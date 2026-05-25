Đội bóng Tây Ban Nha sụp đổ sau 77 năm

Chương đen tối nhất lịch sử Real Zaragoza vẫn tiếp tục khi họ rơi xuống giải Hạng Ba Tây Ban Nha, chấm dứt 77 năm hiện diện trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước này.

Real Zaragoza chia tay bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha. Ảnh: EFE.

Đêm 24/5, trận hòa 1-1 trước Las Palmas ở vòng cuối giải Hạng Hai Tây Ban Nha (Segunda Division) trở thành dấu chấm hết cho hy vọng trụ hạng của đội bóng xứ Aragon.

Sau 41 vòng mùa này, Zaragoza chỉ giành 36 điểm với 8 chiến thắng và 21 thất bại. Họ nằm trong nhóm xuống hạng suốt 39 vòng, thành tích phản ánh rõ một mùa giải hỗn loạn từ chuyên môn đến quản lý.

Với người hâm mộ Zaragoza, đây không đơn thuần là một trận đấu, mà là khoảnh khắc xác nhận sự sụp đổ của biểu tượng một thời của bóng đá Tây Ban Nha. Real Zaragoza từng là thế lực đáng gờm với 6 Copa del Rey, một Cúp C2 châu Âu, một Siêu cúp Tây Ban Nha và 58 mùa chơi tại La Liga. Tuy nhiên, tất cả chỉ còn là ký ức xa xôi.

Đội bóng ghi vỏn vẹn 35 bàn sau 41 trận, trở thành hàng công tệ nhất giải. Trong 10 tháng, Zaragoza thay tới 4 HLV, 2 giám đốc thể thao và sử dụng 38 cầu thủ khác nhau.

Dù từng có dấu hiệu hồi sinh hồi tháng 3 với 3 chiến thắng trong 4 trận sau khi thay HLV và giám đốc thể thao, Zaragoza nhanh chóng quay lại vòng xoáy khủng hoảng. Gần hai tháng cuối mùa, họ chỉ kiếm thêm 3 điểm với 3 trận hòa và 6 thất bại.

Esteban Andrada trở thành một điểm nhấn buồn của Zaragoza trong mùa này, với hành vi tấn công đối thủ. Ảnh: Reuters.

Sau khi xuống hạng được xác nhận, Zaragoza đăng thông báo xin lỗi người hâm mộ. CLB thừa nhận “đã thất bại về mặt thể thao” và tuyên bố mở cửa cho các doanh nhân, cổ động viên Aragon tham gia dự án tái thiết.

Bi kịch càng trở nên cay đắng khi sân Gran Canaria lại là nơi chứng kiến cú ngã của Zaragoza. Chính tại đây năm 2015, họ từng đánh mất vé trở lại La Liga sau thất bại ở play-off thăng hạng trước Las Palmas.

Không chỉ khủng hoảng chuyên môn, Zaragoza còn bị phủ bóng bởi scandal. Thủ môn Esteban Andrada từng nhận án treo giò 13 trận sau vụ tấn công cầu thủ Huesca trong trận derby sinh tử hồi đầu mùa.

Giờ đây, Real Zaragoza phải bắt đầu lại từ Primera RFEF, xa bóng đá chuyên nghiệp và cả sân La Romareda huyền thoại đang bị phá dỡ để xây mới.

Với người hâm mộ đội bóng này, cú rơi xuống hạng Ba không chỉ là thất bại thể thao, mà còn là sự tan vỡ của niềm kiêu hãnh kéo dài hơn ba phần tư thế kỷ.

Khoảnh khắc thủ môn đấm đối thủ gục ngã ở giải Tây Ban Nha Hôm 26/4, thủ môn Esteban Andrada có tình huống đấm đối thủ thô bạo khi Real Zaragoza thua Huesca 0-1 thuộc vòng 37 giải hạng nhì Tây Ban Nha.