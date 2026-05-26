Nhân vật tuổi thơ Marsupilami từ truyện tranh bước ra màn ảnh rộng

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức công chiếu bộ phim điện ảnh "Siêu quậy Marsupilami" tại Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức một tác phẩm giải trí quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, điện ảnh giữa Việt Nam và Pháp.

"Siêu quậy Marsupilami" có phong cách hài hước sôi nổi.

Siêu quậy Marsupilami đưa nhân vật huyền thoại Marsupilami từ truyện tranh của họa sĩ người Pháp André Franquin bước ra màn ảnh rộng, dưới dạng phim live-action kết hợp CGI hiện đại. Bộ phim do Philippe Lacheau đạo diễn kiêm thủ vai chính, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi của điện ảnh Pháp như Jean Reno, danh hài Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Julien Arruti…

Câu chuyện phim xoay quanh David, một nhân viên vườn thú đang gặp nhiều khó khăn trong công việc và đứng trước nguy cơ khủng hoảng sự nghiệp. Để cứu vãn tình thế, anh buộc phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt: Vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp.

Bộ phim gửi gắm thông điệp về tình thân.

Trên hành trình ấy, David đưa con trai Léo và vợ cũ Tess cùng tham gia chuyến đi bằng du thuyền, vô tình kéo cả gia đình vào một phi vụ rắc rối mà anh hoàn toàn không lường trước được. Khi kiện hàng bất ngờ bị mở ra, họ phát hiện bên trong là một sinh vật nhỏ bé với chiếc đuôi dài đặc trưng: Marsupilami.

Từ khoảnh khắc đó, chuyến hành trình tưởng chừng bình thường nhanh chóng biến thành chuỗi tình huống hỗn loạn, truy đuổi và những pha dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra. Giữa muôn vàn biến cố, gia đình David buộc phải học cách tin tưởng và sát cánh cùng nhau để bảo vệ “thành viên mới” khỏi sự truy lùng của những kẻ xấu.

Với phong cách hài hước sôi nổi, kết hợp yếu tố phiêu lưu gia đình và tạo hình sống động của Marsupilami, bộ phim mang đến một hành trình vừa giải trí vừa giàu cảm xúc. Siêu quậy Marsupilami không chỉ đem lại những tiếng cười giòn giã mà còn gửi gắm thông điệp ấm áp về tình thân, sự thấu hiểu và gắn kết gia đình trong những tình huống bất ngờ nhất.

Đặc biệt, ngay từ khi công bố poster đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội Việt Nam. Hình ảnh Marsupilami đã gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả, trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi.

Sự trở lại của Siêu quậy Marsupilami cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét của điện ảnh hiện đại: Đưa những biểu tượng tuổi thơ trở lại màn ảnh rộng bằng diện mạo mới.

Phim Siêu quậy Marsupilami sẽ khởi chiếu tại rạp từ 4/6.