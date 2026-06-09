CEO Điện Máy Xanh hé lộ bí quyết tăng trưởng vượt trội

Sau nhiều năm tích lũy, ông Đoàn Văn Hiểu Em cùng Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO với tham vọng biến doanh nghiệp thành “cỗ máy” tăng trưởng mới trên thị trường chứng khoán.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Điện Máy Xanh - không chia sẻ nhiều con số khô khan hay trả lời mang tính phòng thủ. Thay vào đó là dòng suy nghĩ liên tục, gần như không ngắt quãng, về tương lai của ngành bán lẻ điện máy, chu kỳ tiêu dùng mới, thương mại điện tử và cả tham vọng “go global” của Điện Máy Xanh.

Ở thời điểm phần lớn thị trường nhìn ngành điện máy bằng ánh mắt dè dặt bởi ngành được cho là đã bão hòa, tăng trưởng chậm, cạnh tranh gay gắt, CEO Điện Máy Xanh nói về “cơ hội vàng”. Không phủ nhận khó khăn nhưng luôn tìm thấy cơ hội, có lẽ tư duy đó đã giúp Điện Máy Xanh đi từ vài cửa hàng nhỏ trở thành chuỗi điện máy hàng đầu Việt Nam với khoảng 55% thị phần.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với hệ sinh thái bán lẻ của MWG (công ty mẹ của Điện Máy Xanh), ông Hiểu Em chuẩn bị cho “trận đánh” lớn hơn: IPO Điện Máy Xanh và biến doanh nghiệp này thành “cỗ máy” tăng trưởng mới trên thị trường chứng khoán.

AI tạo ra chu kỳ thay thế thiết bị chưa từng có

Khi được hỏi về triển vọng ngành điện máy Việt Nam, ông Hiểu Em không trả lời ngay bằng chuyện tivi hay điện thoại mà bắt đầu từ kinh tế vĩ mô. Thế giới hiện vận động với tốc độ quá nhanh. Câu chuyện hôm nay khác hôm qua, tuần này khác tuần trước và tháng này khác tháng trước.

Biến động thị trường từng khiến tâm lý nhà đầu tư chao đảo, nhưng giờ đây dường như đã không còn tạo ra tác động quá lớn như trước. “Người tiêu dùng và nhà đầu tư bắt đầu miễn nhiễm với cú sốc đó”, ông Hiểu Em nhận định.

Chỉ số tài chính cốt lõi giai đoạn 2025-2030 phản ánh kỳ vọng bứt phá về hiệu suất sinh lời, mở ra chu kỳ sinh lợi bền vững cho nhà đầu tư đồng hành hậu IPO. Ảnh chụp từ website thương hiệu.

Trong bức tranh rộng hơn, thế giới cuối cùng vẫn phải tìm cách cân bằng để tránh kịch bản tiêu cực. Ở Đông Nam Á, Việt Nam nổi lên như điểm sáng hiếm hoi với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, vượt xa thị trường trong khu vực.

Nhưng điều khiến CEO Điện Máy Xanh lạc quan không nằm ở tăng trưởng GDP, mà nằm ở AI. Trong cách nhìn của người có 20 năm kinh nghiệm trong ngành điện máy, lĩnh vực này đứng trước cuộc cách mạng công nghệ mới mà AI chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu và tương lai còn tăng trưởng mạnh hơn.

AI được dự báo tạo ra chu kỳ thay thế thiết bị mạnh chưa từng có. Laptop mua cách đây 2-3 năm đã bắt đầu trở nên lỗi thời. Smartphone thế hệ mới ngày càng tích hợp nhiều tính năng hơn. Tivi, tủ lạnh, thiết bị gia dụng cũng chuyển dịch theo hướng thông minh hơn. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ sẽ không dừng lại.

Nếu giai đoạn Covid-19 từng tạo ra làn sóng mua sắm lớn do nhu cầu work from home, thì hiện tại thị trường bước vào chu kỳ thay thế mới. Laptop, tivi, tủ lạnh mua trong đại dịch đến lúc cần được đổi mới. Đó là lý do thị trường điện máy được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại.

Sự lên ngôi của làn sóng công nghệ thông minh thôi thúc người dùng nâng cấp không gian sống và làm việc bằng thiết bị đời mới.

Dù vậy, sản lượng sẽ không tăng quá mạnh, thứ tăng mạnh hơn sẽ là giá trị. “Nếu trước đây phiên bản cao cấp khoảng hơn 30 triệu đồng thì bây giờ lên 50-60 triệu đồng”, CEO Điện Máy Xanh lấy ví dụ về iPhone. Khoảng chênh lệch đó đến từ công nghệ, AI và việc người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho trải nghiệm tốt hơn. “Volume có thể không tăng nhiều, nhưng value sẽ tăng mạnh”, ông dự báo.

Lợi thế cạnh tranh của Điện Máy Xanh

Trong bức tranh chung của ngành điện máy, Điện Máy Xanh hiện nắm khoảng 55% thị phần, khoảng 25% còn lại thuộc về chuỗi hiện đại khác và khoảng 20% nằm ở kênh truyền thống. Nhưng Điện Máy Xanh không xem con số 55% như vị thế phòng thủ mà là điểm xuất phát cho giai đoạn tăng tốc mới.

Mục tiêu của Điện Máy Xanh là 65-70% thị phần trong tương lai. Để đạt điều đó, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng giá. Thị trường đang thay đổi theo hướng ngày càng ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ. “Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà bán giải pháp giúp khách hàng sở hữu sản phẩm và sự an tâm khi sử dụng”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Trong chiến lược mới, tài chính tiêu dùng là mảnh ghép quan trọng, nhưng đó là “trả chậm” thay vì “trả góp”. Khác biệt giữa hai khái niệm này khá lớn. Trả góp truyền thống đồng nghĩa với lãi suất, phí ẩn và hàng loạt chi phí phát sinh. Còn trả chậm theo cách Điện Máy Xanh triển khai là chia nhỏ số tiền thanh toán mà khách hàng không phải chịu thêm phí.

Có thể ví dụ trường hợp chiếc điện thoại giá 12 triệu đồng, thay vì trả ngay toàn bộ 12 triệu để sở hữu chiếc điện thoại, Điện Máy Xanh đưa ra giải pháp cho khách hàng chia thành 12 kỳ thanh toán, mỗi tháng 1 triệu đồng mà không lãi suất, không phí ẩn. “Khách hàng không đủ tiền nhưng vẫn có thể mua sản phẩm”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Để làm được điều này, Điện Máy Xanh đầu tư hạ tầng công nghệ và kết nối trực tiếp công ty tài chính. Nếu trước đây khách hàng phải ngồi làm hồ sơ giấy với PG tài chính tại cửa hàng, thì giờ đây toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 3 phút với CCCD và nhận diện khuôn mặt. Nhân viên Điện Máy Xanh trực tiếp xử lý hồ sơ thay cho đội ngũ PG truyền thống. Tỷ lệ khách hàng mua theo hình thức trả chậm tăng liên tục. Trong tương lai, mô hình này được dự báo trở thành chuẩn mực.

Số hóa toàn diện quy trình vận hành giúp đơn giản hóa mọi thủ tục tài chính, mang lại sự tiện lợi và loại bỏ tâm lý e ngại cho người mua.

Báo cáo kinh doanh 4 tháng đầu năm cho thấy, doanh thu từ mua trả chậm tăng 48% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu, với tỷ lệ sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 96%. Ngoài cung cấp giải pháp tài chính giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm, Điện Máy Xanh biến hơn 3.000 cửa hàng thành điểm thực hiện dịch vụ tiện ích (thu hộ tiền điện nước, Internet, học phí) và “ATM” nạp rút chuyển tiền cho hơn 40+ ngân hàng. Lũy kế 4 tháng, hoạt động dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng ghi nhận 25 triệu giao dịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị giao dịch đạt 37.000 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, đây không chỉ là chương trình bán hàng mà như “giải pháp tiêu dùng”. Trong bối cảnh người dân còn thận trọng chi tiêu, việc giảm giá vài phần trăm gần như không tạo khác biệt lớn đối với sản phẩm giá trị cao. “Giảm 5% cho chiếc điện thoại 50 triệu đồng thì khách phải tìm đâu ra hơn 47 triệu còn lại”, CEO Điện Máy Xanh phân tích. Nhưng nếu chia khoản tiền đó thành nhiều kỳ thanh toán, rào cản mua sắm sẽ giảm đáng kể.

