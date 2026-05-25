Báo cáo IPO của Điện Máy Xanh và câu chuyện Customer Lifetime Value

IPO Điện Máy Xanh là một trong những thương vụ nổi bật của năm 2026 với giá trị vốn hóa ước tính hơn 102.460 tỷ đồng (3,9 tỷ USD) và “câu chuyện tỷ USD” đáng theo dõi.

Với giới đầu tư, chỉ cần chứng minh khả năng thu dòng tiền lặp lại (recurring) với biên lợi nhuận cao, cách thị trường định giá doanh nghiệp sẽ thay đổi.

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của Điện Máy Xanh (DMX). Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phân phối hết, công ty dự kiến huy động hơn 14.360 tỷ đồng .

Từ bán sản phẩm sang bán trọn vòng đời

Khác với mô hình bán lẻ truyền thống thường kết thúc hành trình khi khách thanh toán rời đi, DMX chọn cách tiếp cận Khai thác giá trị trọn vòng đời (Customer Lifetime Value - CLV). Công ty không nhìn “bán một chiếc tivi” là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng (trả chậm, bảo hành mở rộng, vệ sinh, sửa chữa...). Mỗi dịch vụ là một lần thu thêm, với chi phí phục vụ ngày càng thấp nhờ hệ thống sẵn có.

Cách tiếp cận này mang lại kết quả và con số ấn tượng. Cuối năm 2024, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (chủ yếu là dịch vụ đã bán nhưng chưa cung cấp) của DMX khoảng 21,7 tỷ đồng . Cuối năm 2025, con số bật lên gần 537 tỷ đồng , và tiếp tục tăng lên khoảng 612,7 tỷ đồng vào quý I/2026. Phần lớn đến từ các gói bảo hành mở rộng, bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh máy lạnh, dịch vụ chăm sóc thiết bị trong nhiều năm sau bán.

Mô hình bán lẻ hướng tới tối ưu giá trị trọn vòng đời khách hàng là chiến lược trọng tâm giúp Điện Máy Xanh thay đổi cách định giá trong giới đầu tư.

Theo bản cáo bạch, việc triển khai các gói bảo hành mở rộng giúp số dư doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm 2025 tăng đáng kể so với năm 2024. Điều này phản ánh sự thay đổi trong mô hình kinh doanh của công ty theo hướng gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ hậu mãi, đồng thời cải thiện khả năng dự báo dòng tiền và tạo nguồn doanh thu ổn định trong các kỳ tiếp theo.

5 “cỗ máy” chuyển hóa khách mua một lần thành khách cả đời

Theo thông tin từ bản cáo bạch, DMX duy trì định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và thanh toán nhằm nâng cao trải nghiệm và tăng giá trị trên mỗi điểm bán. Công ty không đi theo sáng kiến lẻ tẻ, mà xây dựng cả hệ sinh thái 5 trụ cột tăng trưởng xoay quanh vòng đời sản phẩm như những “cỗ máy” liên hoàn nhằm giữ khách hàng trong vòng lặp tiêu dùng khép kín.

Nhờ tối ưu hóa vận hành, DMX tăng trưởng vượt trội từ chiều sâu hệ thống.

Trụ cột đầu tiên của DMX là tối ưu hóa vận hành, giúp tăng trưởng ấn tượng từ chiều sâu hệ thống.

Khác với giai đoạn mạnh tay mở rộng, DMX tập trung vào tối ưu hiệu quả vận hành của mạng lưới cửa hàng hiện hữu. Bước ngoặt từ giai đoạn 2023-2025 khi công ty đóng cửa hơn 400 cửa hàng kém hiệu quả, chuyển trọng tâm từ "lượng" sang "chất".

Tại các cửa hàng còn lại, không gian được nâng cấp từ lưu kho sang "mô hình trải nghiệm" để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Đồng thời, DMX chuyển đổi cơ chế đãi ngộ của gần 34.700 nhân sự từ lương cố định sang thu nhập gắn liền với doanh số, trực tiếp kích hoạt năng suất của hệ thống. Bên cạnh đó, big data được đưa vào quản trị chuỗi cung ứng, giúp dự báo nhu cầu và đẩy vòng quay hàng tồn kho luân chuyển nhanh hơn (cải thiện từ 4,2 năm 2024 lên 4,4 vòng năm 2025).

Kết quả của định hướng này là biên lợi nhuận ròng của DMX cải thiện từ 4,0% năm 2024 lên 5,3% năm 2025, lợi nhuận ròng đạt kỷ lục hơn 5.801 tỷ đồng , tăng trưởng 56,1%.

DMX kích hoạt nhu cầu từ giải pháp thanh toán và tiện ích, từ đó kéo khách hàng ghé thường xuyên hơn.

Trụ cột thứ hai đến từ việc kích hoạt nhu cầu từ giải pháp thanh toán và tiện ích. Trong mô hình cũ, hành trình thường bắt đầu khi khách đã quyết “mua tivi”, “mua máy lạnh”. Với mô hình mới, giao dịch bắt đầu từ lúc khách đang cân nhắc tài chính.

Theo bản cáo bạch, khoảng 74% người tiêu dùng cân nhắc mua trả góp hoặc sử dụng tài chính tiêu dùng khi mua sản phẩm điện máy giá trị lớn. DMX không để khách tự xoay sở mà đưa các giải pháp trả chậm vào điểm bán.

Song song đó, hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động trở thành “điểm dịch vụ tài chính” - nơi khách có thể nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, bảo hiểm… kéo khách ghé cửa hàng thường xuyên mà không cần lần nào cũng mua tivi, tủ lạnh.

Khi rào cản tiền mặt được gỡ ngay từ đầu, nhiều khách hàng có thể nâng cấp lên phân khúc sản phẩm cao hơn. Đây là bước đầu tiên kéo CLV lên, vì mỗi khách hàng được kích hoạt bằng một giỏ hàng có giá trị lớn hơn và có dữ liệu tài chính rõ ràng hơn để phục vụ giao dịch tiếp theo.

Với hơn 8.000 kỹ thuật viên, CTCP Thợ Điện Máy Xanh chuyển mình từ bộ phận hậu mãi thành trung tâm độc lập mang lại lợi nhuận cao.

Trụ cột thứ ba là việc Điện Máy Xanh biến chi phí hậu mãi thành trung tâm lợi nhuận. Ở nhiều chuỗi bán lẻ, giao hàng - lắp đặt - bảo hành bị xem là chi phí bắt buộc và khó tránh. DMX chọn cách nhìn ngược lại khi biến mảng hậu mãi thành công ty con chuyên nghiệp - CTCP Thợ Điện Máy Xanh - và vận hành như trung tâm lợi nhuận.

Năm 2025, Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 2.576 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng . Đến quý I/2026, mảng này đạt 690 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, phần đóng góp vào kết quả hợp nhất đạt 106 tỷ đồng , với đội ngũ hơn 8.000 kỹ thuật viên trên toàn quốc.

Điều này cho thấy hậu mãi không còn là chi phí bị mất trong biên lợi nhuận gộp, mà là nguồn thu riêng có lãi. Đồng thời, hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để cung cấp cho cả khách ngoài DMX, mở ra thị trường B2B với các hoạt động: Lắp đặt, bảo trì cho đối tác bán lẻ khác, dự án bất động sản, nhà thầu hạ tầng…

Sự hiện diện của đội ngũ Thợ Điện Máy Xanh tại nhà khách hàng là điểm chạm để gợi nhớ thương hiệu và gợi ý dịch vụ nâng cấp, thay thế thiết bị. Qua đó, mỗi khách hàng một lần mua tivi, máy lạnh, máy giặt có thể kéo theo nhiều lần doanh thu dịch vụ sau đó - đúng tinh thần CLV.

Nền tảng số super app và omni-channel giúp DMX giữ khách trong hệ sinh thái.

Trụ cột thứ tư là nền tảng số super app hay ứng dụng “Quà tặng VIP” - giúp kết nối toàn bộ mảnh ghép còn lại của hệ sinh thái.

