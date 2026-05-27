Đội bóng Anh loại bỏ đội trưởng sau khi thăng hạng

Chỉ 48 giờ sau khi thăng hạng, Bolton Wanderers gây sốc khi thải loại hàng loạt công thần, mở màn cuộc cải tổ lực lượng tàn nhẫn và lạnh lùng.

George Johnston (áo trắng) chia tay Bolton sau khi thăng hạng.

Sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp tại Wembley, đội trưởng George Johnston bất ngờ bị thanh lý hợp đồng. Johnston rời CLB sau khi giúp Bolton giành chiến thắng 4-1 trước Stockport tại Wembley hôm 25/5, qua đó trở lại giải hạng Nhất Anh.

Trong thông báo chính thức, Bolton xác nhận Johnston chia tay đội bóng sau 5 năm gắn bó với tổng cộng 188 lần ra sân. Trung vệ này gia nhập đội bóng từ năm 2021 sau giai đoạn khởi đầu sự nghiệp ở Liverpool và thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo Feyenoord.

Mùa giải này, Johnston đóng vai trò quan trọng với 50 lần ra sân. Tuy nhiên, điều đó không đủ để giữ anh ở lại trong kế hoạch tái thiết của HLV Steven Schumacher khi ông đang chuẩn bị lực lượng để bước vào thử thách khắc nghiệt hơn tại Championship.

Không chỉ Johnston, hàng loạt cái tên khác cũng rời đội theo dạng tự do. Tiền vệ Kyle Dempsey và hậu vệ Jordi Osei-Tutu cũng được xác nhận chia tay CLB, cùng với Carlos Mendes Gomes sau khi hết hạn hợp đồng.

CLB khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm tái cấu trúc đội hình trước mùa giải mới. Trong khi đó, một số cầu thủ trẻ từ học viện như Jamie Grayson và Ollie Smith được trao cơ hội ký hợp đồng mới.

Sau nhiều năm vật lộn ở các giải hạng dưới, Bolton đang bước vào một chương mới. Ở đó, vinh quang vừa qua chỉ là điểm khởi đầu cho một cuộc tái thiết đầy khắc nghiệt.

