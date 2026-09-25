Cuộc đua đưa AI vào đời sống và lợi thế dẫn dắt của Điện Máy Xanh

Thiết bị AI ngày càng phổ biến, mở ra cơ hội cho các nhà bán lẻ đủ độ phủ, dịch vụ và nguồn lực đưa công nghệ mới ra thị trường.

Công nghệ AI đã xuất hiện trên hàng loạt thiết bị cá nhân lẫn gia đình trên khắp thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, khoảng cách từ lúc người dùng biết đến thông tin cho đến khi thực sự được chạm tay trải nghiệm sản phẩm thực tế vẫn là bài toán lớn của thị trường.

Mỗi năm, các sự kiện công nghệ lớn trên thế giới như CES hay MWC giới thiệu hàng loạt sản phẩm đột phá từ máy tính AI, robot gia dụng đến kính thông minh và hệ sinh thái nhà thông minh. Nhờ sự phát triển của mạng xã hội, người tiêu dùng Việt Nam nắm bắt thông tin rất nhanh. Một thiết bị vừa ra mắt tại Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc chỉ sau vài giây đã tràn ngập trên các nền tảng trực tuyến.

Dù vậy, việc cập nhật thông tin nhanh chóng không đồng nghĩa với cơ hội trải nghiệm sớm. Nhiều dòng sản phẩm đã phổ biến tại các thị trường phát triển nhưng người dùng trong nước vẫn phải chờ đợi nhiều tháng, thậm chí không bao giờ có cơ hội dùng thử. Trăn trở về nghịch lý này trên trang cá nhân mới đây, CEO Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em gọi đây là “Tech gap” - khoảng cách trải nghiệm công nghệ.

Thực tế cho thấy rào cản không đến từ nhu cầu thị trường. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ và người tiêu dùng tiếp nhận công nghệ rất nhanh. Năm 2025, thị trường điện máy giảm 9% về sản lượng nhưng tăng 12,6% về giá trị (theo NIQ/GfK Việt Nam), cho thấy người mua sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm tốt hơn. Điều còn thiếu là một kênh đủ rộng để đưa công nghệ mới đến tay họ sớm.

Làn sóng AI đi vào đời sống hàng ngày

Giai đoạn đầu của AI diễn ra chủ yếu trong các trung tâm dữ liệu. Giai đoạn tiếp theo đang chuyển xuống những thiết bị và robot hiện diện trong đời sống hàng ngày, từ chiếc máy tính, chiếc điện thoại đến căn nhà. Ngay cả Nvidia, hãng có doanh thu mảng trung tâm dữ liệu tăng từ 11 tỷ USD lên 194 tỷ USD chỉ trong 4 năm, cũng đang đặt cược rằng giai đoạn tiếp theo của AI sẽ diễn ra không chỉ trong trung tâm dữ liệu mà còn trên các thiết bị đầu cuối, theo The Economist. Lý do mang tính kinh tế khi các tác nhân AI (agentic AI), tức phần mềm có thể tự thực hiện một chuỗi tác vụ thay người dùng, đòi hỏi khối lượng tính toán rất lớn. Chuyển một phần khối lượng đó từ nền tảng đám mây (cloud) xuống thiết bị đầu cuối có thể giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Bài đăng của CEO Đoàn Văn Hiểu Em trên mạng xã hội lập tức thu hút sự chú ý của giới công nghệ, dấy lên nhiều đồn đoán về bước ngoặt tiếp theo của nhà bán lẻ hàng đầu này.

Theo đó, máy tính cá nhân là ví dụ rõ nhất. Tại Computex 2026 ở Đài Bắc, Nvidia và Microsoft giới thiệu RTX Spark, nền tảng hợp nhất bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU), được thiết kế để chạy tác nhân AI ngay trên máy tính Windows. ASUS, Dell, HP, Lenovo và MSI dự kiến ra mắt sản phẩm từ mùa thu năm nay, Acer và Gigabyte sẽ theo sau (theo Nvidia). Theo đại diện Nvidia, đây là lần đầu tiên sau 40 năm chiếc PC được tái định nghĩa từ mô hình con người trực tiếp thao tác sang mô hình các tác nhân AI đảm nhận phần lớn công việc.

