Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bordeaux bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 mùa

  • Thứ bảy, 11/4/2026 06:08 (GMT+7)
  • 32 phút trước

CLB Bordeaux đối mặt với cú sốc lớn khi bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Bordeaux tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Nguồn cơn của lệnh cấm xuất phát từ tranh chấp tài chính giữa Bordeaux và Sporting Gijon liên quan đến thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Pedro Diaz vào năm 2023. Đại diện Tây Ban Nha cho rằng Bordeaux còn nợ khoảng 1,5 triệu euro phí chuyển nhượng chưa thanh toán.

Không chấp nhận phán quyết từ FIFA, Bordeaux xác nhận sẽ tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), đồng thời theo đuổi các thủ tục pháp lý tại tòa án trong nước. Mục tiêu của đội bóng là sớm được dỡ bỏ án phạt trước khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa, qua đó tránh những tổn thất về lực lượng.

Lệnh cấm chuyển nhượng được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng tái thiết của Bordeaux. Việc không thể bổ sung lực lượng trong 3 kỳ liên tiếp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh trên sân cỏ, mà còn làm gián đoạn kế hoạch phát triển dài hạn của CLB.

Bordeaux hiện thi đấu ở giải hạng 4 Pháp (Championnat National 2). Mùa 2021/22, Bordeaux rớt hạng xuống chơi tại Ligue 2 sau thời gian dài sa sút. Họ cố gắng cầm cự để tránh bị phá sản trước khi tình hình không thể được giải cứu.

Bordeaux kết thúc Ligue 2 mùa 2023/24 ở vị thứ 9. Nhưng đến đầu tháng 7, CLB bị giáng xuống hạng 3 (Championnat National) do không đủ điều kiện ngân sách để thi đấu ở Ligue 2 mùa giải 2024/25.

Sau khi bị giáng xuống hạng 3, Bordeaux tuyên bố phá sản. Sau 9 thập kỷ hoạt động với tư cách chuyên nghiệp, Bordeaux giờ trở thành một CLB nghiệp dư.

Bordeaux là đội giàu truyền thống nước Pháp với 6 chức vô địch Ligue 1. Họ cũng đào tạo ra những huyền thoại như Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu hay Christophe Dugarry.

Minh Nghi

Bordeaux FIFA Bordeaux

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý