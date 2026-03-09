Sắm máy lạnh trước mùa nóng, hưởng ưu đãi trọn gói tại Điện máy Xanh

Với dân “săn deal” chính hiệu, tháng 3 là thời điểm lý tưởng để vừa tối ưu ngân sách, vừa hưởng trọn gói dịch vụ lắp đặt và hậu mãi tốt nhất tại Điện máy Xanh.

Thông thường, khi chọn mua máy lạnh, đa số người dùng chỉ tập trung vào mức giá niêm yết trên sản phẩm mà vô tình quên mất khoản chi phí phát sinh đi kèm. Trên thực tế, hóa đơn cuối cùng có thể đội lên khoản đáng kể từ tiền ống đồng, dây điện, các loại vật tư phụ cho đến công thợ lắp đặt. Đây là lý do khiến tháng 3 trở thành thời điểm lý tưởng để tối ưu chi phí sắm máy lạnh tại Điện máy Xanh. Hệ thống đang triển khai giải pháp miễn phí hoàn toàn vật tư và công lắp, giúp trải nghiệm mua sắm của người dùng trở nên thảnh thơi và tiết kiệm từ bước đầu tiên.

Máy lạnh tại Điện máy Xanh đang có ưu đãi mua sắm trọn gói, tiết kiệm chi phí phát sinh.

Bằng việc miễn phí 100% vật tư và công lắp đặt cho khách hàng mua máy lạnh trong tháng 3, Điện máy Xanh không chỉ giúp người mua biết chính xác số tiền cần chi trả, mà còn mang lại sự thảnh thơi. Thay vì phải tính toán từng mét ống đồng hay so sánh giá nhân công, người dùng chỉ cần chọn máy, việc giao lắp sẽ do đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu “từ A đến Z”. Bên cạnh ưu đãi dịch vụ, người mua nhận quà hấp dẫn, khi mua máy lạnh được tặng kèm chiếc quạt trị giá đến 840.000 đồng. Đây là ưu đãi giúp nhiều gia đình sẵn sàng đón mùa nóng với đầy đủ giải pháp làm mát mà không tốn thêm chi phí sắm sửa nhỏ lẻ.

Đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp giúp khách hàng an tâm về chất lượng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Việc quyết định mua sớm trong tháng 3 còn mở ra cơ hội để khách hàng sở hữu gói bảo dưỡng trọn gói từ Điện máy Xanh với giá hời. Minh chứng cho sự đồng hành cùng người dùng suốt quá trình sử dụng, hệ thống triển khai gói bảo hành dài hạn 4 năm và 8 lần vệ sinh chuyên nghiệp, giúp thiết bị duy trì hiệu suất làm lạnh như mới. Một thiết bị sạch không chỉ mang lại luồng khí trong lành mà còn là bài toán kinh tế thông minh, giúp kéo dài tuổi thọ máy và loại bỏ nỗi lo về khoản phí bảo trì tốn kém. Đây là giải pháp toàn diện giúp gia đình tận hưởng không gian mát lành mà vẫn tối ưu hóa ngân sách dài hạn.

Cộng hưởng cùng gói hậu mãi hấp dẫn là chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp xua tan mọi e dè về ngân sách sau mùa Tết. Thay vì phải thanh toán một lúc, người dùng có thể lựa chọn mua trả chậm lãi suất 0% lên đến 15 tháng hoặc sử dụng ví trả sau hạn mức đến 40 triệu đồng qua app Quà tặng VIP. Sự linh hoạt này giúp gia đình hiện đại dễ dàng lắp mới hoặc “lên đời” máy lạnh từ tháng 3, sẵn sàng đón mùa hè sảng khoái mà vẫn thoải mái về mặt chi phí.

Trong số các dòng máy đang được săn đón tại Điện máy Xanh, các mẫu máy lạnh LG 1 HP tiết kiệm điện và có kết nối Wi-Fi đang “làm mưa làm gió”, bởi mức giá từ 9,99 triệu đồng. Nổi bật có mẫu máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09M2 phù hợp gia đình nhỏ hoặc người sống một mình, được trang bị công nghệ Dual Inverter giúp tiết kiệm điện tối ưu. Điểm đáng chú ý là tính năng Jet Cool giúp làm lạnh nhanh khi người dùng vừa bước vào phòng và có kết nối Wi-Fi để điều khiển từ xa bằng điện thoại.

Chế độ Dual Inverter giúp kiểm soát năng lượng, tiết kiệm điện mà vẫn làm lạnh nhanh chóng. Ảnh cắt từ website thương hiệu.

Ngoài ra, thiết bị cho phép kết nối Wi-Fi, giúp người dùng dễ dàng bật máy từ xa qua điện thoại để căn phòng luôn mát mẻ ngay khi vừa trở về. Thêm vào đó, chế độ Jet Cool làm lạnh nhanh kết hợp cùng màng lọc bụi mịn PM 2.5 giúp bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp, tạo nên không gian sống vừa tiện nghi vừa an toàn.

Có thể thấy, việc lựa chọn máy lạnh trong tháng 3 không đơn thuần là mua thiết bị điện máy, mà trở thành cách người tiêu dùng thông thái nắm bắt "combo lợi ích" từ khâu lắp đặt cho đến bảo dưỡng dài hạn. Với sự kết hợp giữa chính sách miễn phí dịch vụ, quà tặng giá trị và giải pháp tài chính linh hoạt tại Điện máy Xanh, đây là cơ hội để mỗi gia đình chủ động chuẩn bị mùa hè sảng khoái và thư thái nhất bên người thân yêu.