Chu kỳ này đến sau một thập kỷ thị trường PC gần như đứng yên với sản lượng chip cho máy tính để bàn giảm khoảng 4% mỗi năm, còn laptop gần như đi ngang (theo Evercore). Lượng máy đang lưu hành đã cũ tạo ra nhu cầu thay thế tự nhiên khi thế hệ mới có đủ lý do để nâng cấp.

Sự bùng nổ của các thiết bị tích hợp AI đang tạo ra nhu cầu nâng cấp lớn.

Tuy vậy, AI PC chỉ là một phần của làn sóng. Robot dân dụng, thiết bị nhà thông minh, đồng hồ và thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, kính thông minh, điện thoại màn hình gập... mỗi năm lại có thêm những dòng sản phẩm mới, phần lớn tích hợp AI và tốc độ ra mắt đang nhanh hơn tốc độ người dùng kịp làm quen.

Vì sao công nghệ mới cần được trải nghiệm tận tay?

Những dòng sản phẩm mới này có ba điểm chung khiến kênh bán hàng trực tiếp trở nên quan trọng hơn. Thứ nhất, công nghệ mới sẽ khó hiểu qua màn hình. Giá trị của một chiếc AI PC hay một robot dân dụng nằm ở cách nó làm việc, không nằm ở bảng thông số. Người mua cần được dùng thử và được giải thích trước khi quyết định. Thứ hai, giá trị đơn hàng cao hơn. Thế hệ sản phẩm mới thường có cấu hình và giá bán cao hơn thế hệ trước. Giải pháp trả chậm tại điểm bán giúp người mua nâng cấp mà không phải chờ tích lũy đủ tiền.

Không gian trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò then chốt giúp người tiêu dùng hiểu rõ cách thức vận hành của các thiết bị công nghệ thế hệ mới.

Thứ ba, công nghệ mới cần lắp đặt và hỗ trợ sau bán. Thiết bị nhà thông minh, robot dân dụng hay hệ thống kết nối trong gia đình cần được cài đặt, kết nối và bảo hành bởi đội ngũ có chuyên môn.

Đó là lý do cửa hàng vật lý vẫn là kênh chính với nhóm sản phẩm này. Ngay tại Điện Máy Xanh, Super App và các kênh online đóng góp 14% tổng doanh thu 8 tháng của năm 2026, phần lớn khách hàng vẫn chọn đến cửa hàng khi mua những sản phẩm cần tư vấn.

Lợi thế của Điện Máy Xanh trong làn sóng mới

Để người Việt được trải nghiệm công nghệ mới gần như cùng lúc với thế giới, nhà bán lẻ cần làm tốt nhiều việc cùng lúc, đó là đưa hàng về sớm, có mạng lưới đủ rộng, tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp, cùng giải pháp thanh toán phù hợp cho người mua. Điện Máy Xanh bước vào làn sóng này với nền tảng vững ở cả những yêu cầu đó.

Thứ nhất, hệ thống có thể đưa hàng về sớm ngang tầm thế giới với năng lực được chứng minh với đợt mở bán iPhone 18 vừa qua. Khi TopZone ra đời cách đây 6 năm với lời hứa đưa Việt Nam trở thành thị trường "có số má" trên bản đồ thế giới. Từ chỗ bị coi là thị trường hạng 2, giờ đây người tiêu dùng Việt Nam đã có thể chạm vào những sản phẩm, công nghệ mới nhất cùng thời điểm với thế giới.

Lợi thế thứ hai của Điện Máy Xanh liên quan đến độ phủ. Với hơn 3.000 cửa hàng trên cả nước, giúp giao sản phẩm nhanh chóng đến khách hàng, đồng thời các cửa hàng là nơi người dùng được xem, chạm và dùng thử sản phẩm mới. Lợi thế tiếp theo liên quan đến khả năng tư vấn, lắp đặt và dịch vụ với hơn 4.000 thợ chính quy có bằng cấp.

