Đội bóng Championship đầu tiên rớt hạng

Rạng sáng 23/2, thất bại 1-2 trước đại kình địch Sheffield United khiến Sheffield Wednesday trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Championship xuống hạng ngay từ tháng 2.

Sheffield Wednesday rớt hạng chóng vánh ở mùa giải này.

Đó là dấu chấm hết cho mùa giải ác mộng. Wednesday chìm trong khủng hoảng tài chính, rơi vào tình trạng quản trị đặc biệt từ tháng 10 và bị trừ tổng cộng 18 điểm qua 2 án phạt. Sau 33 trận, họ chỉ thắng đúng một lần, vẫn đứng ở mức âm 7 điểm trước trận derby vùng Steel City.

Trước giờ bóng lăn tại sân Bramall Lane, khoảng cách 49 điểm giữa hai đội cho thấy sự chênh lệch quá lớn. Đội chủ nhà sớm dẫn 2-0 trong hiệp một nhờ các pha lập công của Patrick Bamford và Harrison Burrows.

Tia hy vọng le lói cho Wednesday khi Charlie McNeill rút ngắn tỷ số. Nhưng mọi nỗ lực muộn màng không đủ để thay đổi số phận.

Sự sa sút được báo trước từ mùa hè, khi thời kỳ hỗn loạn dưới quyền cựu Chủ tịch Dejphon Chansiri dẫn đến việc chậm lương, hàng loạt trụ cột ra đi và HLV Danny Rohl rời ghế. Dù có nhà đầu tư mới từ tháng 12, CLB chưa thoát cảnh quản trị đặc biệt, lực lượng trẻ và mỏng khiến họ không đủ sức cạnh tranh.

Chuỗi 10 trận thua liên tiếp, chỉ ghi 2 bàn và thủng lưới 21 lần, đóng sập cánh cửa trụ hạng với Wednesday. Với án phạt 18 điểm, Wednesday đành chấp nhận trở lại League One, khép lại 3 năm ngắn ngủi ở Championship trong nỗi buồn của cả thành phố.