Đội của Ronaldo đứng ở đâu nếu đá giải La Liga?

Trong kỷ nguyên bóng đá được định hình bằng những con số, việc so sánh sức mạnh các CLB dựa trên giá trị đội hình mang đến những góc nhìn thú vị.

Ronaldo của Al-Nassr được dự đoán có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ở La Liga.

Một thử nghiệm giả định được đặt ra là nếu Al-Nassr - đội bóng mạnh bậc nhất Saudi Pro League dưới sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo - góp mặt tại La Liga, họ sẽ đứng ở đâu?

Theo Transfermarkt, Al-Nassr được định giá 144,13 triệu euro. Con số đưa họ lên vị trí thứ 10 nếu so với mặt bằng La Liga, ngang Girona hay Celta Vigo. Al-Nassr có giá trị đội hình cao hơn cả Sevilla (118,5 triệu euro), Espanyol (95,4 triệu euro) hay Rayo Vallecano (77,4 triệu euro).

Điều này cho thấy nếu chơi tại La Liga, đội bóng Saudi Arabia đủ tiềm lực để cạnh tranh một suất dự Europa Conference League, đồng thời chắc chắn không phải lo lắng về cuộc chiến trụ hạng.

Thật bất ngờ, Ronaldo không phải cầu thủ có giá trị cao nhất. Ở tuổi 40, CR7 chỉ còn được định giá 12 triệu euro, thậm chí nằm ngoài top 3 của đội. Đứng đầu hiện là Kingsley Coman (30 triệu euro), Mohamed Simakan (23 triệu) và Joao Felix (20 triệu).

Bên cạnh đó, Al-Nassr sở hữu nhiều gương mặt quen thuộc từng tung hoành ở châu Âu như Inigo Martinez (Barcelona), Sadio Mane (ngôi sao Premier League một thời) hay Marcelo Brozovic (cựu trụ cột Inter Milan). Đây đều là những cái tên đủ sức đá chính cho nhiều CLB La Liga mơ suất Champions League.

Ronaldo là đầu tàu của Al-Nassr.

Tuy nhiên, tham vọng của Al-Nassr bị kìm hãm bởi một thực tế khó thay đổi. Họ có tới 19 cầu thủ nội Saudi Arabia, nhưng người được định giá cao nhất - hậu vệ phải Sultan Al-Ghannam - cũng chỉ đạt 2 triệu euro. Phần lớn còn lại dừng ở mức dưới 1,5 triệu euro. Đây là khoảng cách khiến Al-Nassr khó bứt phá trong môi trường khốc liệt như La Liga, nơi chất lượng chiều sâu đội hình là yếu tố then chốt.

Không thể phủ nhận Al-Nassr sẽ tạo ra sức hút lớn nếu góp mặt tại La Liga. Sân cỏ Tây Ban Nha sẽ chứng kiến Ronaldo đối đầu lại với những kình địch xưa, còn người hâm mộ được thấy một tập thể đầy rẫy gương mặt từng làm mưa làm gió ở Champions League.

Song khoảng cách với Real Madrid và Barcelona vẫn là vực thẳm. Real hiện có giá trị đội hình gấp gần 10 lần Al-Nassr, trong khi chỉ riêng Kylian Mbappe hay Vinicius Jr. cũng đã vượt xa giá trị toàn đội bóng Saudi Pro League.

Nếu giả định trở thành sự thật, Al-Nassr sẽ là một đội tầm trung thú vị của La Liga. Họ có thể đủ sức chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu, tạo điểm nhấn với những ngôi sao quen mặt, nhưng khó có thể cạnh tranh sòng phẳng với Real, Barca hay thậm chí Atletico. Giấc mơ châu Âu là có thật, nhưng vô địch còn rất xa vời.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).