Đội của Lampard liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng

Coventry City tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chuẩn bị chi 22,5 triệu bảng cho thủ môn Carl Rushworth.

Lampard cùng Coventry gấp rút chuẩn bị lực lượng trong ngày trở lại Premier League. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Coventry sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Carl Rushworth từ Brighton với mức phí ban đầu 22,5 triệu bảng. Con số này có thể tăng lên gần 30 triệu bảng nhờ các điều khoản bổ sung, vượt xa kỷ lục trước đó của CLB.

Trước Rushworth, Coventry lập kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 17 triệu bảng để đưa trung vệ người Thụy Sĩ Aurele Amenda về sân Coventry Building Society Arena. Đội bóng của Lampard cũng tăng cường lực lượng với tiền vệ cánh Loum Tchaouna từ Burnley và Frank Onyeka từ Brentford.

Rushworth không phải cái tên xa lạ với Coventry. Mùa trước, thủ môn 25 tuổi khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn và nhanh chóng trở thành trụ cột. Anh giữ sạch lưới 17 trận trong 46 lần ra sân tại giải quốc nội, góp công lớn giúp Coventry vô địch Championship và giành quyền thăng hạng Premier League.

Thủ thành người Anh trưởng thành từ học viện Brighton năm 2019 nhưng chưa từng ra sân cho đội một. Trước khi cập bến Coventry, anh trải qua nhiều chuyến phiêu lưu dưới dạng cho mượn tại Worthing, Walsall, Lincoln City, Swansea City và Hull City.

Brighton được cho là cài điều khoản mua lại cùng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai nhằm bảo vệ lợi ích của CLB.

Mùa trước, Coventry thống trị Championship với 95 điểm, hơn đội đứng thứ hai Ipswich Town 11 điểm. Thành công đó giúp Lampard nhận được sự quan tâm từ Crystal Palace, nhưng cựu HLV Chelsea quyết định tiếp tục dự án tại Coventry.

Coventry sẽ trở lại Premier League bằng trận đấu đầy thử thách trên sân Emirates gặp nhà vô địch Arsenal ngày 22/8.

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