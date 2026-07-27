Đội bóng Anh sa thải HLV sau thành tích thăng hạng với 108 điểm

HLV Stuart Maynard bất ngờ bị sa thải chỉ vài tháng sau khi đưa York City trở lại English Football League (EFL) trước thềm mùa giải mới.

HLV Maynard bị sa thải gây sốc.

Cuối tháng 4, York City vô địch National League và chấm dứt 10 năm vắng bóng ở hệ thống các giải chuyên nghiệp Anh (EFL). Đội bóng giành tới 108 điểm và đăng quang National League (hạng 5 bóng đá Anh) nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+13 trước Rochdale. Nếu thất bại, York City sẽ mất ngôi vô địch vào tay đối thủ này.

Tuy nhiên, khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu, ban lãnh đạo York City quyết định chia tay HLV Stuart Maynard. Trong thông báo chính thức, CLB cho biết nguyên nhân không xuất phát từ thành tích chuyên môn mà do "khác biệt về định hướng và tầm nhìn" giữa ban lãnh đạo với nhà cầm quân 38 tuổi.

"Đây không phải quyết định dễ dàng và cũng không được đưa ra một cách vội vàng. Chúng tôi hiểu rằng từ bên ngoài, đây có thể là quyết định khó hiểu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tin rằng lựa chọn này sẽ giúp CLB ở vị thế tốt hơn trong dài hạn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững", York City nhấn mạnh.

Quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi Maynard giúp York City trải qua mùa giải thành công nhất trong lịch sử. Chỉ sau một năm cầm quân, ông giúp đội bóng giành quyền thăng hạng với thành tích ấn tượng 108 điểm, đưa CLB trở lại EFL sau một thập kỷ chờ đợi.

Trước khi đến York City, Maynard có 3 năm dẫn dắt Wealdstone, gây tiếng vang khi giúp đội bóng thi đấu vượt kỳ vọng. Sau đó, ông chuyển sang Notts County nhưng không thể cùng CLB giành quyền thăng hạng khi thất bại ở vòng play-off League Two.