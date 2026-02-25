Đợi 2 năm 'săn' khoảnh khắc Mặt Trời xuyên dòng xe qua cầu Sài Gòn

Sau hai năm chờ đợi, từng lỡ hẹn vì thời tiết, anh Phúc Lê ghi lại khoảnh khắc Mặt Trời lặn "trên" cầu Sài Gòn, khi dòng xe đi xuyên qua quầng dương đỏ rực.

Hoàng hôn sau dòng xe trên cầu Sài Gòn Cảnh tượng đẹp choáng ngợp khi Mặt Trời từ từ lặn xuống tại chân cầu Sài Gòn sau những dòng xe cộ hối hả chuyển động về lại thành phố sau những ngày Tết.

Chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, trên lề đường đại lộ Võ Nguyên Giáp (TP.HCM), anh Phúc Lê (35 tuổi) dựng máy ảnh, hướng ống kính về phía cầu Sài Gòn. Trước mặt anh, dòng xe máy và ôtô nối dài, hối hả di chuyển. Phía xa, Mặt Trời chậm rãi hạ xuống, tiến dần về đúng vị trí anh đang chờ đợi trong suốt 2 năm.

Sau 17h, khi nắng chiều bắt đầu dịu lại, ngả sang vàng mật, phủ lớp ánh sáng ấm lên mặt sông và những tòa nhà cao tầng. Càng về cuối chiều, sắc vàng đậm dần.

Khi Mặt Trời hạ xuống về cuối đường chân trời, bầu trời chuyển nhanh sang cam sẫm rồi đỏ rực. Vầng dương hiện lên tròn đầy, sắc nét như khối cầu lửa treo lơ lửng phía đỉnh cầu Sài Gòn, thu hút ánh nhìn của mọi người đi đường.

Đúng vào khoảnh khắc đẹp nhất, khi Mặt Trời vừa chớm chạm đỉnh cầu, anh Phúc bấm máy. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau đi xuyên qua quầng dương đỏ rực. Ánh hoàng hôn phủ lên dòng người tan tầm, tạo nên khung cảnh vừa quen vừa lạ.

"Tôi cảm giác thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp ngay lúc đó", anh nói với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc Mặt Trời dần lặn trên đỉnh cầu Sài Gòn chiều mùng 6 Tết.

Theo Phúc, khi Mặt Trời lặn phía sau lưng các phương tiện, dòng xe cộ vội vã khiến nhiều người dễ lướt qua khoảnh khắc đó. Chỉ khi chậm lại và ngoái nhìn quãng đường đã đi, họ mới cảm nhận rõ vẻ hùng vĩ của cảnh tượng.

Anh cho biết hiện tượng mặt trời "đi qua" cầu Sài Gòn chỉ diễn ra 3-4 ngày mỗi năm, thường vào tháng 2 và có thể lặp lại vào tháng 10 hoặc 11 tùy năm. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm rơi vào mùa mưa TP.HCM nên gần như không thể chụp. Do đó, cơ hội rõ nhất thường chỉ đến một lần vào tháng 2.

Mỗi năm, thời điểm mặt trời giao với đỉnh cầu chỉ kéo dài vài ngày, sau đó quỹ đạo lệch dần sang phải. Giữa tháng 10, mặt trời có thể trở lại vị trí giữa cầu nhưng khả năng chụp thành công thấp vì mưa và mây dày.

Xe buýt đi "xuyên" qua Mặt Trời vào chiều hoàng hôn năm 2024.

Anh Phúc lần đầu ghi lại khoảnh khắc này vào năm 2024 nhưng Mặt Trời khi đó đã lệch hẳn sang làn ôtô. Anh chụp được một số khung hình, trong đó tâm đắc nhất khoảnh khắc xe buýt số 43 đi ngang qua Mặt Trời. Anh tiếp tục lỡ hẹn với khoảnh khắc này trong năm 2025 vì trời mây mù không lộ ra được khoảnh khắc mặt trời lặn.

"Năm nay, tôi chủ động sử dụng ứng dụng để theo dõi chính xác Mặt Trời, kết hợp kinh nghiệm những lần chụp trước để xác định chính xác ngày và giờ", anh nói.

Theo anh, chỉ cần lệch vài ngày, Mặt Trời sẽ rơi dần vào làn ôtô thay hoặc ra khỏi khung hình phía bên kia cầu. Nếu bỏ lỡ, người chụp sẽ phải chờ thêm đợi thêm một năm nữa.

Thời điểm anh chụp, chỉ có anh và 4 người bạn. Sau khi hình ảnh được chia sẻ và lan truyền, nhiều du khách, nhiếp ảnh gia cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp này và mong muốn ghi lại khoảnh khắc tương tự.

Ngoài vị trí lề đường Võ Nguyên Giáp, anh cho biết mọi người có thể quan sát với góc nhìn cao hơn từ cầu bộ hành ga metro Thảo Điền bắc qua đại lộ.

Dòng người và phương tiện đi "xuyên" qua Mặt Trời trên cầu Sài Gòn.

Anh Phúc cho biết hai thách thức lớn nhất trong quá trình tác nghiệp là Mặt Trời phải rơi đúng làn xe mong muốn và điều kiện thời tiết lý tưởng. Nếu mây chân trời quá dày hoặc bụi mù nhiều, toàn bộ khoảnh khắc sẽ bị che khuất.

"Điều quan trọng nhất là phải chọn đúng ngày, đúng thời điểm, đúng góc chụp, có đủ thiết bị và sẵn sàng cho khoảnh khắc này, vì nó chỉ diễn ra trong vòng 3-4 phút", anh nói.

Anh Phúc cũng lưu ý mọi người ghi lại khoảnh khắc cần chú ý an toàn khi tác nghiệp dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp hay cản trở giao thông vì xe cộ di chuyển xuống cầu rất nhanh.

Ngoài chân cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi cũng là điểm được nhiều nhiếp ảnh gia "săn đón". Mức độ choáng ngợp không bằng vị trí dưới chân cầu Sài Gòn, song tại đây, người chụp có thể bắt được khoảnh khắc máy bay di chuyển qua Mặt Trời.

"Điều thú vị nhất của việc 'săn' hoàng hôn không chỉ nằm ở bức ảnh cuối cùng, mà ở quá trình chờ đợi và chứng kiến ánh sáng đổi thay từng chút một. Ở Sài Gòn vẫn còn những góc đẹp mà chúng ta chưa khai thác hết", anh Phúc nói.