Doanh thu Anthropic tăng vọt trước thềm niêm yết

Tại cuộc gặp với các nhà đầu tư tiềm năng, Anthropic cho biết doanh thu liên tục tăng trưởng phi mã qua từng quý, riêng quý III đã có lãi trên cơ sở điều chỉnh.

Anthropic dự kiến IPO cuối năm nay, trước đối thủ OpenAI. Ảnh: Reuters.

Kết quả kinh doanh ấn tượng đã được Anthropic hé lộ trong buổi gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại trụ sở chính ở San Francisco, Mỹ, theo Reuters.

Các số liệu công bố từ Anthropic cho thấy doanh thu công ty đang không ngừng tăng qua từng quý, từ 4,7 tỷ USD trong quý I, tới 11,6 tỷ USD ở quý II, trước khi chạm mốc 16,8 tỷ USD trong quý III. Doanh nghiệp cũng cho biết đã có lãi trong quý III trên cơ sở điều chỉnh.

Sau cuộc họp, giới phân tích ước tính doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại của công ty có thể đạt 110 tỷ USD mỗi năm vào cuối năm nay.

Thương vụ IPO của Anthropic dự kiến diễn ra trước đối thủ OpenAI, biến doanh nghiệp thành "phép thử" sớm đối với mức độ quan tâm của nhà đầu tư dành cho các doanh nghiệp phát triển AI đang thua lỗ nhưng chi mạnh tay để mở rộng quy mô. Kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn nhiều khả năng sẽ được Anthropic lùi lại đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Một số người tham dự cuộc gặp vừa qua nói rằng họ có cái nhìn lạc quan hơn về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lộ trình tiến tới có lãi của Anthropic sau cuộc gặp với CEO Dario Amodei và Giám đốc tài chính Krishna Rao.

Theo một người tham dự, ông Amodei nhắc lại cam kết của công ty đối với an toàn AI nhưng không đề cập đến những nguy cơ AI có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại như trong cảnh báo hồi tháng trước. Tại sự kiện vừa qua, các lãnh đạo Anthropic tập trung trình bày cách công ty ứng dụng AI để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, trong đó có thiết kế chip riêng.

Sự quan tâm đối với tình hình tài chính của các công ty AI ngày càng gia tăng khi những doanh nghiệp này đổ hàng tỷ USD vào chip, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán cần thiết để phát triển, vận hành các mô hình.

Với mục tiêu đạt mức định giá hơn 2.000 tỷ USD , Anthropic đang tìm cách thuyết phục nhà đầu tư rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu phi mã sẽ có thể bù đắp chi phí khổng lồ để xây dựng và vận hành các hệ thống AI.

Theo thông tin độc quyền Reuters công bố hồi tháng trước, doanh thu Anthropic năm ngoái tăng gấp 12 lần, lên gần 4,6 tỷ USD . Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động hơn 8 tỷ USD , chưa tính các khoản điều chỉnh giảm giá trị của một số nghĩa vụ tài chính, phần lớn liên quan đến những đợt huy động vốn trước đó.

Anthropic đã cam kết chi ít nhất 518 tỷ USD trong vòng một thập kỷ cho các dịch vụ đám mây, năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng.

Công ty này được thành lập bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, hiện là một trong những nhà phát triển AI tạo sinh hàng đầu với dòng mô hình Claude. Đà mở rộng của doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi Google và Amazon. Hai tập đoàn này vừa là nhà đầu tư, nhà cung cấp năng lực tính toán, đối tác phân phối quan trọng, vừa là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI.