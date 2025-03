Suphanat giúp CLB Thái Lan vào tứ kết AFC Champions League Elite

Sau trận hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8, Buriram United được dự đoán gặp khó khăn khi phải hành quân đến Malaysia đối đầu đội bóng sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng Johor Darul Ta’zim.

Tuy nhiên, CLB Thái Lan khiến tất cả ngỡ ngàng. Họ thi đấu sòng phẳng và khiến đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc. Ngược lại, Suphanat là cầu thủ nội duy nhất của Buriram ở đội hình xuất phát, nhưng lại là người tỏa sáng rực rỡ.

Phút 57, từ một tình huống tấn công, thần đồng bóng đá Thái Lan thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp bằng chân trái, đưa bóng ghim thẳng vào lưới đối phương. Đây là pha lập công duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng tối thiểu, đưa Buriram United hiên ngang tiến vào vòng tứ kết.

Chiến thắng trước Johor Darul Ta’zim giúp Buriram United tiếp tục hành trình lịch sử, đồng thời khẳng định vị thế của bóng đá Thái Lan trên bản đồ AFC Champions League Elite, giải đấu số một châu lục.

Cần biết rằng Johor Darul Ta'zim được đánh giá cao hơn. Đại diện Malaysia trở thành đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở giai đoạn phân hạng AFC Champions League Elite 2024/25, với 14 điểm sau 8 trận.

CLB này sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, sử dụng số lượng lớn cầu thủ ngoại, và chỉ tung ra một đến hai cái tên nội binh trong đội hình xuất phát. Trong đó, Jese Rodriguez là cái tên đang chú ý nhất khi hai lần vô địch UEFA Champions League với Real Madrid.

Bất chấp việc phải chạm trán những đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đại diện Thái Lan duy trì sự tự tin và bản lĩnh đáng nể. Lối chơi kỷ luật, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công giúp Buriram vượt qua mọi thử thách.

Bên cạnh Suphanat, những trụ cột như Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn hay thủ thành kỳ cựu Siwarak Tedsungnoen cũng góp công lớn trong hành trình thăng hoa của đội bóng.

Việc Buriram United góp mặt ở tứ kết mang lại niềm vui cho người hâm mộ Thái Lan, cũng là động lực để các CLB Đông Nam Á tiếp tục vươn tầm, khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi đẳng cấp nhất châu Á.

Với những gì thể hiện, Suphanat và đồng đội được kỳ vọng có thể viết tiếp câu chuyện lịch sử cho bóng đá Thái Lan ở AFC Champions League Elite mùa này.

