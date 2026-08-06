Hệ thống bán lẻ thuộc Điện Máy Xanh tri ân khách hàng dịp chào sàn

Chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán ngày 6/8, “ông lớn” bán lẻ khởi động đợt ưu đãi quy mô lớn như lời cảm ơn chân thành gửi đến hàng triệu khách hàng.

Những ngày đầu tháng 8, người dân toàn quốc dễ dàng bắt gặp thông điệp cảm ơn ý nghĩa từ Điện Máy Xanh, được phủ sóng trên nhiều màn hình LED tọa lạc tại vị trí đắc địa. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, len lỏi tận các tòa nhà chung cư, văn phòng, đến loạt trạm dừng chân trên cao tốc... thương hiệu chọn cách gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đồng hành đã góp phần tạo nên dấu ấn lên sàn ngày 6/8. Sự gắn bó xuyên suốt của khách hàng từ chiếc điện thoại, laptop đầu tiên đến thiết bị gia dụng trong không gian sống tiện nghi hôm nay là động lực lớn nhất để hệ thống bán lẻ không ngừng hoàn thiện.

Hiếm có doanh nghiệp nào chọn cách tập trung tri ân người tiêu dùng nhân sự kiện chào sàn chứng khoán - cột mốc tài chính vốn mang tính nội bộ.

Cột mốc 6/8 đánh dấu trang mới trên hành trình phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (gồm chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, Thợ Điện máy Xanh và Erablue). Để biến lời cảm ơn thành hành động thiết thực, thương hiệu chính thức tung đợt khuyến mãi quy mô lớn kéo dài trong 10 ngày, từ 6/8 đến 16/8.

Đây là cơ hội mua sắm giá hời cho người tiêu dùng, khi loạt nhóm hàng cốt lõi đều nhận mức chiết khấu trực tiếp hấp dẫn. Toàn bộ hệ thống từ chuỗi bán lẻ điện thoại - điện máy, đến dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng của Thợ Điện máy Xanh đều áp dụng mức giảm sâu, giúp khách hàng dễ dàng tân trang không gian sống mà vẫn tối ưu chi phí.

Cụ thể, sản phẩm điện tử, điện lạnh, laptop và điện thoại Android đồng loạt giảm thêm 6,8%. Nhóm hàng gia dụng, đồng hồ, phụ kiện công nghệ ghi nhận mức giảm ấn tượng thêm đến 18%. Bên cạnh đó, khách hàng yêu thích thiết bị Apple khi mua sắm tại TopZone cũng nhận mức giảm thêm đến 680.000 đồng cho iPhone, Mac, iPad và 6,8% cho Apple Watch, phụ kiện. Thợ Điện máy Xanh cũng giảm 16,8% tất cả dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng máy móc. “Cơn sốt giá giảm” giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao đến từ những thương hiệu hàng đầu.

Mức giảm hấp dẫn cho nhiều nhóm sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi để người dùng mua sắm thiết bị điện máy, gia dụng chất lượng với chi phí tiết kiệm.

Đặc biệt, duy nhất ngày 6/8, không khí ăn mừng sự kiện chào sàn thêm bùng nổ với hoạt động “đánh cồng” nhận voucher may mắn. Khách hàng tham gia trực tiếp tại siêu thị hoặc qua nền tảng website có cơ hội sở hữu phiếu mua hàng giá trị đến 680.000 đồng. Song song đó, người dùng ứng dụng “Quà tặng VIP” cũng nhận voucher trị giá đến 1 triệu đồng tùy hạng thành viên. Sự kết hợp giữa giảm giá trực tiếp, tặng voucher đa tầng và chính sách hỗ trợ mua trả chậm linh hoạt mang đến cơ hội sắm sửa, giúp bài toán tài chính của các gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dịp 6/8 được xem là “thời điểm vàng” để người dân nâng cấp thiết bị phục vụ gia đình với mức chi phí tối ưu.

Đợt tri ân lần này không đơn thuần là chiến dịch bán hàng, mà trở thành minh chứng rõ nét cho lời cam kết đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt. Động thái chia sẻ thành quả phát triển đến khách hàng trong ngày chào sàn cho thấy sự khác biệt về tầm nhìn của thương hiệu bán lẻ uy tín. Việc luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, người tiêu dùng chính là chìa khóa giúp hệ thống chuỗi bán lẻ thuộc Điện Máy Xanh duy trì thế chủ động và vững bước khẳng định vị thế trên thị trường.