Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của Greenwood biến động

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:41 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Marseille chia tay Chủ tịch Pablo Longoria, khép lại nhiệm kỳ biến động và không danh hiệu trong bối cảnh đội bóng miền nam nước Pháp rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Longoria (trái) rời Marseille sau 6 năm.

Thông báo được đội chủ sân Velodrome phát đi sáng 24/3, xác nhận đội bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp tác. Longoria gia nhập Marseille năm 2020 với vai trò Giám đốc Thể thao, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch chưa đầy 1 năm sau đó. Ông nhận nhiệm vụ giữa lúc CLB rơi vào khủng hoảng khi người hâm mộ tấn công trung tâm huấn luyện để phản đối ban lãnh đạo cũ.

Dưới thời Longoria, Marseille có những thời điểm bùng nổ nhất định, vào bán kết Europa Conference League 2022 và bán kết Europa League 2024. Tuy nhiên, ở sân chơi Champions League, đội bóng này gây thất vọng và đặc biệt không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của triều đại Longoria là sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện. Marseille liên tục thay tướng, từ Jorge Sampaoli đến Gennaro Gattuso, và gần nhất là sự ra đi của Roberto De Zerbi. Sau biến động này, Longoria cũng bị gạt khỏi quyền lực.

Dù được ghi nhận vì nỗ lực và tâm huyết, Longoria rốt cuộc không thể giải bài toán ổn định, vấn đề vốn đeo bám Marseille kể từ khi CLB được doanh nhân Frank McCourt tiếp quản năm 2016.

Là thế lực thống trị bóng đá Pháp cuối thế kỷ 20 và đội bóng Ligue 1 duy nhất vô địch Champions League (1993) trước khi PSG làm được điều tương tự, Marseille nay chìm trong khủng hoảng. Lần gần nhất họ vô địch Ligue 1 từ năm 2010, còn chiếc cúp gần nhất là League Cup 2012.

Dưới sự dẫn dắt của Habib Beye, Marseille vừa thua Lille 1-2 trên sân nhà và kém PSG tới 11 điểm trong cuộc đua vô địch. Sự ra đi của Longoria vì thế được xem là bước ngoặt mới, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy cơn địa chấn tại Velodrome chưa dừng lại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Nghich ly Haaland hinh anh

    Nghịch lý Haaland

    11 phút trước 09:59 24/3/2026

    0

    Tiền đạo Erling Haaland đang trở thành tâm điểm tranh luận khi tiếp tục tịt ngòi ở các trận chung kết, bất chấp việc Man City vẫn giành danh hiệu.

    Antony tang gia hinh anh

    Antony tăng giá

    11 phút trước 09:58 24/3/2026

    0

    Antony hồi sinh mạnh mẽ sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Betis, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể về giá trị chuyển nhượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý