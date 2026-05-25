Điện Máy Xanh chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, định giá hấp dẫn

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh dấu sự xuất hiện của công ty bán lẻ điện máy trên sàn chứng khoán.

Với số lượng chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, Điện Máy Xanh (DMX) dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , trở thành thương vụ IPO hàng tỷ USD đầu tiên trong năm 2026. Quy mô vốn hóa dự kiến hơn 102.460 tỷ đồng , DMX hứa hẹn góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đạt điều kiện niêm yết trên 6 tháng.

Theo phương án được phê duyệt, DMX sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với mức giá là 80.000 đồng/cổ phiếu. Với thương vụ này, CTCP Chứng khoán Vietcap đóng vai trò là tổ chức tư vấn và đại lý phân phối chính. Nếu thương vụ chào bán diễn ra thành công, DMX sẽ huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , lớn nhất trong số các thương vụ IPO trong 5 năm trở lại đây.

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DMX. Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau giai đoạn thị trường thiếu vắng những thương vụ IPO chất lượng, sự xuất hiện của doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành như DMX được coi là “làn gió mới” giải tỏa cơn khát hàng hóa chất lượng trên sàn chứng khoán.

Vị thế hàng đầu thị trường và năng lực vận hành là nền tảng giúp Điện Máy Xanh trở thành thương vụ IPO được giới đầu tư quan tâm.

Trong quý I/2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Điện Máy Xanh bứt phá, tăng trưởng lần lượt 30% và 49% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 2.219 tỷ đồng , giúp DMX hoàn thành 30,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 3 tháng. Điều này minh chứng cho sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng dựa trên chiều sâu vận hành.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Vietcap dựa trên kết quả trong quý I (tăng trưởng 49%), dự phóng lợi nhuận sau thuế 2026 có khả năng đạt 9.324 tỷ đồng , tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần. Nếu đạt con số lợi nhuận này, đây là mức định giá khá hấp dẫn cho doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành có mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận 2 chữ số trong 5 năm tới.

Sự bứt phá về lợi nhuận trong đầu năm 2026 chứng minh hiệu quả từ chiến lược nâng cấp mô hình trải nghiệm và tối ưu hóa trên mỗi điểm bán.

DMX được thị trường nhìn nhận là “xương sống” tài chính của MWG khi đóng góp 80% lợi nhuận cho hệ sinh thái. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp dự kiến đạt 6.877 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngay trong năm 2026, DMX dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, khoản cổ tức này sẽ mang lại lợi suất đến 5%. DMX cũng đưa ra thông điệp cam kết chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, khẳng định vị thế tài sản sinh lời bền vững cho cổ đông.

Sự chủ động trong chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu mãi khép kín bảo chứng cho dòng tiền tự do bền vững của doanh nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2030, DMX cam kết tăng trưởng kép doanh thu 11%/năm và lợi nhuận sau thuế 16%/năm - mức cam kết tăng trưởng hiếm có trong ngành bán lẻ Việt Nam. Dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng mới, DMX khẳng định vị thế dẫn dắt và trở thành lựa chọn hàng đầu cho danh mục đầu tư dài hạn của các định chế tài chính trong và ngoài nước.