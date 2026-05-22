Arbeloa rời Real Madrid

Alvaro Arbeloa xác nhận rời Real Madrid, khép lại quãng thời gian gắn bó kéo dài suốt 2 thập kỷ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Hy vọng đây chỉ là lời tạm biệt, tôi luôn coi Madrid là ngôi nhà của mình", HLV Arbeloa chia sẻ và nhấn mạnh tình yêu sâu đậm dành cho CLB mà ông xem như gia đình thứ hai trong sự nghiệp.

Dù thừa nhận giai đoạn hiện tại đi đến hồi kết, cựu hậu vệ này vẫn giữ tinh thần cạnh tranh cao độ. Ông cho biết trước trận gặp Athletic Bilbao vào rạng sáng 24/5: "Tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó, đồng thời vẫn hướng đến chiến thắng".

Khi được hỏi về tương lai và những tin đồn liên quan đến việc Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid, Arbeloa thẳng thắn loại bỏ khả năng cộng tác với "Người đặc biệt" trong cùng một dự án.

Ông cho rằng Mourinho luôn có ê-kíp riêng và sẽ không thay đổi cấu trúc nhân sự quen thuộc: "Nếu Mourinho đến, ông ấy sẽ mang theo đội ngũ của mình. Không có khả năng tôi làm việc cùng ông ấy".

Nhìn về phía trước, Arbeloa bày tỏ sự lạc quan sau thời gian làm việc tại Valdebebas. Ông khẳng định dành 3 tháng qua để toàn tâm cho Real Madrid, nhưng giờ là lúc nghĩ nhiều hơn cho bản thân và con đường tiếp theo trong sự nghiệp.

Arbeloa được đôn lên từ đội trẻ để dẫn dắt Real Madrid từ tháng 1/2026, sau khi CLB chia tay HLV Xabi Alonso. Dù vậy, thành tích không như kỳ vọng với việc trắng tay khiến Arbeloa không thể tiếp tục gắn bó với "Los Blancos".

