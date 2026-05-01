Có gì ở Rabat, thủ đô sách mới của thế giới?

Rabat, một trong những thành phố sôi động của Morocco, đã chính thức trở thành Thủ đô Sách Thế giới của UNESCO năm 2026, theo Euro News.

Bắt đầu từ ngày 23/4, danh hiệu thủ đô sách của thế giới đi cùng chương trình lễ hội kéo dài một năm trên toàn Rabat nhằm tôn vinh văn học và khả năng đọc viết. Chương trình cũng tập trung vào việc chống mù chữ ở các cộng đồng khó khăn, khuyến khích phụ nữ và trẻ em đọc sách cùng với thúc đẩy ngành xuất bản địa phương.

Rabat được chọn là thủ đô sách thế giới chủ yếu vì vị trí là một ngã tư văn hóa của châu Phi, có nền văn học phát triển mạnh mẽ và thành phố này cũng là nơi đăng cai một trong những hội sách lớn nhất châu Phi, là Hội sách và xuất bản quốc tế (SIEL).

Đến thăm SIEL

Hội sách mang tính biểu tượng của châu lục này diễn ra từ ngày 30/4 đến 10/5 năm nay và là hội sách lớn nhất ở Morocco. Sự kiện thu hút hàng nghìn khách tham quan và hơn 700 nhà triển lãm đến từ khoảng 50 quốc gia.

Pháp là khách mời danh dự tại SIEL năm 2026 với sự góp mặt của nhà văn đoạt giải Nobel Annie Ernaux. Mục tiêu của hoạt động này là tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhà văn, nhà xuất bản và dịch giả đến từ hai nước Pháp và Morocco.

Hội sách cũng tôn vinh học giả Morocco nổi tiếng Ibn Battuta, cộng đồng người Morocco ở nước ngoài và nền văn học Arab thông qua một loạt hội thảo, tọa đàm và đọc thơ, cùng với podcast và các cuộc thảo luận về văn học thiếu nhi Arab.

Dạo quanh các quầy sách trong khu phố cổ Medina

Rabat là thành phố đậm chất truyền thống. Người yêu sách có thể đi dạo khu phố cổ Medina và đường Rue des Consuls để tìm thấy nhiều hiệu sách, cửa hàng thư pháp Arab và quầy hàng đồ cổ.

Trong số này, cửa hiệu sách huyền thoại của Mohammed Aziz được coi là một "thư viện sống". Aziz là một trong những người bán sách lâu đời nhất ở Rabat với gian hàng đầy ắp hàng nghìn cuốn sách cũ.

Chưa kể, Aziz cũng rất uyên bác. Ông đã đọc hơn 4.000 cuốn sách bằng tiếng Arab, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Mohammed VI

Những người yêu thích văn học có thể ghé thăm bảo tàng nổi tiếng này để tìm hiểu thêm về các tác phẩm nghệ thuật của Morocco và châu Phi. Với nhiều di sản và cách trưng bày trực quan, du khách có thể tìm hiểu thêm về lịch sử sâu sắc và phức tạp của Morocco thông qua nghệ thuật và những câu chuyện giàu ý nghĩa.

Đối với những người quan tâm đến nghiên cứu văn hóa Morocco, bảo tàng cũng có các triển lãm đi sâu về bản sắc, tính hiện đại và quá trình chuyển đổi của quốc gia này, cùng với không gian học tập yên tĩnh và rất nhiều tranh vẽ, ảnh chụp.

Ngoài ra, bảo tàng cũng có một cửa hiệu sách cùng nhiều quà tặng và các tài liệu chuyên ngành, chia sẻ thông tin về bộ sưu tập của bảo tàng và nghệ thuật hiện đại.

Thư viện quốc gia của Vương quốc Morocco

Thư viện quốc gia của Vương quốc Morocco lưu giữ hơn 1.000 năm di sản của Morocco, Arab và Hồi giáo thông qua hơn 200.000 đầu sách và khoảng 80.000 tài liệu, bản thảo quý hiếm.

Ngoài ra, độc giả cũng có thể tận hưởng kho lưu trữ kỹ thuật số phong phú, cũng như khả năng nâng cao kiến thức dành cho người khiếm thị và một khán phòng 300 chỗ ngồi dành cho cả nghiên cứu và các sự kiện văn hóa.

Hơn một nửa nội dung của thư viện đã được số hóa, là một phần của chiến lược “Số hóa tới năm 2030” nhằm giúp di sản trên khắp Morocco dễ đến với độc giả.