Startup AI có kỹ sư người Việt kỳ vọng định giá 50 tỷ USD

Sau hơn một tháng thành lập, Discovery Loop - startup của 4 cựu kỹ sư hàng đầu Google - đang hướng tới mức định giá lên đến 50 tỷ USD.

Ngày 5/8, 4 nhà nghiên cứu hàng đầu của Google, bao gồm Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và Lê Viết Quốc (Quoc Le) đồng loạt rời tập đoàn công nghệ Mỹ để khởi nghiệp với công ty trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Discovery Loop, theo WIRED.

Định giá tăng gấp 5 lần

Sau hơn một tháng, tờ Business Insider đưa tin Jeff Dean đang tiếp tục huy động vốn cho chính startup của mình. Lần này, công ty hướng tới mức định giá khoảng 50 tỷ USD . Chỉ vài tuần trước đó, Discovery Loop còn đang tìm cách huy động 1 tỷ USD với mức định giá khoảng 10 tỷ USD .

Trong bối cảnh thị trường gọi vốn sôi động, các quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng chi mạnh để thu hút những nhân tài AI hàng đầu như Dean. Trong khi đó, việc xây dựng một phòng thí nghiệm AI cũng đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ nên nhiều chuyên gia nhận định "không bao giờ là quá sớm" để bắt đầu vòng gọi vốn tiếp theo cho công ty.

Trong dàn lãnh đạo công ty, Dean, người được xem là một huyền thoại tại Google, thu hút phần lớn sự chú ý. Tuy nhiên, 3 nhà đồng sáng lập còn lại của Discovery Loop cũng có hàng chục năm kinh nghiệm và từng góp phần xây dựng một số sản phẩm quan trọng nhất của Google.

Ở giới công nghệ, người ta thường nói rằng sơ yếu lý lịch của Jeff Dean chỉ liệt kê "những việc ông chưa làm, vì danh sách đó còn ngắn hơn cả những việc ông đã thực hiện thành công".

Trong khi đó, Sanjay Ghemawat, cộng sự lâu năm của Dean và gia nhập Google năm 1999, đã tham gia phát triển các công nghệ nền tảng về điện toán phân tán.

TS Lê Viết Quốc (Quoc Le), một trong những thành viên sáng lập Google Brain, trở thành nhà nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực học sâu và mạng nơ-ron quy mô lớn, đồng thời đóng góp vào những tiến bộ của mô hình ngôn ngữ và các mô hình nền tảng khác.

TS Lê Viết Quốc là một trong những thành viên sáng lập Google Brain. Ảnh: GenAI Summit.

Trong khi đó, Oriol Vinyals là nhà nghiên cứu hàng đầu tại Google DeepMind, với các công trình trải rộng từ mô hình hóa chuỗi đến học tăng cường.

Trong thông cáo báo chí của Discovery Loop được công bố vào tháng 8, vòng gọi vốn đầu tiên của công ty do Radical Ventures và Khosla Ventures dẫn dắt, với sự tham gia của Lightspeed, Kleiner Perkins và Doerr Capital.

Đáng chú ý, startup của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực AI này được thành lập theo mô hình doanh nghiệp có mục tiêu tạo lợi ích cộng đồng, bên cạnh hoạt động kinh doanh.

"Với đội ngũ này, tôi không cần biết họ đang làm gì trước khi quyết định đầu tư. Đây là đội ngũ bao gồm những ngôi sao hàng đầu", nhà đầu tư mạo hiểm Vinod Khosla nói. Ông đã gặp nhóm nhà sáng lập tại văn phòng riêng trên đường Sand Hill (California, Mỹ) để tránh làm lộ thông tin về sự ra đi của các nhân sự Google thời điểm đó.