Thứ tư, dịch vụ tài chính tiêu dùng giúp xóa nhòa rào cản về giá thành sản phẩm và mong muốn thử nghiệm công nghệ mới. Hiện xu hướng này đang tăng lên nhanh chóng với 38% doanh thu của Điện Máy Xanh đến từ trả chậm và 97% các sản phẩm có áp dụng trả chậm.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng là năng lực tài chính của Điện Máy Xanh. Công ty có tới 44.670 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm ngày 30/6, sẵn sàng đầu tư cho sản phẩm mới và nâng cấp không gian trải nghiệm.

Với hệ thống phủ rộng toàn quốc, Điện Máy Xanh đáp ứng tốt nhu cầu hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật và giao lắp tận nhà cho khách hàng.

Quy mô là lợi thế trong mỗi chu kỳ sản phẩm mới. Khi nguồn cung ban đầu còn hạn chế và các hãng phân bổ hàng theo thứ tự ưu tiên, nhà bán lẻ có sức tiêu thụ lớn nhất thường được tiếp cận hàng sớm hơn và nhận tỷ trọng phân bổ lớn hơn. Với vị thế nhà bán lẻ ICT và điện máy lớn nhất Việt Nam, Điện Máy Xanh có điều kiện đưa sản phẩm mới về ngay từ đợt đầu. Là nhà bán lẻ đa thương hiệu, Điện Máy Xanh cũng không phụ thuộc vào việc nền tảng hay hãng nào dẫn đầu bởi công ty hưởng lợi từ nhu cầu nâng cấp của cả ngành.

Tín hiệu từ nhóm máy tính đã rõ khi doanh thu laptop của DMX tăng 40% trong 8 tháng 2026, thuộc nhóm ngành hàng tăng nhanh nhất. Khi AI PC lên kệ từ mùa thu, đây sẽ là một trong những phép thử đầu tiên cho lợi thế này.

Là nhà bán lẻ đa ngành hàng, mỗi khi một dòng sản phẩm mới xuất hiện, DMX có thể đưa ngay vào mạng lưới sẵn có mà không phải xây dựng từ cửa hàng, đội ngũ tư vấn, thợ lắp đặt và giải pháp trả chậm đều đã sẵn sàng. Đây là lợi thế khó sao chép trong một chu kỳ sản phẩm mới ngắn và thay đổi nhanh.

Ngoài ra, trong cuộc đua đưa công nghệ mới về nước nhanh nhất, quy mô và năng lực vận hành của nhà bán lẻ đóng vai trò quyết định. Khi nguồn cung ban đầu từ các hãng sản xuất toàn cầu còn hạn chế, những đơn vị có sức tiêu thụ lớn thường được ưu tiên phân bổ hàng hóa sớm với số lượng lớn.

Điện Máy Xanh bước vào làn sóng mới với lợi thế vượt trội từ nền tảng sẵn có: mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng phủ rộng toàn quốc, đội ngũ Thợ Điện Máy Xanh với hơn 4.000 thợ chính quy có bằng cấp, cùng lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 44.670 tỷ đồng (tính đến quý II/2026). Nguồn lực tài chính vững mạnh giúp doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho các không gian trải nghiệm thế hệ mới và chủ động đưa các dòng sản phẩm tiên tiến về kệ hàng cùng lúc với thị trường quốc tế.

Làn sóng AI đang rời trung tâm dữ liệu để đi vào đời sống hàng ngày từ chiếc máy tính, căn nhà thông minh đến những robot phục vụ con người. AI PC chỉ là một trong nhiều sản phẩm của làn sóng đó. Với người tiêu dùng Việt Nam, câu hỏi quan trọng nhất là phải chờ bao lâu để được chạm vào công nghệ mới.