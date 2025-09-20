Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

  • Thứ bảy, 20/9/2025 08:02 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cristiano Ronaldo phản ứng mạnh trước một số ý kiến hoài nghi về quyết định gia nhập Al Nassr của Joao Felix trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Ronaldo bảo vệ đàn em Felix.

Cụ thể, một podcast có tên Chuveirinho đặt câu hỏi về việc Felix từ bỏ bóng đá châu Âu khi mới 25 tuổi để chuyển sang Saudi Pro League, dù anh đang trong giai đoạn được coi là đỉnh cao sự nghiệp. Đáp trả lại những ý kiến này, Ronaldo thẳng thắn cho rằng: “Những kẻ ngốc chẳng hiểu gì về bóng đá, vậy mà họ vẫn đưa ra ý kiến của mình”.

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định rằng việc Felix lựa chọn Al Nassr là một quyết định hợp lý, gắn liền với sự phát triển ngày càng rõ rệt của giải VĐQG Saudi Arabia.

Joao Felix, người rời Chelsea trong mùa hè với mức phí khoảng 30 triệu euro sau giai đoạn cho mượn tại AC Milan, cũng chia sẻ rằng Ronaldo có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của mình.

“Ronaldo ư? Bạn có thể thấy anh ấy đang xây dựng một điều gì đó ở đây. Anh ấy là một trong những người đầu tiên nói chuyện với tôi về việc đến Al Nassr. Khi anh ấy chia sẻ, tôi cảm nhận được một khoảnh khắc tuyệt vời, điều đó đã giúp thuyết phục tôi", tiền đạo sinh năm 1999 cho biết.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Felix ngay lập tức chứng tỏ bản thân với 3 bàn thắng sau 2 lần ra sân tại SPL. Chân sút người Bồ Đào Nha cho biết tin tưởng vào dự án phát triển bóng đá của CLB cũng như giải đấu, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực đóng góp thông qua bàn thắng, kiến tạo và tinh thần tập thể.

Al Nassr hiện sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu và đang đặt mục tiêu cao tại Saudi Pro League mùa giải 2024/25. Cuối tuần này, đội bóng sẽ trở lại với trận đấu gặp Al Riyadh tại Al Awwal Park.

