IPO DMX - dòng tiền tự do ‘khủng’ và cam kết cổ tức 50%

DMX hướng đến mô hình tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ được tái phân phối đều đặn cho cổ đông, trong khi bản thân doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2025, Điện Máy Xanh (DMX) ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO) đạt hơn 5.016 tỷ đồng . Điểm đáng chú ý nằm ở chi phí mua sắm tài sản cố định (CAPEX) trong năm chỉ ghi nhận ở mức 126 tỷ đồng . Mức CAPEX thấp này là kết quả của chiến lược chuyển dịch từ “lượng” sang “chất”, khi mạng lưới hơn 3.000 điểm bán hiện hữu đã cơ bản hoàn tất khấu hao và công ty chủ động đóng hơn 400 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn 2023-2025.

Nhờ giảm tối đa nhu cầu tái đầu tư mở mới, phần lớn dòng tiền kinh doanh làm ra được chuyển hóa trực tiếp thành dòng tiền tự do, đạt xấp xỉ 4.890 tỷ đồng trong năm 2025. Thặng dư tiền mặt dồi dào này cung cấp cơ sở tài chính vững chắc để DMX thực hiện chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2026-2030. Con số này thể hiện DMX chuyển mình sang “tăng trưởng bằng chất”, tối ưu hóa hiệu quả vận hành trên mạng lưới hơn 3.000 điểm bán hiện hữu.

Mô hình bán lẻ ICT/CE - “máy tạo tiền mặt” tự nhiên

Ít ngành nào có cấu trúc dòng tiền thuận lợi như bán lẻ điện thoại và điện máy. Khách hàng thanh toán tại quầy, nhưng DMX chỉ cần trả tiền cho nhà cung cấp sau 30-60 ngày (nợ phải trả người bán ngắn hạn đến gần 8.600 tỷ đồng tại thời điểm quý I/2026). Nói cách khác, nhà sản xuất đang tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh của DMX, không phải ngược lại.

Mô hình bán lẻ ICT/CE giúp DMX thu tiền từ khách hàng trước, trong khi được hưởng thời gian thanh toán dài hơn với nhà cung cấp.

Cộng thêm tốc độ vòng quay hàng tồn kho nhanh đặc thù của ngành ICT/CE, chỉ số vòng quay hàng tồn kho của DMX đã cải thiện lên mức 4,4 vòng/năm vào năm 2025, minh chứng cho tốc độ tiêu thụ hàng hóa nhanh. Phần lớn lợi nhuận gộp tạo ra đều có thể chuyển hóa thành tiền mặt, thay vì bị hấp thụ bởi nhu cầu vốn lưu động như nhiều mô hình kinh doanh khác.

Trong giai đoạn 2026-2030, việc dừng mở rộng cửa hàng giúp tiết giảm tối đa chi phí đầu tư tài sản cố định. Toàn bộ mạng lưới 3.017 điểm bán hiện hữu đã được khấu hao xong phần lớn, nghĩa là chi phí đầu tư (CAPEX) gần như bằng không. Nếu ví mỗi cửa hàng là một “xưởng tiền” đã trả xong vốn đầu tư ban đầu, thì toàn bộ doanh thu tăng thêm từ đây gần như chảy thẳng xuống dòng lợi nhuận.

Phần lớn mạng lưới cửa hàng hiện hữu đã hoàn tất khấu hao, giúp DMX giảm nhu cầu đầu tư mới và tăng khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền tự do.

Hoàn thành giai đoạn tái cấu trúc

Giai đoạn 2023-2025, DMX chủ động đóng hơn 400 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Kết quả doanh thu chỉ tăng 1,3 lần, nhưng LNST tăng đến 3,4 lần. Ít hơn, nhưng tốt hơn và đó là định nghĩa của “tăng trưởng bằng chất”.

Khi không còn phải đổ vốn vào mở rộng, toàn bộ dòng tiền được tập trung vào mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trên nền tảng hiện hữu. Ban lãnh đạo đặt ra nguyên tắc vận hành rõ ràng, lợi nhuận phải tăng nhanh hơn doanh thu và kế hoạch 2026-2030 phản ánh đúng điều đó: Doanh thu tăng trưởng kép (CAGR) 11%/năm, LNST tăng trưởng kép 16%/năm. Biên lợi nhuận gộp được dự báo mở rộng đều từ 17,1% năm 2025 lên 18,4% vào năm 2030.

Quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu 32.781 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ, LNST đạt 2.219 tỷ đồng , tăng 47%. Lợi nhuận đang tăng nhanh gấp 1,4 lần tốc độ doanh thu, đúng như cam kết của ban lãnh đạo.

Sang tháng 4, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 43.436 tỷ đồng , tăng 32% YoY, hoàn thành 35% kế hoạch cả năm chỉ sau 33% thời gian, tiến độ đang vượt trước. Trong đó, tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng (SSSG) đạt 33%, mảng mua trả chậm tăng 48% và chiếm 38% tổng doanh thu, Thợ Điện Máy Xanh tăng 60%, còn Erablue tại Indonesia tăng vọt 94%, toàn bộ 5 trụ cột đều đang cho thấy tín hiệu tích cực từ sớm.

Kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2026 cho thấy lợi nhuận của DMX đang tăng nhanh hơn doanh thu.

Chiến lược 2026-2030 của DMX được xây dựng trên 5 trụ cột, tập trung khai thác trọn vòng đời tiêu dùng công nghệ của khách hàng thông qua hệ sinh thái tích hợp. Điểm chung của cả 5 trụ cột là hầu hết đều không đòi hỏi vốn đầu tư lớn để tăng trưởng - đây là lý do dòng tiền tự do của DMX được dự báo tiếp tục mở rộng trong khi cam kết cổ tức vẫn được duy trì.

5 trụ cột của DMX

Trụ cột đầu tiên là tăng trưởng bằng “chất”. Đây là động lực chủ lực, chiếm phần lớn trong kế hoạch tăng doanh thu 70% và nhân đôi lợi nhuận giai đoạn 2026-2030.

Khi không còn mở cửa hàng mới, mọi đồng doanh thu tăng thêm đều chảy qua hệ thống chi phí cố định gần như không thay đổi. Đây là bản chất của đòn bẩy vận hành, doanh thu tăng thêm 1 đồng, nhưng lợi nhuận có thể tăng thêm 1,5-2 đồng. Minh chứng thực tế đã có trong 4 tháng đầu năm 2026: SSSG đạt 33-34% trong khi không cửa hàng mới nào được khai trương tại Việt Nam. Toàn bộ tăng trưởng đến từ việc khai thác sâu hơn điểm bán hiện hữu.

Điểm then chốt là cách DMX định hình lại cuộc chơi cạnh tranh. Thay vì giảm giá hay tung khuyến mại, DMX chọn cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng và giải pháp tài chính tiêu dùng. Điều đó cho phép DMX giữ nguyên giá bán lẻ trong khi vẫn thắng đối thủ. Biên lợi nhuận vì thế được bảo vệ thay vì bị hy sinh, kết quả đã thấy qua biên LNST mở rộng lên 6,8% trong quý I/2026.

Trụ cột thứ 2 là tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích. Trên thực tế, ít nhà đầu tư chú ý đến mảng này, nhưng đây lại là một trong những nguồn dòng tiền ổn định và ít rủi ro vốn trong toàn bộ cấu trúc kinh doanh của DMX.

Các khoản cho vay trả chậm mua sản phẩm ICT/CE tại DMX cần được hiểu đúng: DMX không tự cho vay và không chịu rủi ro tín dụng. DMX là đầu mối kết nối, hưởng phí giới thiệu và hoa hồng từ ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác. Rủi ro tín dụng nằm ở phía đối tác, còn phí thu về nằm ở phía DMX.

Trong 4 tháng đầu 2026, tỷ lệ sản phẩm áp dụng trả chậm đến 96%, doanh thu chiếm 38% tổng doanh thu, tăng từ mức 35% của năm 2025. Đến 2030, tỷ trọng trả chậm được dự báo tăng lên 55%, đồng nghĩa hàng nghìn tỷ đồng doanh thu trả chậm phát sinh thêm mỗi năm, kéo theo phí hoa hồng từ đối tác tài chính mà không cần đầu tư thêm vốn.

Song song đó, mảng dịch vụ thanh toán tiện ích như thanh toán điện, nước, viễn thông và hơn 3.000 điểm ATM phủ toàn quốc, DMX đang xử lý 37.000 tỷ đồng giá trị giao dịch với 25 triệu lượt trong 4 tháng đầu năm, tăng 13% YoY. Đến 2030, mục tiêu nhân 2,3 lần cả số lượng lẫn giá trị giao dịch, dự kiến đóng góp 15% tổng lợi nhuận toàn hệ thống. Đây là dòng tiền phí lặp lại theo tháng, theo quý, gần như không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ tiêu dùng thiết bị điện tử.

Tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích được kỳ vọng trở thành nguồn thu ổn định, đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của DMX.

Từ một bộ phận hậu mãi nội bộ, Thợ Điện Máy Xanh đã trở thành trụ cột thứ 3 của DMX, chuyển mình thành pháp nhân kinh doanh độc lập, phục vụ không chỉ khách hàng của DMX mà còn mở rộng ra thị trường bên ngoài gồm hộ gia đình, nhà sản xuất và doanh nghiệp có nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị điện tử.

Trong 4 tháng đầu 2026, tổng doanh thu Thợ DMX đạt 1.252 tỷ đồng , tăng 60% YoY. Đáng chú ý, mảng phục vụ khách hàng ngoài hệ thống DMX đạt 153 tỷ đồng , tăng 45% YoY và chiếm 12% tổng doanh thu Thợ DMX. Tỷ lệ này đang tăng dần từng quý, phản ánh thị trường mở đang được khai phá.

Điều làm trụ cột này hấp dẫn từ góc độ dòng tiền là biên lợi nhuận dịch vụ vốn cao hơn bán lẻ. Mỗi đồng doanh thu từ Thợ DMX đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận so với một đồng doanh thu từ bán điện thoại hay tủ lạnh. Khi tỷ trọng doanh thu dịch vụ tăng lên, cấu trúc lợi nhuận toàn công ty sẽ cải thiện theo. Mảng bên ngoài được kỳ vọng tăng trưởng CAGR doanh thu 65%, đóng góp 5% tổng lợi nhuận DMX vào năm 2030.

Thợ Điện Máy Xanh đang mở rộng hoạt động ra ngoài hệ sinh thái bán lẻ, hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ.

Tiếp đến là Super App - trụ cột 4. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang ở quy mô khoảng 430.000 tỷ đồng ( 16,3 tỷ USD ), tăng trưởng 35% YoY nhưng hàng ICT/CE vẫn chiếm tỷ trọng dưới 10%, vì người mua thiếu niềm tin chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đây là khoảng trống mà DMX có thể lấp đầy bằng thương hiệu uy tín và hàng chính hãng được kiểm chứng.

Tận dụng tệp 18 triệu khách hàng định danh sẵn có, DMX không tốn chi phí mua lưu lượng truy cập như sàn TMĐT thuần túy. Trong 4 tháng đầu 2026, doanh thu qua Super App đạt 2.460 tỷ đồng , chiếm 6% tổng doanh thu toàn chuỗi với 58 triệu lượt truy cập. Con số 6% nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng đặt trong bối cảnh đây gần như là xuất phát điểm, tốc độ tăng trưởng mới là điều đáng chú ý.

Lộ trình phát triển được chia thành 3 giai đoạn gồm bắt đầu từ nhóm hàng thế mạnh CE & ICT, sau đó mở rộng ra hệ sinh thái MWG và bên ngoài, cuối cùng xây dựng đại siêu thị online phục vụ hầu hết nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Kế hoạch đến 2030 là đưa doanh thu qua Super App lên 55.000 tỷ đồng với CAGR 44% trong 5 năm biến đây thành kênh bán hàng tăng trưởng nhanh bậc nhất mà không đòi hỏi thêm CAPEX vật lý.

DMX đặt mục tiêu phát triển Super App thành kênh bán hàng trực tuyến quy mô lớn dựa trên tệp khách hàng hiện hữu.

Cuối cùng, chuỗi liên doanh Erablue tại Indonesia được xem là trụ cột thứ 5. Nói cách khác, Erablue là cách DMX đặt “con bài tăng trưởng” tại thị trường Indonesia mà không hy sinh dòng tiền trả cổ tức cho cổ đông trong nước.

DMX chỉ nắm 45% cổ phần tại PT Era Blu Elektronik, đủ để hưởng lợi từ tăng trưởng, nhưng không phải cổ đông kiểm soát phải gánh toàn bộ vốn mở rộng. Phần còn lại do đối tác địa phương Erajaya chịu. Cấu trúc này đảm bảo việc mở rộng tại Indonesia không pha loãng dòng tiền cổ tức của cổ đông Việt Nam.

