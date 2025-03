Đội của Ronaldo gặp thử thách ở tứ kết cúp châu Á

Đội bóng của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Yokohama Marinos, một trong những CLB mạnh nhất khu vực Đông Á. Đây là trận đấu mà một trong hai ứng cử viên vô địch sẽ phải dừng bước sớm.

AFC Champions League mùa này có sự thay đổi lớn về thể thức. Từ vòng tứ kết trở đi, các đội bóng đến từ khu vực Đông và Tây Á có thể đối đầu ngay lập tức. Vòng knock-out sẽ được tổ chức tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, với trận chung kết diễn ra vào ngày 3/5.

Sự thay đổi thể thức khiến cuộc đua vô địch trở nên khốc liệt hơn. Al Nassr, với những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Jhon Duran, Laporte, Mane, sẽ phải vượt qua thử thách từ Yokohama Marinos nếu muốn tiến xa.

Tuy nhiên, nếu đánh bại đại diện Nhật Bản, con đường đến chung kết của họ sẽ trở nên dễ thở hơn. Cựu tiền đạo MU và đồng đội sẽ tránh được hai đối thủ còn lại từ Saudi Arabia là Al Hilal và Al Ahli cho đến trận chung kết.

Bên cạnh trận đại chiến giữa Al Nassr và Yokohama Marinos, các đội bóng Tây Á khác cũng không gặp thuận lợi. Đương kim á quân Al Hilal sẽ đối đầu với Gwangju (Hàn Quốc), một đối thủ được đánh giá rất khó chịu.

Trong khi đó, Al Ahli sẽ chạm trán Buriram United - đội bóng Thái Lan xuất sắc loại Johor DT của Malaysia. Cặp đấu còn lại là Al Sadd (Qatar) và Kawasaki Frontale (Nhật Bản).

Buriram United bị đánh giá yếu nhất trong 8 đội. Tuy nhiên, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á hứa hẹn có thể tạo nên bất ngờ. Lối chơi kỷ luật, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công giúp Buriram tiến sâu ở giải năm nay.