Thực tế, bất kỳ ai cũng có thể tự hạ giá bán để cạnh tranh. Nhưng việc dịch chuyển thành công ngân sách tài trợ từ nhãn hàng, nhà sản xuất để tài trợ lãi suất cho người dùng thì chỉ có người nắm 55% thị phần như Điện Máy Xanh mới làm được. Ông Hiểu Em gọi đây là cú “tách lớp hoàn toàn” khỏi cuộc chiến giá rẻ bòn rút lợi nhuận.

Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu doanh nghiệp có lo ngại bị sao chép ý tưởng. “Không dễ copy đâu”, ông Hiểu Em không do dự trả lời. Ý tưởng có thể sao chép, nhưng chất thì không. Từ trả chậm đến thương mại điện tử hay Thợ Điện Máy Xanh, tất cả đều được xây dựng dựa trên nhiều năm đầu tư về quy trình, công nghệ, nhân sự và mạng lưới.

Minh chứng rõ nét là Thợ Điện Máy Xanh - nền tảng dịch vụ kỹ thuật là một trong những động cơ tăng trưởng lớn. Hiện hệ thống này có khoảng 8.000 kỹ thuật viên, 300 kho và gần 700 xe tải lớn nhỏ. Một quy mô lớn trong khi thị trường sửa chữa điện máy ở Việt Nam vẫn phân mảnh, thiếu tiêu chuẩn và thiếu niềm tin.

Sự đầu tư bài bản về nhân lực lẫn mạng lưới logistics chuyên nghiệp trở thành lời giải cho bài toán chuẩn hóa dịch vụ kỹ thuật tại nhà tại Việt Nam.

Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng dịch vụ tại nhà đang tăng mạnh. Điều này tương tự với sự chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ. “Tương lai của dịch vụ điện máy cũng sẽ như vậy”, vị CEO bày tỏ tin tưởng. Điểm mạnh của Điện Máy Xanh là có thể tận dụng cùng lúc hệ thống phục vụ bán lẻ và hệ thống dịch vụ.

Vào mùa cao điểm máy lạnh, sản lượng có thể tăng gấp 5-7 lần ngày thường. Nếu chỉ nuôi đội ngũ để phục vụ mùa cao điểm, chi phí sẽ lớn. Nhưng khi kết hợp với dịch vụ sửa chữa, bảo trì quanh năm, hệ thống sẽ vận hành hiệu quả hơn.

Bí kíp tạo không gian tăng trưởng cho ngành ICT/CE

Chính sách về hóa đơn, chống hàng giả, chống hàng lậu của Chính phủ cũng khiến lợi thế nghiêng về doanh nghiệp quy mô lớn, vận hành bài bản. Trong khi đó, cửa hàng truyền thống khó cạnh tranh với mô hình tích hợp từ bán hàng, giao hàng, lắp đặt đến hậu mãi mà Điện Máy Xanh xây dựng.

Thương mại điện tử là “vũ khí” mà Điện Máy Xanh chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến này. Nhưng cách hình dung lại khác xa mô hình phổ biến hiện nay. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện có quy mô khoảng 18- 20 tỷ USD , nhưng phần lớn doanh thu đến từ thời trang, mỹ phẩm, F&B hay hàng tiêu dùng nhỏ. Riêng nhóm điện máy, điện thoại gần như không đáng kể trên online. Lý do không phải vì khách hàng không có nhu cầu, mà vì họ chưa đủ niềm tin.

“Mua cái máy lạnh trên mạng thì ai giao, lắp, bảo hành và bảo trì?”, ông Hiểu Em đặt vấn đề. Đây được xem là “lỗ hổng” lớn bậc nhất của thị trường. Đó cũng là cơ hội cho doanh nghiệp sở hữu mạng lưới offline “khổng lồ”. Điện Máy Xanh hiện có khoảng hơn 3.000 cửa hàng bán lẻ điện thoại, điện máy tại Việt Nam cùng hàng nghìn nhân sự kỹ thuật và hệ thống giao nhận phủ rộng.

“Đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi đánh mạnh vào online”, ông Hiểu Em khẳng định. Thay vì tiếp tục mở thêm cửa hàng vật lý, Điện Máy Xanh sẽ tập trung khai thác online như động cơ tăng trưởng mới với nền tảng là SuperApp. Theo báo cáo kinh doanh 4 tháng đầu năm, SuperApp ghi nhận 58 triệu lượt truy cập, hơn 2.400 tỷ đồng doanh thu.

Ban đầu, đây chỉ là ứng dụng “loyalty” nhằm tích điểm và chăm sóc khách hàng. Nhưng sau nhiều năm vận hành, ứng dụng này đã tích lũy được khoảng 18 triệu khách hàng, một tệp khách hàng chất lượng. Từ nền móng đó, Điện Máy Xanh muốn xây dựng “đại siêu thị online”. Nếu offline có 3.000 siêu thị thì online sẽ là đại siêu thị không giới hạn.

Mạng lưới điểm bán vật lý phủ rộng khắp tỉnh thành đóng vai trò như trạm trung chuyển, bảo chứng cho tốc độ và chất lượng dịch vụ trên không gian số.

Khác với sàn thương mại điện tử kiểu “marketplace”, nền tảng này sẽ do Điện Máy Xanh trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, giá cả, bảo hành, hậu mãi. Ban đầu, hệ sinh thái sẽ bao gồm điện thoại, điện máy, gia dụng, phụ kiện. Sau đó mở rộng sang An Khang, AvaKids, Bách Hóa Xanh và đối tác khác. Điểm khác biệt là Điện Máy Xanh chịu trách nhiệm cho toàn bộ trải nghiệm khách hàng.

Thương mại điện tử dưới góc nhìn của ông Hiểu Em đang bước sang giai đoạn mới. Nhiều nền tảng thương mại điện tử từng chấp nhận đốt tiền để tăng trưởng người dùng. Nhưng 1-2 năm gần đây, chiến lược đó bắt đầu thay đổi. Thông qua việc tăng phí sàn, nhiều sản phẩm trên online giờ còn đắt hơn offline.

Điều đó khiến câu chuyện cạnh tranh bằng giá không còn là lợi thế hàng đầu. Khi giá không còn rẻ hơn nhiều, người tiêu dùng sẽ quay lại đặt nặng yếu tố niềm tin, dịch vụ và hậu mãi. Đó là thời điểm Điện Máy Xanh tin mình có lợi thế. Ông Hiểu Em gọi đây là “thời cơ vàng”.

Thời điểm “vàng” để IPO

Sau nhiều năm tích lũy nguồn lực, hoàn thiện mô hình kinh doanh, Điện Máy Xanh quyết định IPO, chào bán tối đa hơn 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,3% vốn điều lệ, tỷ lệ tương đối lớn so với thông lệ (5-10%). Thương vụ được kỳ vọng là “bom tấn” đáng chú ý cả về quy mô và chất lượng hàng hóa.

IPO và tiến đến niêm yết là quyết định quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, Điện Máy Xanh cũng không ngoại lệ. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, đây là thời điểm “vàng” để doanh nghiệp triển khai việc này. Không chỉ vì bối cảnh vĩ mô, kỳ vọng nâng hạng thị trường hay sự quan tâm của nhà đầu tư. Quan trọng hơn, ông cho rằng Điện Máy Xanh đã đi qua gần như đầy đủ chu kỳ phát triển.

Từ giai đoạn “mở đâu thắng đó”, đến giai đoạn suy thoái hậu Covid-19, sau đó phục hồi trong 2024-2026, Điện Máy Xanh chứng tỏ được vị thế hàng đầu thị trường. Nhưng thay vì tận hưởng vị thế hiện tại, doanh nghiệp muốn tạo ra bước tiến mới lớn hơn trong tương lai. Không chỉ là câu chuyện gọi vốn, IPO còn là động lực để tái kích hoạt tinh thần chiến đấu của cả bộ máy. “Nếu không đặt mục tiêu IPO, đội ngũ sẽ không còn nhiều động lực nữa”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Trong quá khứ, Điện Máy Xanh tăng trưởng chủ yếu nhờ mở rộng số lượng cửa hàng. Nhưng hiện nay, chiến lược đã chuyển từ “lượng sang chất”. Số lượng cửa hàng gần như đã đạt ngưỡng. Động lực tăng trưởng mới sẽ đến từ tăng chất trên từng cửa hàng, online, tài chính tiêu dùng, dịch vụ kỹ thuật và mở rộng quốc tế. Đó là 5 trụ cột tăng trưởng của giai đoạn hậu IPO. Có trụ cột mang lại kết quả ngắn hạn, trụ cột cần 5-10 năm để bùng nổ. Nhưng tất cả đều đã được hoạch định rõ.

