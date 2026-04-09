Điện máy Xanh chi 1 triệu USD làm mới hình ảnh, thu hút mọi khách hàng

Cách đây 10 năm, giai điệu bắt tai cùng hình ảnh “người xanh” tạo nên hiện tượng mạng, là sức bật đưa Điện máy Xanh trở thành điểm đến hàng đầu cho nhu cầu mua hàng điện máy.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi không ngừng, một thương hiệu bán lẻ không thể chỉ dừng ở sự nhận diện. Giờ đây, Điện máy Xanh đứng trước bài toán lớn hơn: Làm sao để giữ vững niềm tin của thế hệ ba mẹ, ông bà, đồng thời khơi gợi sự hào hứng nơi khách hàng Gen Z và Alpha?

Vào 19h ngày 8/4, câu trả lời được tiết lộ khi cuộc thi "The Next DMX" công bố đề bài. Với tổng ngân sách đầu tư đến 1 triệu USD (tương đương khoảng 27 tỷ đồng ), Điện máy Xanh không chọn cách tự làm mới. Thay vào đó, thương hiệu quyết định trao quyền cho cộng đồng để cùng định nghĩa lại diện mạo.

Đề bài "The Next DMX" được công bố, mở ra sân chơi sáng tạo quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay của ngành bán lẻ.

Đây không đơn thuần là cuộc thi quảng cáo thông thường, mà là lời mời tái định nghĩa nghiêm túc. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện máy Xanh, khẳng định mục tiêu của chiến dịch phải chiếm trọn niềm tin mọi thế hệ. Hình ảnh Điện máy Xanh mới phải đạt được sự đồng thuận: “Bạn nhỏ thấy mê - người trẻ thấy thích - ba mẹ thấy tin - ông bà thấy mến”.

Sự thách thức của đề bài nằm ở việc dung hòa các hệ giá trị khác nhau trong cùng không gian sống. Trong khi người lớn tuổi cần sự tin cậy và tận tâm, thế hệ trẻ lại khao khát sự đột phá, phong cách và trải nghiệm mới mẻ. Việc chi hàng triệu USD để tìm kiếm giải pháp cho thấy Điện máy Xanh nỗ lực chuyển hóa sự thành công về kinh doanh thành kết nối cảm xúc sâu sắc và bền vững hơn.

Để bảo chứng cho tính chuyên môn và uy tín quốc tế, Điện máy Xanh bắt tay AIM Academy - đại diện Cannes Lions tại Việt Nam và đơn vị tổ chức độc quyền cuộc thi Vietnam Young Lions. Sự kết hợp này đảm bảo quy trình chấm điểm minh bạch, công tâm với hội đồng giám khảo đa tầng. Đây là thông điệp về sự nghiêm túc của thương hiệu: Không tìm kiếm ý tưởng bề nổi, mà cần chiến lược có chiều sâu, đủ khả năng thực thi thực tế để phục vụ hàng triệu người tiêu dùng.

Cuộc thi hứa hẹn là bệ phóng đưa ý tưởng sáng tạo bước ra khỏi trang giấy, cùng Điện máy Xanh làm sống lại tình yêu thương hiệu trong lòng mọi thế hệ.

Cuộc thi được chia làm 4 bảng đấu gồm: Doanh nghiệp, Chuyên nghiệp, Sinh viên và Cộng đồng. Mỗi bảng đều có tiêu chí riêng nhưng cùng chung đích đến là tìm ra "ngôn ngữ" gắn kết gia đình Việt. Cổng đăng ký và nộp bài dự thi sẽ mở từ 13/4 đến hết 23/4.

4 bảng thi riêng biệt tạo cơ hội công bằng cho mọi đối tượng từ chuyên gia đến bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Với bước đi mới mẻ này, Điện máy Xanh cho thấy tư duy quản trị cởi mở, lấy khách hàng làm trọng tâm. Khi biểu tượng bán lẻ sẵn sàng lắng nghe và thay đổi để tiệm cận với hơi thở thời đại, đó cũng là lúc thương hiệu khẳng định sức sống bền bỉ trong tâm trí người dùng. "The Next DMX" không chỉ là hành trình tìm kiếm diện mạo mới, mà còn là lời hứa của Điện máy Xanh trong việc mãi là “người bạn” thân thiết, thấu hiểu và gắn kết mọi thành viên trong mỗi nếp nhà Việt.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.