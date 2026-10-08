Doanh nghiệp sẵn sàng chi hơn 1/5 doanh thu để chạy đua AI

Các doanh nhân giàu có trên toàn cầu dự kiến dành trung bình 21% doanh thu hàng năm cho AI trong 12 tháng tới, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 367 tỷ USD.

Các doanh nhân giàu có trên toàn cầu đang dành một tỷ trọng lớn doanh thu cho trí tuệ nhân tạo (AI), với mức trung bình dự kiến lên tới 21% trong 12 tháng tới.

Đáng chú ý, khoản đầu tư này không nhằm cắt giảm chi phí hay thay thế lao động, mà được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng năng suất, cải thiện lợi nhuận và mở rộng quy mô nhân sự.

Đổ tiền vào AI để tăng năng suất, lợi nhuận

Theo Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 của HSBC, 79% doanh nhân được khảo sát dự định tăng đầu tư vào AI cho hoạt động kinh doanh chính trong 12 tháng tới.

Những người tham gia khảo sát dự kiến dành trung bình 21% doanh thu hàng năm cho các khoản chi liên quan đến AI. Với quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh của nhóm được khảo sát, HSBC ước tính tổng mức đầu tư dự kiến vào công nghệ này lên tới 367 tỷ USD trong năm tới.

Đây là một tỷ lệ đáng chú ý, cho thấy AI đang dần được nhìn nhận không chỉ như một công cụ công nghệ mà còn là một khoản đầu tư chiến lược gắn với kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Khảo sát được HSBC thực hiện với hơn 3.000 doanh nhân và nhà sáng lập có giá trị tài sản ròng cao (HNW) và siêu cao (UHNW) trên toàn cầu.

Nhóm doanh nhân này kỳ vọng việc tăng mạnh chi tiêu cho AI sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực cho hoạt động kinh doanh. Trước hết, công nghệ có thể giúp nâng cao năng suất, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh và cải thiện lợi nhuận. Khi hiệu quả kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào AI và các cơ hội tăng trưởng mới.

Trong đó, mục tiêu phổ biến nhất khi đưa AI vào doanh nghiệp là nâng cao năng suất của nhân viên, được 43% người tham gia khảo sát lựa chọn.

Điều này cho thấy cách tiếp cận của giới chủ doanh nghiệp đối với AI đang có sự dịch chuyển. Thay vì chỉ coi AI là công cụ tự động hóa một số công việc, họ kỳ vọng công nghệ này trở thành đòn bẩy để nhân viên làm việc hiệu quả hơn và doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn với cùng nguồn lực.

Chi mạnh cho AI nhưng vẫn muốn tuyển thêm người

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của báo cáo là các doanh nhân không cho rằng việc ứng dụng AI đồng nghĩa với việc phải thu hẹp đội ngũ nhân sự.

Ngược lại, 44% người tham gia khảo sát kỳ vọng việc tích hợp AI vào doanh nghiệp sẽ khiến quy mô nhân sự tăng lên trong hai năm tới. Trong khi đó, chỉ 23% dự kiến số lượng nhân sự sẽ giảm.

Khoảng cách này cho thấy phần lớn doanh nhân đang nhìn AI theo hướng bổ trợ cho con người thay vì thay thế con người, ít nhất trong ngắn hạn.

Khi AI đảm nhiệm một phần công việc hoặc giúp nhân viên xử lý công việc nhanh hơn, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn lực tiết kiệm được để mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm hoặc tiến vào những thị trường mới. Khi đó, AI không nhất thiết khiến nhu cầu lao động giảm mà thậm chí có thể tạo ra nhu cầu tuyển dụng mới.

AI đảm nhiệm một phần công việc hoặc giúp nhân viên xử lý công việc nhanh hơn. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa AI sẽ không làm thay đổi thị trường lao động.

Báo cáo cho thấy yêu cầu đối với người lao động đang dịch chuyển. Thay vì chỉ ưu tiên kiến thức, doanh nghiệp ngày càng chú trọng những kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Nói cách khác, khi AI ngày càng đảm nhiệm tốt những nhiệm vụ liên quan đến xử lý thông tin và kiến thức, lợi thế của con người có thể nằm nhiều hơn ở khả năng phối hợp, đánh giá vấn đề, ra quyết định và giải quyết những tình huống phức tạp.

Nữ doanh nhân và thế hệ trẻ đặt nhiều niềm tin hơn vào AI

Mức độ tin tưởng vào khả năng tạo ra kết quả tích cực của AI cũng có sự khác biệt đáng chú ý giữa các nhóm doanh nhân. Theo khảo sát, 51% nữ doanh nhân cho biết họ "rất tin tưởng" vào AI, cao hơn 7 điểm % so với nam doanh nhân, ở mức 44%.

Độ tuổi cũng là một yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ hào hứng với AI. Các doanh nhân càng trẻ càng có xu hướng tích cực hơn trong việc triển khai công nghệ này. Nhóm doanh nhân thuộc Gen Z ghi nhận mức độ ứng dụng AI cao nhất, với tỷ lệ 65%, trong khi tỷ lệ này ở Gen X và các thế hệ lớn tuổi hơn cộng lại là 57%.

Bà Ida Liu, Tổng giám đốc HSBC Private Bank, nhận định AI đang trở thành "phép thử mới nhất đối với tư duy người làm kinh doanh". Theo bà, đây cũng là lĩnh vực mà các nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp có thể phát huy thế mạnh trong việc biến những gián đoạn thành cơ hội.

Bà cho rằng những người thành công nhất sẽ là những người kết hợp được quyết định đầu tư táo bạo với quá trình triển khai có kỷ luật, qua đó tận dụng AI để tăng sức bền và nắm bắt cơ hội trên phạm vi toàn cầu.