Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng Anh loại bỏ đội trưởng sau khi thăng hạng

  • Thứ tư, 27/5/2026 16:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ 48 giờ sau khi thăng hạng, Bolton Wanderers gây sốc khi thải loại hàng loạt công thần, mở màn cuộc cải tổ lực lượng tàn nhẫn và lạnh lùng.

George Johnston (áo trắng) chia tay Bolton sau khi thăng hạng.

Sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp tại Wembley, đội trưởng George Johnston bất ngờ bị thanh lý hợp đồng. Johnston rời CLB sau khi giúp Bolton giành chiến thắng 4-1 trước Stockport tại Wembley hôm 25/5, qua đó trở lại giải hạng Nhất Anh.

Trong thông báo chính thức, Bolton xác nhận Johnston chia tay đội bóng sau 5 năm gắn bó với tổng cộng 188 lần ra sân. Trung vệ này gia nhập đội bóng từ năm 2021 sau giai đoạn khởi đầu sự nghiệp ở Liverpool và thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo Feyenoord.

Mùa giải này, Johnston đóng vai trò quan trọng với 50 lần ra sân. Tuy nhiên, điều đó không đủ để giữ anh ở lại trong kế hoạch tái thiết của HLV Steven Schumacher khi ông đang chuẩn bị lực lượng để bước vào thử thách khắc nghiệt hơn tại Championship.

Không chỉ Johnston, hàng loạt cái tên khác cũng rời đội theo dạng tự do. Tiền vệ Kyle Dempsey và hậu vệ Jordi Osei-Tutu cũng được xác nhận chia tay CLB, cùng với Carlos Mendes Gomes sau khi hết hạn hợp đồng.

CLB khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm tái cấu trúc đội hình trước mùa giải mới. Trong khi đó, một số cầu thủ trẻ từ học viện như Jamie Grayson và Ollie Smith được trao cơ hội ký hợp đồng mới.

Sau nhiều năm vật lộn ở các giải hạng dưới, Bolton đang bước vào một chương mới. Ở đó, vinh quang vừa qua chỉ là điểm khởi đầu cho một cuộc tái thiết đầy khắc nghiệt.

Bolton ăn mừng trở lại giải hạng nhất Bolton từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Đêm 24/5, CLB này trở lại Championship sau chiến thắng 4-1 trước Stockport ở trận play-off thăng hạng League One.

Đội bóng cuối cùng thăng hạng Championship

Tối 24/5, Bolton Wanderers giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Stockport County ở chung kết play-off League One trên sân Wembley.

23:09 24/5/2026

Pha bóng nghiệt ngã ở Saudi Arabia

Thủ môn cản phá thành công quả phạt đền, nhưng chỉ một giây hỗn loạn sau đó biến mọi nỗ lực thành thảm họa ở trận play-off thăng hạng Saudi Pro League.

9 giờ trước

Beckham bất lực nhìn Salford tan mộng thăng hạng

Rạng sáng 26/5, giấc mơ thăng hạng của Salford City tan vỡ đầy cay đắng khi thua thảm 0-3 trước Notts County ở chung kết play-off League Two.

28:1652 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bolton Bolton

Đọc tiếp

West Ham chot tuong lai Nuno Santo hinh anh

West Ham chốt tương lai Nuno Santo

1 giờ trước 16:45 27/5/2026

0

West Ham xác nhận huấn luyện viên Nuno Espirito Santo sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB ở mùa giải tới dù "The Hammers" không thể trụ lại Premier League.

Giai pickleball chau A tro lai Viet Nam hinh anh

Giải pickleball châu Á trở lại Việt Nam

1 giờ trước 16:37 27/5/2026

0

Giải Asia Open Pickleball Championships 2026 quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực, tiếp tục đưa TP.HCM trở thành điểm hẹn lớn của pickleball châu Á.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý