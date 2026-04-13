Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội tuyển đăng tin tìm HLV qua mạng xã hội

  • Thứ hai, 13/4/2026 17:22 (GMT+7)
Đội tuyển Montserrat mở chiến dịch tìm HLV trưởng bằng thông báo trên Facebook, hé lộ dự án bóng đá gần như bắt đầu từ con số không.

Bài đăng trên Facebook của Liên đoàn Bóng đá Montserrat.

Trong khi các đội tuyển quốc gia thường tìm HLV qua hệ thống tuyển chọn khép kín thì Montserrat, thành viên có dân số ít nhất của FIFA, lại chọn cách hoàn toàn khác. Liên đoàn Bóng đá nước này công khai đăng tuyển HLV trưởng tuyển nam trên Facebook, kêu gọi ứng viên toàn cầu nộp hồ sơ trước ngày 17/4.

Không chỉ dừng ở vai trò huấn luyện, vị trí được mô tả là "Technical Consultant & Senior Men's National Team Coach", tức HLV trưởng tuyển quốc gia kiêm cố vấn kỹ thuật. Người được chọn sẽ chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ hệ thống bóng đá tại đảo quốc Caribe này.

Từ việc định hình triết lý thi đấu, phát triển bản sắc đội tuyển, phát hiện tài năng đến đào tạo HLV địa phương, tất cả đều nằm trong phạm vi công việc.

Yêu cầu không quá khắt khe khi ứng viên cần sở hữu bằng HLV UEFA, CONMEBOL hoặc CONCACAF loại B (ưu tiên PRO), cùng 3-5 năm kinh nghiệm. Hồ sơ được gửi trực tiếp qua email do Liên đoàn cung cấp, không qua trung gian.

Montserrat có khoảng 4.500 dân, là quốc gia ít dân nhất trong 211 thành viên FIFA. Điều này ảnh hưởng lớn đến nền tảng bóng đá. Trên bảng xếp hạng thế giới, họ đứng thứ 175 và thường xuyên nằm trong nhóm cuối.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF, đội tuyển này không thể tiến sâu khi phải đối đầu các đối thủ mạnh hơn như Panama hay Nicaragua. Tuy vậy, chiến thắng 1-0 trước Belize hồi tháng 6/2025 vẫn được xem là tín hiệu tích cực.

Động thái tuyển HLV theo cách cởi mở cho thấy Montserrat không đặt nặng thành tích ngắn hạn. Thay vào đó, họ hướng đến một dự án dài hơi, xây dựng nền móng từ gốc.

FIFA có thể trao cho Italy cơ hội dự World Cup 2026

Cánh cửa góp mặt ở World Cup 2026 bất ngờ hé mở với Italy khi FIFA tính tới kịch bản khẩn cấp liên quan đến khả năng rút lui của tuyển Iran.

10 giờ trước

Bordeaux bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 mùa

CLB Bordeaux đối mặt với cú sốc lớn khi bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

06:08 11/4/2026

Số tiền ít ỏi FIFA bồi thường cho Barcelona

Barcelona nhận khoản tiền đền bù từ FIFA sau chấn thương của tiền đạo Raphinha khi phục vụ tuyển Brazil.

19:19 6/4/2026

Bóng đá Bosnia - vươn lên từ quá khứ đổ nát

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Montserrat Caribe Đảo quốc Caribe FIFA HLV

    Đọc tiếp

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý