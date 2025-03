Đội bóng Thái Lan có thể gặp Ronaldo ở cúp châu Á

Theo ASEAN Football, đại diện duy nhất của Thái Lan sẽ đối đầu với một trong 4 đội bóng hàng đầu Tây Á gồm Al Ahli, Al Hilal, Al Nassr hoặc Al Sadd. Trong đó, viễn cảnh Buriram United chạm trán Al Nassr của Cristiano Ronaldo đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây không chỉ là một trận đấu mang tính lịch sử với Buriram mà còn là sự kiện đáng chú ý đối với người hâm mộ Đông Nam Á. Dù đối thủ là những đội bóng sở hữu dàn sao đẳng cấp thế giới, Buriram United chứng minh họ không e ngại thử thách và sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Việc Buriram United góp mặt ở tứ kết mang lại niềm vui cho người hâm mộ Thái Lan, cũng là động lực để các CLB Đông Nam Á tiếp tục vươn tầm, khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi đẳng cấp nhất châu Á.

Hôm 11/3, đại diện Thái Lan xuất sắc đánh bại Johor Darul Ta’zim (Malaysia) với tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết AFC Champions League Elite 2024/25. Suphanat Mueanta sắm vai người hùng của Buriram trong thắng lợi vang dội này của bóng đá Thái Lan.

Nhờ góp mặt ở tứ kết, Buriram bỏ túi 54 triệu baht (khoảng 1,6 triệu USD ) tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á. Cụ thể, các đội tham dự vòng phân hạng AFC Champions League năm nay lập tức nhận 800.000 USD . Với mỗi chiến thắng ở vòng này, các CLB bỏ túi 50.000 USD . Buriram thắng 3 trận ở vòng phân hạng, nhận 150.000 USD .

Việc góp mặt ở vòng 16 đội AFC Champions League giúp đại diện Thái Lan kiếm thêm 200.000 USD . Đánh bại Johor Darul Ta’zim, Buriram nhận thưởng 50.000 USD từ AFC. Khi tiến đến tứ kết, CLB của Thai League bỏ túi thêm 400.000 USD .

Mỗi chiến thắng ở tứ kết giúp các CLB nhận thêm 50.000 USD . Hai đội sẽ không nhận thưởng nếu có kết quả hòa.

Kể từ tứ kết, các trận đấu tại AFC Champions League sẽ diễn ra tập trung tại Saudi Arabia, từ ngày 25/4 đến 4/5. Lễ bốc thăm diễn ra vào 14/3.

