Khoảnh khắc Mặt Trời 'trứng muối' nhuộm đỏ cầu Sài Gòn, Bình Lợi

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiếp ảnh gia phong cảnh Nguyễn Bảo cho biết anh đã theo dõi dự báo thời tiết, độ trong của bầu trời và vị trí Mặt Trời từ trước đó nhiều ngày. "Khoảnh khắc đẹp như vậy thực ra chỉ kéo dài vài phút, thậm chí chỉ vài chục giây khi Mặt Trời chạm đúng điểm cân đối với trục cầu. Nếu không chuẩn bị trước thì rất dễ bỏ lỡ", anh nói. Ảnh: Nguyễn Bảo.