đường tranh huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát trên cung đường xuống khu vực Bồ Tát Di Lặc cũng là điểm tham quan đặc biệt. Tại đây, 20 bức tranh khổ lớn bằng sơn mài kể các truyền thuyết về Bà Đen được vẽ đầy màu sắc, tạo thành một con đường nghệ thuật hội họa ấn tượng.

Vào thứ bảy hàng tuần, sau khi check-in tại các không gian nghệ thuật, bạn có thể di chuyển tới quảng trường để tham dự lễ dâng đăng - nghi lễ đặc biệt riêng có của núi Bà. Hàng nghìn ngọn đèn đăng thắp sáng giữa nơi gặp gỡ của đất và trời.

Tối: Xem show nhạc nước

Khi hoàng hôn buông xuống, núi Bà Đen lại khoác lên mình diện mạo vừa huyền ảo, vừa trang nghiêm. Đây cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn ở lại để xem show nhạc nước tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc.

Show nhạc nước tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc mang đến không gian huyền ảo, trang nghiêm mà an yên.

Với sự kết hợp hệ thống vòi phun, ánh sáng, laser, âm nhạc và hiệu ứng trình chiếu hiện đại, lấy cảm hứng từ văn hóa Phật giáo, show diễn được xây dựng như một hành trình cảm xúc từ thử thách, tĩnh lặng, cảm nhận cái đẹp, vỡ òa trong hạnh phúc đến chạm tới sự an nhiên. Giữa không gian núi thiêng, nụ cười hỷ lạc của Đức Di Lặc, “vũ điệu” của nước và ánh sáng mang lại cảm giác thảnh thơi như mọi ưu phiền trong ngày được gột rửa.

Show diễn là cách du khách khép lại một ngày trên núi Bà Đen an yên. Khi đi đủ chậm, nhìn đủ lâu và cảm nhận đủ sâu, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây ngày càng được yêu thích như một điểm đến để cân bằng thân tâm và tái tạo năng lượng.