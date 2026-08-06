Điện Máy Xanh chào sàn HoSE, giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững

Sáng 6/8, gần 1,3 tỷ cổ phiếu mã DMX chính thức niêm yết trên sàn HoSE. Sự kiện mở ra chu kỳ bứt phá mới, với những thay đổi mang tính chiến lược trong kinh doanh cho thương hiệu.

Đúng 9h ngày 6/8, tiếng cồng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vang lên, đánh dấu cột mốc lịch sử khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) chính thức niêm yết. Hành trình hơn 20 năm phát triển của mảng bán lẻ điện thoại - điện máy bước sang chương mới khi chính thức vận hành độc lập trên sàn chứng khoán, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc định giá, chủ động tiếp cận nguồn vốn riêng biệt và nâng cao chuẩn mực quản trị.

Sự chú ý của dòng tiền đầu tư lúc này tập trung vào bài toán tăng trưởng dài hạn. Để mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông, Điện Máy Xanh lựa chọn dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình bán lẻ thu tiền một lần sang khai thác trọn vòng đời khách hàng. Chiến lược này được hiện thực hóa dựa trên bộ khung 5 trụ cột vận hành chặt chẽ.

Trụ cột đầu tiên nằm ở năng lực tối ưu hóa vận hành hệ thống hiện hữu. Khác với giai đoạn mạnh tay mở rộng, DMX hiện tập trung vào tối ưu hiệu quả vận hành của mạng lưới cửa hàng hiện hữu. Thương hiệu dịch chuyển từ mở cửa hàng để tăng doanh thu sang tối ưu từng điểm bán để gia tăng lợi nhuận. Thay vì bán hàng là điểm kết thúc giao dịch, giờ đây bán hàng là khởi đầu của vòng đời khách hàng. Đây là nền tảng của toàn bộ kiến trúc.

Hiệu quả của chiến lược tăng trưởng bằng chất được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DMX đạt 65.280 tỷ đồng , tăng 27%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng , tăng 73% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận sau thuế đạt 7,5%; trong khi biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 20,1%. Kết quả này tương ứng hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Đáng chú ý, doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) tăng 32%, trong khi hệ thống được duy trì tinh gọn ở 3.013 cửa hàng, cho thấy toàn bộ tăng trưởng đến từ việc nâng cao năng suất điểm bán thay vì mở rộng số lượng cửa hàng.

Mạng lưới hơn 3.000 điểm bán trên toàn quốc là bệ phóng giúp Điện Máy Xanh triển khai các dịch vụ tài chính tiêu dùng và chương trình chăm sóc khách hàng dài hạn.

Trụ cột thứ hai là các giải pháp thanh toán và dịch vụ tiện ích ngay tại điểm bán. Nhận diện khoảng 74% người tiêu dùng cân nhắc tài chính khi mua đồ điện máy giá trị lớn, doanh nghiệp gỡ bỏ rào cản tiền mặt bằng cách đưa ra mô hình mua trả chậm, không phí phát sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mảng trả chậm đóng góp 38% tổng doanh thu. Đồng thời, mạng lưới 3.000 cửa hàng trở thành điểm dịch vụ tài chính đa năng, phục vụ tới 36 triệu lượt giao dịch nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn... với tổng giá trị đạt 56.000 tỷ đồng , tạo ra nguồn thu ngoài bán lẻ dồi dào.

Trụ cột thứ ba thể hiện tư duy vượt giới hạn khi biến mảng hậu mãi thành “trung tâm lợi nhuận” độc lập mang tên CTCP Thợ Điện máy Xanh. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên hàng đầu cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2026, mảng này mang về 1.892 tỷ đồng doanh thu (tăng 47%), trong đó có 195 tỷ đồng đến từ khách hàng ngoài hệ thống DMX (chiếm 10,3%), từ các hộ gia đình nhỏ lẻ tới đối tác doanh nghiệp. Năm 2025, Thợ Điện máy Xanh đóng góp 201 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chứng minh dịch vụ hậu mãi là nguồn thu riêng có lãi và là “điểm chạm vàng” để gợi mở nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Với đội ngũ thợ lớn, DMX có hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để cung cấp cho cả khách ngoài DMX, mở ra thị trường B2B gồm lắp đặt, bảo trì cho các đối tác bán lẻ khác, dự án bất động sản, nhà thầu hạ tầng… Ngoài ra, sự hiện diện của đội ngũ Thợ Điện máy Xanh tại nhà khách hàng là “điểm chạm vàng” để gợi nhớ thương hiệu và gợi ý các dịch vụ nâng cấp, thay thế thiết bị. Qua đây, mỗi khách hàng một lần mua TV, máy lạnh, máy giặt có thể kéo theo nhiều lần doanh thu dịch vụ sau đó.

Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp giúp Điện máy Xanh chuẩn hóa dịch vụ hậu mãi tại nhà, mở ra cơ hội kinh doanh B2B với các đối tác bán lẻ, dự án bất động sản…

Song song với hạ tầng vật lý, trụ cột thứ tư là Super App và nền tảng bán hàng đa kênh omni-channel đóng vai trò quản lý quan hệ khách hàng trọn đời. Tính đến quý II, ứng dụng Super App đã cán mốc 19 triệu thành viên, ghi nhận doanh thu online đạt 7.330 tỷ đồng . Việc tích hợp trợ lý AI “Super Star” và kết nối trực tiếp lịch đặt Thợ Điện máy Xanh giúp hệ sinh thái số của công ty ngày càng hoàn thiện.

Cuối cùng, trụ cột thứ năm mang tên EraBlue tại Indonesia chính là bằng chứng cho thấy mô hình Điện Máy Xanh có thể nhân rộng ra khỏi biên giới Việt Nam và EraBlue có thể trở thành một Điện máy Xanh thứ 2 tại Indonesia. Tính đến hết tháng 6/2026, EraBlue đã mở rộng lên 261 cửa hàng (tăng 80 cửa hàng so với đầu năm). 6 tháng đầu năm, EraBlue đạt 1.888 tỷ IDR doanh thu (tăng 92%), lợi nhuận sau thuế vọt 154% và chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế. 100% cửa hàng mới đạt điểm hòa vốn chỉ trong 6 tháng, tạo đà để EraBlue hướng tới 300-350 cửa hàng cuối năm 2026 và 1.000 cửa hàng năm 2030.

Chuỗi liên doanh EraBlue tại Indonesia ghi nhận doanh thu mỗi điểm bán cao vượt trội, tạo động lực bứt phá ở thị trường quốc tế.

Cột mốc chào sàn chứng khoán chính thức mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo dưới sự dẫn dắt của thế hệ lãnh đạo F2 đầy tư duy đổi mới. Với lời cam kết tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm và vận hành minh bạch, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, Thợ Điện máy Xanh và Erablue) hội tụ đủ yếu tố để không chỉ giữ vững vị thế số một ngành bán lẻ, mà còn trở thành cổ phiếu tiêu biểu, mang lại dòng tiền và giá trị gia tăng lâu dài cho các bên, trong đó có nhà đầu tư.