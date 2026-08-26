Hàng nghìn tỷ đồng đổ về tài khoản, DMX sinh lợi cho nhà đầu tư

Ngày 26/8, Điện Máy Xanh chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên. Việc nhanh chóng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền giúp hàng nghìn cổ đông được hưởng lợi.

Ngày 26/8, hơn 5.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) chính thức được phân phối đến tài khoản của cổ đông. Với tỷ lệ chi trả 40% (tương đương 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), đây là minh chứng cho việc doanh nghiệp kiên định thực hiện cam kết công khai trước thềm niêm yết.

Việc chi trả dòng tiền thực trong 3 tuần sau khi chào sàn HoSE không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của nhà đầu tư đồng hành, mà còn khẳng định mô hình bán lẻ có khả năng tạo ra dòng tiền tốt. Đợt chi trả lần này của Điện Máy Xanh thiết lập cột mốc mới về quy mô phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong ngành bán lẻ. Dấu mốc này cũng khẳng định DMX chính thức đi vào vận hành trơn tru và bắt đầu mang lại nguồn thu nhập đều đặn, thực chất cho nhà đầu tư.

Chiến lược tối ưu hóa doanh thu trên từng điểm bán hiện hữu giúp hệ thống bán lẻ duy trì dòng tiền kinh doanh ổn định.

Sức mạnh dòng tiền của Điện Máy Xanh được bảo chứng bởi kết quả kinh doanh liên tục bứt phá. Theo công bố mới nhất cho 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 75.474 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng (SSSG) duy trì ở mức ấn tượng 30%, chứng minh hiệu quả vận hành của mạng lưới hiện hữu.

Sức bứt phá này tạo đà để ban lãnh đạo doanh nghiệp dự báo kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực, đồng thời nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm lên mức kỷ lục - vượt 10.000 tỷ đồng (so với kế hoạch 7.350 tỷ đồng ban đầu). Mức lợi nhuận này chứng minh năng lực của hệ thống, giúp vốn đầu tư của cổ đông sinh lời và chuyển hóa thành khoản cổ tức giá trị. Theo nhận định của giới quan sát tài chính, việc doanh nghiệp quy mô vốn hóa hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục vượt chỉ tiêu kinh doanh là "lực đỡ" quan trọng, tạo niềm tin cho đà tăng giá trị cổ phiếu trong dài hạn.

Tích hợp giải pháp tài chính tiêu dùng tại điểm bán giúp tháo gỡ rào cản chi tiêu, đóng góp đến 38% tổng doanh thu hệ thống.

Sự gia tăng lợi nhuận bền vững của Điện Máy Xanh được hậu thuẫn bởi việc vận hành của 5 trụ cột chiến lược. Từ tập trung "tăng trưởng bằng chất" thay vì mở rộng dàn trải, đến biến hơn 3.000 điểm bán thành trung tâm dịch vụ tài chính phục vụ hàng chục triệu lượt giao dịch với tổng giá trị đạt 56.000 tỷ đồng . Bên cạnh đó, việc thương mại hóa mảng hậu mãi thành CTCP Thợ Điện máy Xanh (mang về 1.892 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%), sự phát triển Super App chạm mốc 19 triệu thành viên (đóng góp 7.330 tỷ đồng doanh thu online) và sự vươn mình của liên doanh EraBlue tại Indonesia (đạt 261 cửa hàng, doanh thu tăng 92%, lợi nhuận tăng 154% và chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế) mở ra các động lực tạo tiền mới.

Mảng dịch vụ hậu mãi chuẩn hóa không chỉ mang lại nguồn thu riêng có lãi, mà còn kéo dài giá trị trọn vòng đời của mỗi khách hàng.

Đợt chi trả lần này là bước khởi đầu trong kế hoạch phân phối lợi nhuận trong một năm tiếp theo. Theo lộ trình, Điện Máy Xanh dự kiến tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ tháng 4/2027, hoàn thành cam kết dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức tiền mặt (tổng cộng 8.000 đồng/cổ phiếu). Doanh nghiệp cũng xem xét phương án thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ dự kiến 1:1.

"Trái ngọt" trong đợt cổ tức đầu tiên không chỉ chứng minh uy tín của doanh nghiệp, mà còn khẳng định mô hình kinh doanh tạo lợi nhuận bền vững. Bởi DMX là doanh nghiệp có lợi thế riêng khi sản phẩm điện thoại, laptop, điện máy… đều là mặt hàng thiết yếu trong đời sống. Tốc độ tăng trưởng kỷ lục cùng chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch khẳng định vị thế của DMX - cổ phiếu đáng cân nhắc trên thị trường hiện nay.