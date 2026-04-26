Kế hoạch mua sắm 200 triệu euro của tân binh Premier League

Tân binh Coventry City đang cho thấy tham vọng lớn ngay sau khi giành quyền thăng hạng lên chơi tại Premier League mùa 2026/27.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Coventry không muốn đội bóng chỉ đóng vai “kẻ lót đường” khi trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau nhiều năm vắng bóng. Thay vào đó, đội bóng của HLV Frank Lampard đặt mục tiêu xây dựng một đội hình giàu tính cạnh tranh.

Chiến lược mua sắm của Coventry xoay quanh việc kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ. Một trong những mục tiêu hàng đầu là Conor Gallagher, tiền vệ đang thi đấu tại Tottenham. Đội sẵn sàng chi khoảng 45 triệu euro để đưa Gallagher về làm hạt nhân tuyến giữa.

Bên cạnh đó, Coventry cũng nhắm tới tài năng trẻ Chris Rigg từ Sunderland với mức giá lên tới 60 triệu euro. Ở hàng thủ, đội bóng tân binh Premier League để mắt tới hậu vệ Fran Garcia của Real Madrid và trung vệ Pau Torres từ Aston Villa.

Trong khi đó, hàng công cũng được chú trọng với các phương án như Roony Bardghji (Barcelona) và George Hirst (Ipswich Town), những cái tên hứa hẹn mang lại sức sống mới cho lối chơi tấn công.

Tổng mức đầu tư cho mùa hè tới dự kiến lên tới 200 triệu euro, cho thấy Coventry đang thực sự muốn trụ lại lâu dài tại Premier League. Con số này có thể được bù đắp nhờ khoản doanh thu mà đội bóng kiếm được trong mùa đầu tiên ở Premier League (dự kiến hơn 100 triệu euro), bao gồm bản quyền truyền hình, tiền thưởng giải đấu và các nguồn thu thương mại đi kèm.

Nếu kế hoạch mua sắm được triển khai thuận lợi, Coventry hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” thú vị ở mùa giải tới.