Super app không chỉ là nơi xem khuyến mãi, mà được định hình là trung tâm quản lý quan hệ khách hàng trọn vòng đời: Từ lưu trữ lịch sử mua sắm, lịch bảo dưỡng, tích điểm đổi quà cá nhân hóa, cho đến hỗ trợ thanh toán hóa đơn và đặt lịch Thợ Điện Máy Xanh trực tiếp.

Trong tài liệu họp nhà đầu tư quý I/2026, DMX cho biết doanh thu qua super app đạt khoảng 2.000 tỷ đồng , lượt truy cập 44 triệu, giá trị đơn hàng trung bình qua app tăng 28% so với cùng kỳ.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia chứng minh năng lực nhân bản mô hình thành công của Điện Máy Xanh tại thị trường quốc tế đầy tiềm năng.

Trụ cột thứ năm là chuỗi EraBlue tại Indonesia - giúp DMX tối ưu biên lợi nhuận nội địa và nhân bản mô hình ra nước ngoài.

Sau 3 năm, EraBlue có hơn 200 cửa hàng, doanh thu khoảng 3.700 tỷ đồng và chính thức có lãi trong năm 2025. Thị trường 280 triệu dân vẫn còn phân mảnh, khoảng một nửa do cửa hàng truyền thống nắm giữ, là “sân chơi” rộng để mô hình “bán trọn vòng đời thiết bị” chứng minh hiệu quả. Với nhà đầu tư, việc DMX có thể nhân bản mô hình CLV ra ngoài biên giới là điểm cộng khi cân nhắc mức định giá dài hạn.

Bệ phóng vững chắc từ công ty mẹ và dư địa cho nhà đầu tư ngoại

Điểm đáng chú ý từ bản cáo bạch là cơ cấu sở hữu cô đặc của Điện Máy Xanh. Hiện tại, tập đoàn mẹ Thế Giới Di Động (MWG) nắm giữ 98,955% vốn điều lệ và dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phối ở mức 85,08% sau IPO. Điều này mang lại thông điệp an tâm cho giới đầu tư, khẳng định DMX sẽ kế thừa nền tảng quản trị và sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái MWG để duy trì vị thế hàng đầu ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam.

Đặc biệt, dù giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại) tới 49%, cơ cấu cổ đông hiện tại của DMX vẫn hoàn toàn vắng bóng khối ngoại. Trong bối cảnh công ty mẹ MWG gần kín room nhiều năm qua, đợt IPO này là cơ hội để các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế trực tiếp rót vốn vào doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành với chiến lược rõ ràng và cam kết tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong dài hạn.

Đợt IPO này là cơ hội cho các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế trực tiếp rót vốn vào ĐMX.

Nhìn từ bên ngoài, DMX được đánh giá chuỗi điện máy - điện thoại lớn, tăng trưởng tốt, hưởng lợi từ chu kỳ công nghệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đó, cách định giá doanh nghiệp sẽ khó thoát khỏi khung chuẩn “P/E của ngành bán lẻ”.

Khi ghép lại 5 cỗ máy trên, câu chuyện của DMX thay đổi: Doanh thu và lợi nhuận không chỉ đến từ biên bán hàng phần cứng, mà còn từ dịch vụ tài chính, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ bảo hành - bảo dưỡng, doanh thu chưa thực hiện.

Việc chứng minh mô hình từ “bán một lần” sang “bán trọn vòng đời” không chỉ là câu chuyện chiến lược đẹp, mà là cơ sở để thị trường chấp nhận mức định giá khác so với chuỗi bán lẻ truyền thống.

Khi AI, Windows 11 và 5G tạo chu kỳ nâng cấp thiết bị mới, DMX đã đứng ở điểm giao của làn sóng đó. Nhưng quan trọng hơn, như thông tin từ bản cáo bạch, doanh nghiệp không chỉ muốn hưởng lợi từ một lần nâng cấp, mà còn muốn sở hữu cả vòng đời thiết bị và vòng đời chi tiêu của khách hàng. Đó là câu chuyện mà thị trường thường đánh giá khá cao.