Khoảnh khắc Mặt Trời 'trứng muối' nhuộm đỏ cầu Sài Gòn, Bình Lợi

  • Thứ ba, 24/2/2026 16:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 23/2, hàng chúc người dân đổ về chân cầu Sài Gòn "săn" khung cảnh hoàng hôn đỏ rực ấn tượng. Thành quả được nhiều nhiếp ảnh gia đường phố chia sẻ lên mạng xã hội.


hoang hon anh 1

Ra Giêng, bầu trời phía Đông TP.HCM rực lên một sắc cam đỏ rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng hoàng hôn hiếm thấy. Mặt Trời to tròn như một "quả cầu lửa" khổng lồ, phủ lên thành phố một lớp ánh sáng ấm áp. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng chục người dân và nhiếp ảnh gia đổ về khu vực có vị trí đắc địa, đặc biệt là chân cầu Sài Gòn để săn ảnh. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

hoang hon anh 2hoang hon anh 3

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiếp ảnh gia phong cảnh Nguyễn Bảo cho biết anh đã theo dõi dự báo thời tiết, độ trong của bầu trời và vị trí Mặt Trời từ trước đó nhiều ngày. "Khoảnh khắc đẹp như vậy thực ra chỉ kéo dài vài phút, thậm chí chỉ vài chục giây khi Mặt Trời chạm đúng điểm cân đối với trục cầu. Nếu không chuẩn bị trước thì rất dễ bỏ lỡ", anh nói. Ảnh: Nguyễn Bảo.

hoang hon anh 4

Theo anh Bảo, việc săn ảnh hoàng hôn không chỉ là "có mặt đúng lúc" mà còn là cả một quá trình tính toán, từ việc chọn ống kính tiêu cự dài để nén phối cảnh, canh thông số phơi sáng, giữ chi tiết Mặt Trời, đến việc thử trước nhiều vị trí đứng để đảm bảo bố cục cân đối giữa Mặt Trời, cây cầu, dòng xe. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

hoang hon anh 5hoang hon anh 6

Tuy nhiên, hiện tượng hoàng hôn đỏ rực như trên không phải lần đầu xuất hiện vào thời điểm ra Giêng, khoảng 22-23/2, mà đã có từ trong Tết. Anh Nguyễn May, nhiếp ảnh gia, cho biết từ mùng 5 Tết, bầu trời TP.HCM đã ghi nhận hiện tượng đỏ rực như "trứng muối". Ảnh: Nguyễn Bảo, Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

hoang hon anh 7hoang hon anh 8

Khung cảnh đông đảo người dân, nhiếp ảnh gia đến khu vực dưới chân cầu Sài Gòn từ hơn một giờ trước khi Mặt Trời lặn để "giữ chỗ" ngày 23/2. Ảnh: vophat_83, le__duy0_0/Threads.

hoang hon anh 9hoang hon anh 10

Cầu Bình Lợi cũng là một trong số điểm chụp được nhiều nhiếp ảnh gia "săn đón". Mức độ choáng ngợp không thể so sánh với nơi chụp dưới chân cầu Sài Gòn, song người dân có thể bắt được khoảnh khắc máy bay di chuyển qua Mặt Trời. Theo một số tay máy, điều thú vị nhất trong việc "săn" hoàng hôn không chỉ là bức ảnh cuối cùng, mà là quá trình chờ đợi và chứng kiến ánh sáng thay đổi từng chút một. Ảnh: nguyenmay.93/Threads.

hoang hon anh 11hoang hon anh 12

Trước khi xuất hiện Mặt Trời đỏ rực, từ khoảng hơn 16h, ánh nắng đã chói nhẹ, dần ngả sang vàng mật ong, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên mặt sông và những tòa nhà cao tầng. Càng về cuối chiều, sắc vàng dần đậm hơn. Chỉ ít phút sau, khi Mặt Trời hạ thấp hơn đường chân trời, bầu trời đột ngột chuyển sang gam cam đậm rồi đỏ rực. Vầng dương lúc này hiện lên tròn đầy, sắc nét như một khối cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng phía cuối dốc cầu Sài Gòn, thu hút ánh nhìn của người dân TP.HCM. Ảnh: nguyenmay.93/Threads.

hoang hon anh 13hoang hon anh 14

Từ giữa tháng 2, các diễn đàn nhiếp ảnh đã tràn ngập những bức ảnh chụp hoàng hôn. Những bức ảnh được lan truyền đều mang đến một cách kể chuyện riêng. Có người tập trung vào dòng xe tấp nập dưới nền trời đỏ, có người lại chọn bắt khoảnh khắc bóng người in đậm trên đỉnh cầu, tạo nên sự đối lập thú vị giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Ảnh: nguyenmay.93/Threads.

Hà Vi

hoàng hôn TP.HCM TP.HCM cầu Sài Gòn cầu bình lợi

