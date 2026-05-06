Doanh thu 'khủng' của ngành xuất bản Ấn Độ

Trên khắp Ấn Độ, các lễ hội văn học và hội sách thu hút hàng trăm nghìn người. Ngành xuất bản nước này đang bùng nổ, theo The Mint.

Hàng loạt sự kiện văn học tại Ấn Độ năm nay đã ghi được những thành tích ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh ngành xuất bản toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức.

Những con số biết nói

Vào tháng 1 năm nay, lễ hội văn học Kerala (KLF) lần thứ chín đã thu hút hơn 700.000 người. Trong số 580 diễn giả năm nay có nhà du hành vũ trụ Sunita Williams, người sáng lập Wikipedia Jimmy Wales và tác giả đoạt giải Kiran Desai.

Lượng người tham dự quá lớn khiến đơn vị tổ chức tăng số gian bán sách từ một lên ba, với doanh thu hơn 210.000 USD /ngày, chưa kể số tiền thu được từ quà lưu niệm và các mặt hàng khác. Theo ban tổ chức, tác động kinh tế KLF mang về cho các khách sạn, dịch vụ vận tải, nhà hàng, nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương là khoảng 13,7 triệu USD .

Sự thành công của KLF không phải là điều mới mẻ tại nước này. Hội sách Kolkata vào đầu tháng cũng đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục là 3,2 triệu lượt với tổng doanh thu khoảng 2,8 triệu USD .

Tại Hội sách thế giới New Delhi vào tháng 1 năm nay, ban tổ chức thông báo lượng khách tham quan tăng 20%, trong khi một số nhà xuất bản ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại sự kiện kéo dài tám ngày này.

Tại Liên hoan văn học Jaipur lần thứ 19 cũng vào tháng 1, đồng giám đốc William Dalrymple lưu ý rằng hơn 44.000 cuốn sách đã được bán ra.

Những con số nói lên một câu chuyện: Ngành sách nước này đang bùng nổ.

Hội sách Kolkata được cho là một trong những hội sách dành cho đại chúng đông đảo bậc nhất thế giới. Ảnh: create.vista.

Đà tăng trưởng ổn định tại thị trường Ấn Độ

Các nhà xuất bản, chủ cửa hàng sách và những chuyên gia trong ngành đều nhất trí rằng ngành sách nước này đang tăng trưởng một cách ổn định.

Theo nghiên cứu của NielsenIQ BookData và GfK Entertainment trong 8 tháng đầu năm 2025, Ấn Độ dẫn đầu mức tăng trưởng trong số 19 thị trường được khảo sát với 28,6%, tiếp theo là Brazil (10,8%), Colombia (9,6%) và Bồ Đào Nha (8,4%).

Xuất khẩu sách tại đây cũng tăng từ khoảng 259 triệu USD trong năm tài chính 2024 (FY24) lên 273,7 triệu USD trong năm tài chính 2025, theo công ty nghiên cứu xuất bản và in ấn IPPstar. Phân tích từ nền tảng thông tin thị trường Grand View Horizon cũng ước tính rằng thị trường sách Ấn Độ đã tạo ra doanh thu 10,37 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 16,42 tỷ USD vào năm 2033, trong đó thể loại giả tưởng là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất.

“Sau một thời gian dài bị phong tỏa trong đại dịch, mọi người muốn bước ra ngoài, tìm kiếm, khám phá những giọng văn và thể loại mới. Và không nơi nào tốt hơn để làm điều này ngoài các hiệu sách, nơi cũng chứng kiến sự hồi sinh nhất định”, Riti Jagoorie, CEO nhà xuất bản Hachette Ấn Độ, cho biết.

“Chúng tôi ghi nhận ​​sự tăng trưởng vượt bậc từ năm 2021 đến năm 2025. Chúng tôi đạt doanh thu hơn 11,6 triệu USD vào năm 2025 và đạt được hiệu quả lợi nhuận tốt nhất từ ​​trước đến nay. Chúng tôi đã tăng gấp đôi doanh thu tại Hội sách Kolkata và vượt 12% doanh thu so với năm ngoái tại Hội sách thế giới.”

Sách Ấn Độ ghi dấu ấn với thế giới

Sau khoảng thời gian dài chìm đắm với các thiết bị điện tử trong thời gian đại dịch Covid-19, đọc sách trở nên thịnh hành tại Ấn Độ.

Kapish Mehra, CEO của nhà xuất bản Rupa Publications có trụ sở tại New Delhi, cho biết: “Mọi người đã nhận ra loại hình giải trí mà họ đang tìm kiếm, và kết quả là đọc sách nở rộ và đa dạng hóa. Chúng ta thấy sự gia tăng tổng thể ở nhiều lĩnh vực: sách về nấu ăn, sức khỏe, tâm linh. Chúng tôi cũng đã phát triển thêm hai thương hiệu mới, Moonstone, chuyên về xuất bản sách thiếu nhi, và Sanskriti Press, tập trung vào sách tâm linh và tôn giáo”.

Trên toàn cầu, sự chú ý dành cho văn học Ấn Độ cũng gia tăng, phần nào đến từ các tác phẩm bom tấn của nền văn học nước này, như Mother Mary Comes to Me của Arundhati Roy, The Loneliness of Sonia của Kiran Desai và Heart Lamp của Banu Mushtaq.

Ông Manoj Satti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm, bán hàng và tiếp thị của Penguin Random House Ấn Độ, cũng đánh giá ngành sách nước này có tăng trưởng đều đặn, được thúc đẩy nhờ lượng độc giả đông đảo và nhu cầu về nội dung chất lượng cao đối với nhiều thể loại.

Ông cho biết: “Thành tích kinh doanh của chúng tôi trong năm qua rất tích cực, với mức tăng trưởng doanh số hai chữ số hàng năm tại các hội sách lớn. Sự công nhận trong nước và quốc tế dành cho các tác giả Ấn Độ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của quốc tế đối với những câu chuyện của chúng tôi. Các giải thưởng cũng giúp mang lại sự chú ý rộng rãi hơn và lượng độc giả đông đảo”.