Bordeaux bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 mùa

CLB Bordeaux đối mặt với cú sốc lớn khi bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Bordeaux tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Nguồn cơn của lệnh cấm xuất phát từ tranh chấp tài chính giữa Bordeaux và Sporting Gijon liên quan đến thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Pedro Diaz vào năm 2023. Đại diện Tây Ban Nha cho rằng Bordeaux còn nợ khoảng 1,5 triệu euro phí chuyển nhượng chưa thanh toán.

Không chấp nhận phán quyết từ FIFA, Bordeaux xác nhận sẽ tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), đồng thời theo đuổi các thủ tục pháp lý tại tòa án trong nước. Mục tiêu của đội bóng là sớm được dỡ bỏ án phạt trước khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa, qua đó tránh những tổn thất về lực lượng.

Lệnh cấm chuyển nhượng được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng tái thiết của Bordeaux. Việc không thể bổ sung lực lượng trong 3 kỳ liên tiếp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh trên sân cỏ, mà còn làm gián đoạn kế hoạch phát triển dài hạn của CLB.

Bordeaux hiện thi đấu ở giải hạng 4 Pháp (Championnat National 2). Mùa 2021/22, Bordeaux rớt hạng xuống chơi tại Ligue 2 sau thời gian dài sa sút. Họ cố gắng cầm cự để tránh bị phá sản trước khi tình hình không thể được giải cứu.

Bordeaux kết thúc Ligue 2 mùa 2023/24 ở vị thứ 9. Nhưng đến đầu tháng 7, CLB bị giáng xuống hạng 3 (Championnat National) do không đủ điều kiện ngân sách để thi đấu ở Ligue 2 mùa giải 2024/25.

Sau khi bị giáng xuống hạng 3, Bordeaux tuyên bố phá sản. Sau 9 thập kỷ hoạt động với tư cách chuyên nghiệp, Bordeaux giờ trở thành một CLB nghiệp dư.

Bordeaux là đội giàu truyền thống nước Pháp với 6 chức vô địch Ligue 1. Họ cũng đào tạo ra những huyền thoại như Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu hay Christophe Dugarry.