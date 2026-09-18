CEO Hiểu Em và tham vọng xây ‘Điện Máy Xanh thứ hai’ tại Indonesia

Ngày 6/8 vừa qua, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã DMX, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Nhưng đây cũng là lúc những người lãnh đạo như CEO Đoàn Văn Hiểu Em nhìn thấy áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn.

Chia sẻ tại theInsight, ông cho rằng khi đã trở thành công ty đại chúng, DMX không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng quy mô, mà quan trọng hơn là tạo ra lợi nhuận và giá trị bền vững cho cổ đông. Trong 5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận và duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

Và một trong 5 trụ cột chiến lược, theo ông Hiểu Em, chính là EraBlue - chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia do DMX liên doanh cùng “ông lớn” Erajaya.

Chỉ sau chưa đầy 4 năm, hệ thống này đã vượt mốc 300 cửa hàng và xóa toàn bộ lỗ lũy kế. Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng EraBlue hiện cao hơn Điện Máy Xanh tại Việt Nam khoảng 1,5-2,5 lần, dù giá trị lineup sản phẩm ở Indonesia thấp hơn 30%.

Từ những bài học kinh nghiệm đã có, vị CEO tự tin đã tìm ra công thức để cùng đội ngũ tạo dựng một “Điện Máy Xanh thứ hai” tại Indonesia.