Ở thời điểm mới thành lập, các nhà sáng lập không tiết lộ số vốn huy động hay mức định giá của công ty. Tuy nhiên, chuyên gia thị trường có thể thấy rõ quy mô tiềm năng của khoản đầu tư trên, đặc biệt khi một số doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD để chiêu mộ một nhân tài AI hàng đầu và nhóm sáng lập Discovery Loop được đánh giá là những người xuất sắc trong lĩnh vực này.

Trước Discovery Loop, một số phòng thí nghiệm AI mới khác, như Safe Superintelligence và Thinking Machines Lab, cũng đã huy động được những khoản vốn "khổng lồ" với mức định giá gây choáng ngợp ngay cả khi chưa có sản phẩm nào. Điều này từng được xem là khó có khả năng xảy ra trong các chu kỳ gọi vốn trước đây. Thế nhưng, xu hướng này lại phản ánh niềm tin của giới đầu tư rằng một số ít đội ngũ kỹ thuật xuất sắc có thể trở thành thế hệ công ty AI tiên phong tiếp theo.

Sự tiếc nuối của Google

Với những thành tựu vượt bậc mà các nhà nghiên cứu khoa học đã đạt được thời còn ở Google, quá trình đàm phán để rời tập đoàn diễn ra khó khăn hơn bao giờ. Dean cho biết CEO Alphabet Sundar Pichai đã tổ chức nhiều cuộc gặp nhằm thuyết phục nhóm tiếp tục ở lại công ty. Cuối cùng, cả 4 người quyết định lựa chọn niềm vui và sự tự do khi điều hành một startup riêng.

Jeff Dean cho biết đích thân CEO Google đã thuyết phục nhóm ở lại công ty. Ảnh: Fortune.

Ông Vinyals bày tỏ một tổ chức lớn luôn có rất nhiều "lực cản" cần vượt qua, nếu bản thân muốn thực hiện những thay đổi mang tính đột phá. Vì vậy, việc thành lập startup đến từ mong muốn xây dựng điều khác biệt của chính những kỹ sư hàng đầu.

Google cuối cùng đã chấp thuận quyết định ra đi của các kỹ sư, đồng thời đầu tư vào Discovery Loop ở giai đoạn đầu và thỏa thuận cung cấp năng lực điện toán cho công ty trong năm đầu tiên.

CEO Alphabet Sundar Pichai nhận định trong hơn 27 năm, Jeff và Sanjay đã góp phần thúc đẩy một số chuyển đổi công nghệ quan trọng nhất, từ hạ tầng tìm kiếm ban đầu đến các mạng nơ-ron góp phần mở ra kỷ nguyên AI hiện đại.

Một phần lý do khiến sự ra đi của nhóm kỹ sư này gây chú ý là tác động của những nhân sự chủ chốt này đối với Google. Dean và các đồng sáng lập đã cố gắng giữ kín kế hoạch trong thời gian dài. Đến thời điểm công bố, họ vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng đội ngũ nhân viên, thậm chí còn chưa thuê văn phòng.

Khi được hỏi ai sẽ đảm nhiệm vị trí CEO, nhóm im lặng trong giây lát. "Tôi nghĩ mình là CEO. Mọi người đều hướng vào tôi", Dean nói một cách ngượng ngùng.

Sứ mệnh của Discovery Loop không phải một ý tưởng hoàn toàn mới. Các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực AI, từ Dario Amodei, Sam Altman đến Jensen Huang, đều từng tuyên bố rằng AI sẽ trở thành động lực thúc đẩy những khám phá khoa học, giải quyết các vấn đề mà con người không thể tự mình tìm ra lời giải.

Đội ngũ Discovery Loop đặt cược vào kiến thức và kỹ năng của mình để xây dựng một hệ thống thực sự tạo ra những đột phá như vậy. Nếu không đạt được mục tiêu đó, thước đo thành công của công ty sẽ hẹp hơn, đồng thời nhiều người cũng sẽ đặt ra câu hỏi liệu những gì họ làm được với startup mới có đủ tầm vóc để bù đắp cho khoảng trống nhân tài mà họ để lại tại Google hay không.