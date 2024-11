Ai viết thay cho các ngôi sao trong những cuốn sách mang tên họ?

Các nhà văn và đại diện văn học chia sẻ câu chuyện hậu trường về nghề viết tiểu thuyết cho những ngôi sao nổi tiếng, theo Vulture.

Hồi ký của người nổi tiếng thì có nhiều, tuy nhiên, có một nhóm nhỏ các ngôi sao đã tìm cách thêm chữ "tiểu thuyết gia" vào nghề nghiệp của họ. Có thể kể tên một số người nổi tiếng như Kylie và Kendall Jenner, với cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ năm 2014 Rebels: City of Indra, Carrie Fisher với cuốn Postcards From the Edge mang tính tự truyện sâu sắc hay tên tuổi lớn trong giới siêu mẫu Tyra Banks, người có cuốn tiểu thuyết Modelland dài 569 trang kể về một cô gái tên là Tookie De La Crème. Vào đầu tháng 10, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Reese Witherspoon tuyên bố đang hợp tác với tác giả tiểu thuyết ăn khách Harlan Coben.

Nhưng những người nổi tiếng này có thực sự viết ra tác phẩm mang tên họ?

Người nổi tiếng trong giới “viết thuê”

Tờ Vulture đã tiếp cận được một số cây viết thuê, trong đó có cây viết thuê lâu năm cho hơn 30 tác phẩm, cả hư cấu và phi hư cấu. Trong số đó, có một loạt truyện thuộc thể loại “beach read” cho một nhân vật truyền hình thực tế và một tiểu thuyết cho một ngôi sao nổi lên từ chương trình dành cho thanh thiếu niên.

Công việc viết thuê đầu tiên là với nhân vật truyền hình thực tế. Nhà văn này được thuê vì đã là tác giả của một số tiểu thuyết dành cho giới trẻ. Trong quá trình làm việc với ngôi sao truyền hình thực tế, cây viết này nhận ra ngôi sao giới trẻ không có một chút năng khiếu nào của thế giới xuất bản và cuốn sách cũng chỉ là một cơ hội kinh doanh với họ. Sau khi được nhà xuất bản giới thiệu và nhận lời, cây viết đồng ý và nhanh chóng bắt tay vào việc.

"Viết thuê" đang trở thành một nghề mang lại thu nhập ổn định cho các nhà văn, đặc biệt là những nhà văn chưa có nhiều tên tuổi. Ảnh: Vulture.

Nhà văn và ngôi sao có một cuộc gọi điện thoại và trao đổi thoải mái về cốt truyện và mục tiêu của cuốn sách. Trong khi ngôi sao tiếp tục đi quay, nhà văn viết cuốn sách trong bảy tuần, sau đó gửi lại cho ngôi sao đọc bản thảo. Họ có cuộc điện thoại thứ hai để nói về các bản chỉnh sửa, tuy nhiên rất ít. Họ thậm chí không gặp nhau cho đến buổi chụp ảnh bìa cho phần thứ hai của loạt truyện tiếp sau đơn đặt hàng đầu tiên.

Việc ra mắt phần thứ hai được coi là một quyết định tiếp thị thông minh. Đội ngũ hỗ trợ ngôi sao nghĩ rằng người hâm mộ sẽ muốn đọc nhiều phần thuộc cùng một bộ truyện, đặc biệt là sau khi cuốn đầu trở thành cuốn sách ăn khách của tờ New York Times trong khoảng bốn tuần. Cây viết thuê viết ra tác phẩm đó ở độ tuổi 40 và đã đã khao khát được lọt vào danh sách ăn khách trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bà không thể tự mình đạt được và điều đó chỉ thực sự đến khi viết dưới tên một người nổi tiếng. Dù không được đề tên trên bìa sách nhưng nhà văn biết mình đã viết cuốn sách này và mọi người mua nó vì họ yêu thích nó.

Và từ sau đó, nhà văn này dấn thân sâu hơn vào việc viết thuê, hiểu rõ công việc là gì: sử dụng kiến thức và kinh nghiệm đã mài giũa trong suốt sự nghiệp tác giả để viết thay cho người khác, với hi vọng chất xám của mình tiếp cận được nhiều đối tượng độc giả hơn. Và dù công chúng không biết được người viết thực sự của những tác phẩm đó, nhà văn này được trả lương ở mức năm con số, và những người trong nghề, như các biên tập viên và các đại diện văn học, sẽ tiếp tục giúp kết nối để cây viết này kiếm sống được bằng nghề viết lách. Và trong giới xuất bản, cây viết này nổi tiếng về khả năng viết thuê của mình.