Chiến lược phát triển toàn diện xoay quanh hệ sinh thái đa dịch vụ giúp doanh nghiệp khai thác giá trị từ tệp khách hàng sẵn có và mở ra không gian tăng trưởng mới. Ảnh chụp từ website thương hiệu.

Trong góc nhìn của ông Hiểu Em, thương vụ IPO sắp tới có nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đã tương đối hoàn chỉnh. Điện Máy Xanh không còn cần đầu tư capex (chi phí đầu tư vốn) lớn như giai đoạn mở rộng trước đây. Điều đó đồng nghĩa dòng tiền và lợi nhuận có thể ổn định hơn.

Thứ hai là cam kết tăng trưởng. Theo kế hoạch được chia sẻ, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 70% doanh thu và gấp đôi lợi nhuận sau thuế vào năm 2030. Cùng với đó là chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận hàng năm. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa tăng trưởng và dòng tiền cho cổ đông.

Ông Hiểu Em cũng cho biết anh Tài (Chủ tịch MWG) vẫn luôn đứng sau tư vấn, góp ý để đội ngũ hoàn thiện, phát triển và là người đầu tiên ủng hộ khi ông khởi xướng kế hoạch IPO tháng 6/2025. Trong đợt IPO Điện Máy Xanh, cả 2 vị lãnh đạo doanh nghiệp đều dự kiến tham gia mua cổ phần. “Đây là đứa con tinh thần của tôi nên tôi muốn toàn tâm toàn ý dồn sức, nguồn lực cho nó. Thậm chí trong tương lai, nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia nhiều hơn”, ông chia sẻ.

Với tiềm năng tăng trưởng, Điện Máy Xanh xứng đáng là “bom tấn” đáng chờ đợi nhưng câu chuyện sau IPO sẽ khác. Kỳ vọng cao luôn đi kèm áp lực cao, đặc biệt khi doanh nghiệp đề ra chỉ tiêu tham vọng. Vị CEO cũng thừa nhận kinh doanh vốn dĩ luôn phải đi kèm áp lực. Bản thân ông thích môi trường có áp lực cao để chiến đấu và khẳng định 5 trụ cột chiến lược hiện tại đã đủ rõ ràng để dẫn dắt doanh nghiệp trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, CEO Điện Máy Xanh cũng khẳng định, nếu có thêm cơ hội mới, vẫn có thể bổ sung trụ cột tăng trưởng khác. Tinh thần xuyên suốt không thay đổi, cái gì hiệu quả thì làm, không hiệu quả sẽ tái cấu trúc. Đây là văn hóa quản trị của MWG, nơi tái cấu trúc là trạng thái thường trực chứ không phải hành động nhất thời.

Ông kể rằng khi được giao vai trò CEO Điện Máy Xanh vào năm 2018, nhiệm vụ ban đầu của ông chỉ đơn giản là “giữ vị thế”. Khi đó, chuỗi cửa hàng đã đạt khoảng 30% thị phần và được xem là khá lớn. Nhưng theo thời gian, những điều muốn làm nhiều hơn thế. Điện Máy Xanh không chỉ giữ, mà còn mở rộng thị phần, tăng trưởng mạnh. Đó cũng là lý do đợt IPO lần này được xem như bước ngoặt để mở ra chu kỳ phát triển mới.

Cách Điện Máy Xanh thực hiện giấc mơ “go global”

Từ vị thế số 1 thị trường điện máy Việt Nam, Điện Máy Xanh không chỉ theo đuổi mục tiêu mở rộng thị phần trong nước, mà còn nuôi tham vọng mang mô hình bước ra khu vực và chinh phục giấc mơ “go global”. Không phải con số doanh thu hay vốn hóa cụ thể mà là tham vọng mở tiếp nhiều Điện Máy Xanh thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7 bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Indonesia là điểm khởi đầu và có thể sẽ có thêm nhiều thị trường khác trong tương lai.

