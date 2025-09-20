Bê bối tại lễ trao giải Quả bóng vàng khiến Ronaldo nổi giận

Cristiano Ronaldo từng trải qua khoảnh khắc gây tranh cãi khi bị cho là "thiếu tôn trọng" tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Ronaldo tức giận với cách hành xử của tạp chí France Football.

Quả bóng vàng là giải thưởng danh giá mà trong nhiều năm, Ronaldo cùng Lionel Messi thay nhau thống trị. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu trong tay 5 Quả bóng vàng, trong khi Messi giữ kỷ lục với 8 lần được vinh danh.

Suốt những năm tháng được đề cử, Ronaldo trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc khi thắng giải đến tiếc nuối vì bỏ lỡ danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, vẫn có khoảnh khắc khiến CR7 và đơn vị tổ chức, tạp chí France Football, đổ vỡ mối quan hệ.

Trở lại năm 2021, Messi vượt Robert Lewandowski và Jorginho để lần thứ 7 giành Quả bóng vàng. Ronaldo khi đó chỉ xếp thứ 6, sau cả Karim Benzema và N'Golo Kante. Đáng chú ý, sự kiện năm đó để lại vết nhơ trong lòng CR7 cùng người hâm mộ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức bất ngờ chiếu hình ảnh Ronaldo và Didier Drogba trong trang phục đồ lót trên bìa tạp chí Vanity Fair. Khoảnh khắc khiến nhiều ngôi sao như Messi, Lewandowski và Kylian Mbappe bật cười.

Chính Drogba, khi ấy đóng vai trò MC cùng nhà báo Sandy Heribert, cũng tỏ ra khó hiểu và đặt câu hỏi "tại sao" hình ảnh này lại được chọn để trình chiếu.

Bức ảnh gây phẫn nộ trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2021.

Hành động này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ fan của Ronaldo. Một tài khoản trên mạng xã hội viết: "Thật sự thiếu tôn trọng khi chiếu hình ảnh đó trong một buổi lễ trang trọng. Ngay cả Drogba cũng thắc mắc lý do". Người khác bình luận: "Đúng là một mình Ronaldo chống lại cả thế giới. Thật là một sự thiếu tôn trọng".

Không chỉ người hâm mộ, bản thân Ronaldo cũng không hài lòng. Sau sự kiện, siêu sao Bồ Đào Nha công khai chỉ trích Pascal Ferre - Tổng biên tập của France Football. CR7 cho rằng Ferre “nói dối” khi tuyên bố mục tiêu duy nhất trong sự nghiệp của anh là vượt qua Messi về số lần giành Quả bóng vàng.

Trên trang cá nhân, Ronaldo viết: "Pascal Ferre lợi dụng tên tuổi tôi để quảng bá cho bản thân và cho tạp chí mà ông ta làm việc. Thật khó chấp nhận khi một người chịu trách nhiệm cho giải thưởng danh giá như Quả bóng vàng lại hành xử thiếu tôn trọng như vậy".

Ngoài ra, CR7 tiết lộ lý do không tham dự lễ trao giải vì quy định hạn chế đi lại do dịch COVID-19, chứ không phải vì biết trước bản thân không thắng giải.

Vụ việc trên vẫn được xem là một trong những lần hiếm hoi mà Ronaldo bị đối xử gây tranh cãi tại lễ trao giải Quả bóng vàng - sự kiện vốn luôn là tâm điểm của bóng đá thế giới.

Năm nay, lễ trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào rạng sáng 23/9 tại Paris, Pháp (giờ Việt Nam). Ousmane Dembele, Lamine Yamal và Raphinha được xem là những ứng cử viên hàng đầu.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.