Quan trọng hơn, Erablue tự tài trợ được tăng trưởng với 50% cửa hàng hòa vốn ngay trong tháng đầu tiên khai trương. Dù giá bán sản phẩm chỉ bằng 70% so với Việt Nam, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Erablue cao gấp 1,5-2,6 lần so với cửa hàng cùng quy mô tại Việt Nam. Năm 2025, chuỗi ghi nhận doanh thu 3.700 tỷ đồng và LNST 54 tỷ đồng , mô hình đã được chứng minh có lãi. Sang 4T/2026, doanh thu tiếp tục tăng vọt 94% YoY.

Đến 2030, Erablue đặt mục tiêu 1.000 cửa hàng, doanh thu 20.900 tỷ đồng và LNST 760 tỷ đồng , CAGR lợi nhuận 70%/năm. Phần lợi nhuận DMX được hưởng từ liên doanh này dự kiến đóng góp 3% vào mục tiêu 13.000 tỷ đồng năm 2030. Với cổ đông DMX tại Việt Nam, Erablue là một quyền chọn tăng trưởng gần như miễn phí: Nếu thành công, DMX hưởng 45% lợi nhuận mà không cần bỏ thêm vốn lớn; nếu tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng cũng không ảnh hưởng dòng tiền nội địa hay chính sách cổ tức.

Sức hút của DMX

Năm 2025, DMX chi 8.700 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương khoảng 150% LNST hợp nhất của năm đó ( 5.802 tỷ đồng ). Công ty không chỉ chia hết lợi nhuận làm ra, mà còn chi thêm từ nguồn tích lũy trước đó. Đây không phải hành động của ban lãnh đạo đang vẽ chính sách cổ tức để thu hút nhà đầu tư IPO, đây là hành động của người đã làm điều đó, trước khi IPO là câu chuyện được đặt lên bàn.

Với giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức năm tài chính 2026 được cam kết ở mức 4.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức ngay năm đầu đạt 5%, cao hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hiện tại tại hầu hết ngân hàng thương mại, tạo ra nguồn thu nhập thụ động ổn định cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư thường phải chọn một trong hai, đó là cổ phiếu tăng trưởng với định giá cao nhưng cổ tức thấp, hoặc cổ phiếu cổ tức cao nhưng tăng trưởng đã bão hòa. DMX là trường hợp hiếm gặp khi cả hai cùng xuất hiện.

Chiến lược tăng trưởng mới của DMX được xây dựng trên nền tảng dòng tiền tự do, hướng đến mục tiêu vừa mở rộng lợi nhuận vừa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Điểm khác biệt của cổ phiếu DMX so với cổ phiếu cổ tức thông thường là yếu tố tăng trưởng kép. LNST tăng trưởng kép 16%/năm đồng nghĩa giá trị nội tại doanh nghiệp tăng đều nếu bội số định giá giữ nguyên, giá cổ phiếu về lý thuyết phải phản ánh mức tăng trưởng đó.

Nói cách khác, nhà đầu tư đang mua doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, trả cổ tức hào phóng, ở mức định giá của doanh nghiệp trưởng thành ổn định. Đây là điểm không cân xứng mà thị trường tạo ra tại thời điểm IPO.

Việc IPO là bước đi chiến lược để DMX trực tiếp “bơm” thêm lợi nhuận vào bảng kết quả kinh doanh ngay từ năm đầu tiên sau niêm yết.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh, DMX không phải câu chuyện tăng trưởng thuần túy, cũng không phải cổ phiếu cổ tức của doanh nghiệp đã bão hòa. DMX là sự kết hợp hiếm gặp: Mô hình tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ, được tái phân phối đều đặn cho cổ đông, trong khi bản thân doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Trên sàn HOSE hiện tại, ít cổ phiếu hội tụ đủ 3 yếu tố dòng tiền có thể dự báo, cổ tức có cam kết rõ ràng và tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. DMX, ở mức giá IPO 80.000 đồng, đang cung cấp cả 3.

DMX hiện mở chào bán IPO với đại lý phân phối chính là Vietcap. Các tổ chức nhận đăng ký mua gồm HSC, DNSE, SHS, Techcom Securities, KIS Vietnam, VNDirect, BSC. Thời gian chào bán kéo dài từ 27/5 đến 17/6, dự kiến phân bổ cổ phiếu trong hai ngày 18-19/6, thực hiện thanh toán từ 22/6 đến 29/6 và niêm yết trên HOSE vào đầu tháng 8.