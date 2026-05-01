Truyền thuyết về người phát minh ra đấu giá sách

Năm 1952, người đại diện văn học Scott Meredith đã làm một điều không tưởng: gửi cùng một bản thảo đến nhiều nhà xuất bản cùng một lúc, từ đó phát minh ra đấu giá sách.

Thông tin Meredith đi đầu trong đấu giá sách khó xác định vì Meredith nổi tiếng là người không mấy trung thực. Tuy nhiên, có một số thông tin tương đối chính xác là đấu giá sách không phổ biến cho đến giữa những năm 1960 và ông là một trong những người tiên phong áp dụng chiến lược này.

Những phiên đấu giá sách đầu tiên đã dấy lên khá nhiều tranh cãi và làm đảo lộn thông lệ xuất bản lúc đó. Một trong những phiên đấu giá gây nhiều chú ý diễn ra vào năm 1964 khi Meredith bán cuốn tiểu thuyết đầu tay của một tác giả 24 tuổi tên Bruce Douglas Reeves.

Con đường thành danh mờ ám của Scott Meredith

Nguyện vọng ban đầu của Scott Meredith là trở thành một nhà văn. Sinh ra với tên Arthur Scott Feldman vào năm 1923, ông đã thử vận ​​may với nhiều tạp chí văn học nổi tiếng vào những năm 1930. Như ông kể lại sau này, ở tuổi 12, ông bắt đầu gửi ba truyện ngắn mỗi tuần và kiên trì bất chấp việc liên tục nhận thư từ chối.

Ông tuyên bố rằng khi bước sang tuổi 20, ông đã bán được 400 truyện ngắn “cho cả các tạp chí bình dân và các tạp chí danh giá như The Saturday Evening Post và McCall’s. Sau khi phục vụ trong Thế chiến 2, Meredith tiếp tục viết và xuất bản truyện ngắn. Tuy nhiên, cuộc sống của một nhà văn không phù hợp với ông. Cùng với anh trai mình, Sidney, ông đã thành lập công ty đại diện văn học Scott Meredith vào năm 1946.

Ngay từ những ngày đầu làm người đại diện, Meredith đã bỏ qua các quy ước của ngành để tìm cách làm giàu nhanh chóng. Để xây dựng danh sách khách hàng, Meredith cử nhân viên lẻn vào các nhà xuất bản, hối lộ nhân viên phòng thư tín 10 xu cho mỗi địa chỉ nhà văn họ cung cấp.

Meredith sau đó gửi cho mỗi nhà văn này một cuốn sách nhỏ quảng cáo dịch vụ của mình. Các nhà văn sau đó có thể gửi bản thảo đến công ty của Meredith để ông đánh giá.

Với mức giá thấp chỉ 10 USD cho một cuốn tiểu thuyết vào năm 1946, Scott Meredith sẽ cho biết đánh giá cá nhân của ông về tiềm năng của tác phẩm. Một số nhà văn may mắn sẽ được mời tiếp tục làm việc với Meredith để phát triển bản thảo và có cơ hội được ký hợp đồng với ông.

Trên thực tế, Scott Meredith chưa bao giờ đọc hoặc trả lời bất kỳ bản thảo nào, mặc dù tên ông xuất hiện trên tiêu đề thư và chữ ký của ông có trong văn bản gửi tới tác giả. Thay vào đó, ông thuê những người vừa tốt nghiệp đại học, hầu hết không có kinh nghiệm viết lách hay xuất bản, để đọc và phản hồi các nhà văn.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty có 8 người đọc như vậy và họ nhận được tới 35 bản thảo mỗi tuần. Meredith đã tích lũy cho mình lượng bản thảo bị từ chối lớn nhất trong ngành và một khoản tiền kha khá từ dịch vụ như vậy.

Đáng chú ý, ông ta nhận và từ chối cả bản thảo của Stephen King và Raymond Carver.

Tiên phong sáng lập hình thức đấu giá sách?

Bất chấp những giao dịch mờ ám, Meredith đã trở thành một người đại diện quan trọng trong cộng đồng thể loại khoa học viễn tưởng, đại diện cho những nhà văn lớn như Norman Mailer, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, J.G. Ballard và Carl Sagan.

Năm 1964, một cơ hội xuất hiện. Truyện ngắn Where’s the Action? của Bruce Douglas Reeves, lúc đó là một tác giả vô danh, đã thu hút sự chú ý của đội ngũ đọc bài hộ cho Meredith. Meredith muốn bán cuốn sách này với giá cao nhất có thể. Đây cũng là mong muốn của Reeves, người đang túng thiếu.

Vào đầu những năm 1960, ngành xuất bản tuân theo một quy tắc “cũ kỹ và bất di bất dịch” là một bản thảo chỉ được gửi cho một nhà xuất bản vào một thời điểm. Theo thông lệ, Meredith cần lập một danh sách theo thứ tự ưu tiên và gửi bản thảo cho từng bên một để đợi phản hồi của họ. Quá trình này tốn thời gian và gây nản lòng cho các tác giả, điều khiến họ dễ chấp nhận một lời đề nghị thấp.

Và do Reeves cần tiền gấp, Meredith tự ra một quyết định đột phá. Ông đã cho in bản thảo ra nhiều bản và gửi chúng cùng một lúc. Vào thời điểm đó, việc đánh máy 10 đến 20 bản thảo và thuê 10 đến 20 người đưa thư đi giao tận tay cho các nhà xuất bản là khá tốn kém. Nhưng Meredith có sẵn tài lực và không câu nệ quy tắc cũ.

19 bản thảo đã được gửi đi. Chẳng bao lâu sau, các lời đề nghị xuất bản bắt đầu đến. Cuối cùng, họ nhận được 14 lời đề nghị và họ chấp nhận bán bản thảo với giá 13.500 USD cho New American Library. Chỉ vài ngày sau, bản quyền phim đã được Warner Bros mua lại với giá hơn 100.000 USD . Việc mua bản quyền sách trước khi xuất bản cũng đã là một điều bất thường vào đầu những năm 1960.

“Khi Scott phát hiện ra đấu giá sách là một ý tưởng hay và không ai trách ông ấy vì đã làm điều đó, ông ấy đã biến nó thành thông lệ”, đồng nghiệp Jack Scovill chia sẻ trong cáo phó của Meredith.

Chẳng bao lâu, việc gửi bản thảo đi nhiều nhà xuất bản một lúc được chấp nhận rộng rãi và đấu giá sách ra đời. Các cuộc đấu giá diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau với mục tiêu là đạt được giá thầu tốt nhất.

Cùng với các cuộc đấu giá, một thế hệ đại diện văn học mới đã xuất hiện với mục tiêu là đại diện cho quyền lợi của tác giả, từ đó thúc đẩy sự phát triển của một thế hệ nhà văn mới. Chính những cây viết như Saul Bellow, Joseph Heller, Leroi Jones, Norman Mailer, Flannery O’Connor, Philip Roth, J.D. Salinger hay Thomas Pynchon đã đặt nền móng cho một chương mới trong nền văn học Mỹ.