Indonesia là thị trường “lớn và còn sơ khai”. Hiện EraBlue có khoảng 225 cửa hàng. Mục tiêu ban đầu là 500 cửa hàng và xa hơn là IPO tại Indonesia. Theo CEO Điện Máy Xanh, đến quý I/2027, EraBlue có thể hoàn thành mốc 500 cửa hàng, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Điều khiến ông tự tin là hiệu quả vận hành vì “không có cửa hàng nào lỗ”. Nhiều cửa hàng thậm chí còn đạt EBITDA dương ngay từ tháng đầu tiên. Mô hình mini và super mini tại Indonesia hiện có hiệu quả với doanh thu cao hơn khoảng 1,5-2,6 lần so với cửa hàng cùng diện tích tại Việt Nam. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng và nhân công lại thấp hơn. Nhờ đó, EraBlue có lãi chỉ sau 1,5 năm hoạt động.

Việc nhanh chóng thích nghi văn hóa bản địa và áp dụng linh hoạt công thức vận hành giúp thương hiệu mới ghi dấu ấn tại thị trường Indonesia.

Ba năm đầu tiên tại Indonesia chủ yếu là giai đoạn “vừa mở vừa học”. Dù đã có công thức thành công ở Việt Nam, Điện Máy Xanh vẫn phải điều chỉnh nhiều để phù hợp thị trường bản địa. Bây giờ EraBlue mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc thực sự. Indonesia có khoảng 270 triệu dân và hàng chục nghìn hòn đảo nhưng chuỗi mới chỉ tập trung vào đảo Java - khu vực chiếm khoảng 65-70% dân số.

Với quy mô đó, ông Hiểu Em thừa nhận mục tiêu 1.000 cửa hàng có thể vẫn còn khiêm tốn nhưng khẳng định không muốn đi quá nhanh. Đặc biệt, đội ngũ tin rằng có thể xây dựng “Điện Máy Xanh thứ hai” tại Indonesia chỉ trong nửa thời gian mà doanh nghiệp đã mất ở Việt Nam.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp khi vươn đến vị thế dẫn đầu thường rơi vào bẫy tự mãn và đánh mất động lực vươn xa hơn. Với 55% thị phần và mạng lưới 3.000 điểm bán, Điện Máy Xanh đang là phiên bản “tốt”. Việc thiết lập 5 trụ cột tăng trưởng mới và đặt cược bằng thương vụ IPO là cách để người thuyền trưởng của Điện Máy Xanh từ chối sự tự mãn đó.

Khi nhắc đến khái niệm “nhà bán lẻ vĩ đại” trên mạng xã hội, ông Hiểu Em định nghĩa điều này không đơn thuần nằm ở quy mô doanh thu hay số lượng cửa hàng, mà nằm ở cách doanh nghiệp tái định nghĩa trải nghiệm phục vụ người tiêu dùng trọn vòng đời. Đó cũng là lý do Điện Máy Xanh tập trung vào “giải pháp”, “sự an tâm”, “niềm tin” và “trải nghiệm khách hàng”.

Ở góc nhìn nào đó, Điện Máy Xanh đứng trước bước ngoặt giống với chính ngành bán lẻ điện máy Việt Nam nhiều năm trước. Khi phần lớn thị trường nghĩ rằng cơ hội không còn nhiều, doanh nghiệp này lại chuẩn bị cho chu kỳ mở rộng mới. Không còn là cuộc đua mở thêm cửa hàng, mà là cuộc đua xây dựng hạ tầng dịch vụ, dữ liệu khách hàng, tài chính tiêu dùng, thương mại điện tử và hệ sinh thái hậu mãi.

Nếu thành công, Điện Máy Xanh sẽ có thể trở thành hệ sinh thái tiêu dùng công nghệ quy mô lớn. Đây là một trong những thử nghiệm tham vọng mà ngành bán lẻ Việt Nam từng chứng kiến. Điều quan trọng, nó tạo bàn đạp để doanh nghiệp Việt tiếp tục vươn ra thế giới.

Hiện, Điện Máy Xanh (DMX) đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với đại lý phân phối chính là Vietcap. Các tổ chức nhận đăng ký mua gồm HSC, DNSE, SHS, Techcom Securities, KIS Vietnam, VNDirect và BSC. Theo kế hoạch, đợt chào bán diễn ra từ 27/5 đến 17/6, quá trình phân bổ cổ phiếu dự kiến thực hiện trong hai ngày 18-19/6, tiếp theo là giai đoạn thanh toán từ 22-29/6. Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào đầu tháng 8.