Được ghi nhận với vai trò của mình

Giống mọi công việc, nghề viết thuê cũng đưa các nhà văn gặp được đa dạng đối tượng khách hàng. Trong khi nhân vật truyền hình thực tế trên không muốn ai biết họ không phải là tác giả, thì một vũ công chuyên nghiệp có suy nghĩ khác hơn.

Một nhà văn khác lần đầu tiên viết thuê cho người nổi tiếng đã gặp được vũ công này. Họ kết nối thông qua người đại diện của nhà văn. Trong quá trình này, vũ công đề cập muốn ghi công nhà văn vì cô ấy nghĩ rằng: “Tôi không cần mọi người nghĩ rằng tôi tự viết cuốn sách này”.

Trong khi một số người đặt câu hỏi: “Tôi có cảm thấy bị xúc phạm không khi người khác nói rằng họ sẽ ghi tên tôi vào một cuốn sách tôi viết?”. Tuy nhiên, ý tưởng phần nào cũng đến từ những người đặt hàng và nhà văn đôi khi chỉ giúp truyền tải điều đó. Trong trường hợp của vũ công, cô ấy có một ý tưởng chung về điều cô ấy muốn nói đến, muốn chia sẻ một số trải nghiệm, cảm xúc và muốn tăng thêm tính sáng tạo để tác phẩm giống với chủ nghĩa hiện thực huyền diệu hơn. Cả hai sau đó đã cùng nhau làm việc về cách triển khai cốt truyện, tình tiết theo từng phần. Kết nối tiếp tục được duy trì cho đến khi hoàn thiện.

Với tác phẩm này, nhà văn không được trả tiền trước. Thay vào đó, cả hai quyết định chia đôi tiền bản quyền. Vì vậy khi quyển sách được bán với giá 30.000 USD thì nhà văn nhận được 15.000 USD . Cả hai cũng hy vọng sẽ kiếm được nhiều hơn trong tương lai. Nhà văn đã được tham gia quảng bá sách và nhận được hỗ trợ tiếp thị. Và nhà văn nhận ra rằng mình sẽ khó có được điều đó nếu chỉ làm việc một mình cho tác phẩm cá nhân.

Cách kiếm tiền cho cả nhà văn và người nổi tiếng

Diễn viên Channing Tatum từng tuyên bố ý định viết một loạt tiểu thuyết. Chắc chắn là ngôi sao này sẽ không viết sách, tuy nhiên, tên của Tatum sẽ xuất hiện trên bìa, ở vị trí đầu tiên và tiếp sau đó mới là tên tác giả thật sự.

Vì vậy, người viết sẽ được ghi nhận, nhưng chỉ nhận được một khoản phí nhất định. Một nhà văn thành danh đã quyết định tham gia buổi xét tuyển. Các điều khoản về cơ bản là trả trước 200 USD cho buổi xét tuyển, khoản này sẽ được trích từ khoản tạm ứng nếu được nhận. Và đó là một loạt tiểu thuyết dài, vì vậy người viết sẽ phải viết 75.000 đến 80.000 từ/cuốn với giá 10.000- 15.000 USD cho mỗi cuốn sách. Tuy nhiên, Channing đã dừng dự án này sau khi có rất nhiều nhà văn lãng mạn tham gia buổi xét tuyển.

Thông thường, khi người nổi tiếng muốn ra sách, các biên tập viên thường hỗ trợ tìm kiếm tác giả. Các tác giả thường cũng chỉ được nhận một khoản phí cố định, có thể dao động từ 10.000 USD trở lên. Các tác giả cũng bị kiểm tra khi họ phải gửi đi một bản văn mẫu để khách hàng đánh giá. Và nhiều lúc khách hàng đưa ra những yêu cầu không xác đáng nhưng các nhà văn vẫn phải đáp ứng.

Còn về phía người nổi tiếng, họ có nhiều yếu tố cần tính tới, như nội dung gắn với thương hiệu cá nhân hay làm cách nào để vừa thu hút được tiền bản quyền và sau đó là các hợp đồng làm phim. Và đây là một phần lý do khi ngày càng nhiều tiểu thuyết của người nổi tiếng xuất hiện. Đơn giản là nó giống như một cách kiếm tiền dễ dàng.