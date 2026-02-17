Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Màn trở lại ngoạn mục nhất bóng đá châu Âu

  • Thứ ba, 17/2/2026 05:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ bờ vực rớt hạng vì khủng hoảng tài chính mùa trước, Lyon đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Paulo Fonseca.

Lyon đang bay cao dưới thời HLV Fonseca.

Rạng sáng 16/2, chiến thắng 2-0 trước Nice thuộc vòng 22 Ligue 1 đánh dấu trận thắng thứ 13 liên tiếp trên mọi đấu trường của Lyon. Đội bóng sông Rhone có màn lột xác ngoạn mục chưa từng có.

Lyon mất tiền đạo trẻ Endrick vì án treo giò, song vẫn vận hành trơn tru. Đội trưởng Corentin Tolisso mở tỷ số ở cuối hiệp một sau pha phản công mẫu mực. Sang hiệp hai, Noah Nartey ấn định chiến thắng khi hàng thủ Nice mắc sai lầm. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp của Lyon, giúp họ củng cố vị trí thứ 3 trên BXH Ligue 1.

Dấu ấn đậm nét nhất thuộc về Fonseca. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng trải qua giai đoạn sóng gió khi bị cấm chỉ đạo 9 tháng, chứng kiến CLB lao đao và chia tay hàng loạt trụ cột như Lacazette, Mikautadze, Cherki hay Almada mà không có sự bổ sung tương xứng.

Tuy nhiên, bằng kỷ luật chiến thuật và tinh thần tập thể, ông tái thiết Lyon thành một tập thể giàu năng lượng và bản lĩnh. Kể từ ngày 7/12, Lyon chưa thua trên mọi mặt trận, đồng thời vẫn hiện diện ở Cúp Quốc gia và vượt qua vòng phân hạng Europa League với vị trí dẫn đầu.

Hồi hè 2025, Lyon còn bị đánh tụt hạng trước khi kháng cáo thành công và được trụ lại Ligue 1. Từ chỗ chật vật sinh tồn, Lyon giờ đây trở thành hiện tượng của bóng đá Pháp và Fonseca chính là kiến trúc sư cho hành trình hồi sinh đầy ấn tượng ấy.

Endrick trả giá vì phút nóng nảy

Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Nantes rạng sáng 8/2 chặn đứng đà thăng hoa của Endrick, khép lại buổi tối nhiều tiếc nuối của tiền đạo trẻ người Brazil tại Lyon.

07:59 8/2/2026

Bí mật của Endrick

Sự bùng nổ của Endrick tại Lyon không đến từ phép màu nào, mà là kết quả của kỷ luật cá nhân, một ê-kíp vận hành chặt chẽ và lựa chọn đúng thời điểm để rời Real Madrid.

05:00 7/2/2026

Endrick đã đúng khi nghe lời Ancelotti

Sang Lyon theo lời khuyên của Ancelotti, Endrick đang chứng minh rằng thời gian thi đấu thực chất mới là chìa khóa mở cánh cửa World Cup.

05:00 6/2/2026

