Nền tảng về Doraemon dừng hoạt động sau loạt chính sách siết bản quyền

Mon Fansub - cộng đồng người hâm mộ Doraemon tại Việt Nam - thông báo dừng nền tảng xem hoạt hình giữa lúc nhiều chính sách về bản quyền được ban hành.

Mon Fansub thu hút đông đảo người hâm mộ hoạt hình tại Việt Nam.

Ngày 6/5, Mon Fansub - cộng đồng dịch thuật các nội dung liên quan đến Doraemon, Conan hay Shin cậu bé bút chì - thông báo dừng hoạt động nền tảng xem phim DoraWatch sau một thời gian vận hành.

Theo thông báo được đăng tải trên fanpage, DoraWatch sẽ “dần biến mất trong hôm nay hoặc ngày mai” do các vấn đề liên quan đến bản quyền đang bị siết chặt trong thời gian gần đây. Website sau này sẽ được sử dụng như nơi để người dùng đăng bài và giao lưu.

Trong thời gian tới, Mon Fansub sẽ duy trì fanpage và đăng tải các nội dung ngắn liên quan đến Doraemon để giữ kết nối với cộng đồng người theo dõi.

Động thái của cộng đồng này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành.

Mới đây nhất, ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 đến 30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.