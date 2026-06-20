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Thể thao World Cup 2026

Đội thứ 2 bị loại ở World Cup 2026

  • Thứ bảy, 20/6/2026 12:07 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Trưa 20/6, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đội thứ 2 sau Haiti bị loại khỏi World Cup 2026 khi nhận thất bại 0-1 trước Paraguay ở lượt trận thứ hai bảng D.

Thổ Nhĩ Kỳ (áo trắng) gây thất vọng lớn.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 2, Mathias Galarza khiến cầu trường bùng nổ với cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Ugurcan Cakır bất kỳ cơ hội cản phá nào. Pha lập công được ghi chỉ sau 65 giây bóng lăn, trở thành bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Bị thủng lưới từ quá sớm, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Phút 33, Mert Muldur đánh đầu đưa bóng dội cả xà ngang lẫn cột dọc trong sự tiếc nuối. Sang hiệp hai, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül hay Can Uzun đều có cơ hội nhưng không thể đánh bại hàng thủ Paraguay cùng thủ môn Orlando Gill chơi xuất sắc.

Cuối hiệp một, Miguel Almiron nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR vào cuộc. Ngôi sao Paraguay bị xác định vi phạm quy định mới của FIFA về hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ, khiến đội bóng Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai.

Dù vậy, lợi thế quân số không giúp Thổ Nhĩ Kỳ xoay chuyển tình thế. Đại diện châu Âu tiếp tục bế tắc trước khung thành đối phương và khép lại trận đấu với hai bàn tay trắng.

Thất bại này khiến Thổ Nhĩ Kỳ dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau hai lượt trận, họ toàn thua trước Australia và Paraguay, chưa ghi được bàn thắng nào nhưng để thủng lưới ba lần. Trong khi đó, Mỹ có 6 điểm tuyệt đối, còn Paraguay và Australia đều đang xếp trên.

Ngay cả khi đánh bại Mỹ ở lượt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể cạnh tranh suất đi tiếp với tư cách một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt do thua đối đầu trực tiếp trước cả Australia lẫn Paraguay.

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