Điện Máy Xanh chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt ngay sau niêm yết

Ngay sau khi chào sàn HoSE, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh nhanh chóng hoàn tất chốt danh sách cổ đông nhận đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên vào ngày 19/8.

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) thực hiện chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 40% (tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu) ngày 19/8 đã tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Với tổng giá trị chi trả lên tới hơn 5.000 tỷ đồng , dòng tiền này được trích trực tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến hết 2025.

Tốc độ triển khai chi trả nhanh chóng ngay trong tháng 8 chính là minh chứng thuyết phục cho năng lực quản trị và chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt quy mô lớn không chỉ mang lại lợi ích tức thì cho nhà đầu tư đồng hành, mà còn bảo chứng cho mô hình kinh doanh tạo dòng tiền mà DMX đang sở hữu.

Mạng lưới cửa hàng tinh gọn được tối ưu hóa hiệu quả vận hành là nguồn phát sinh dòng tiền tự do dồi dào, tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Dòng tiền vững chắc của Điện Máy Xanh được xây dựng trên nền tảng tài chính lành mạnh và kết quả kinh doanh bứt phá. Mới nhất, CEO Đoàn Văn Hiểu Em hé lộ, 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 75.474 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ và thậm chí hoàn thành tới 62% kế hoạch cả năm. Tốc độ tăng trưởng bùng nổ là nền tảng vững chắc để ban lãnh đạo Điện Máy Xanh tự tin dự đoán kết quả kinh doanh quý III sẽ còn khởi sắc hơn trung bình 2 quý đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 đạt trên 10.000 tỷ đồng - con số kỷ lục, vượt xa mức cam kết 7.350 tỷ đồng ban đầu.

Sức mạnh tài chính này không đến từ sự may mắn mà là thành quả của mô hình kinh doanh chuyển dịch từ thu tiền một lần sang phục vụ trọn vòng đời khách hàng, dựa trên bộ khung 5 trụ cột chiến lược.

Đầu tiên là chiến lược tăng trưởng bằng chất, dịch chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng điểm bán sang tối ưu hóa năng suất từng cửa hàng hiện hữu. Theo thống kê 2 quý đầu năm, doanh thu cùng cửa hàng (SSSG) tăng tới 32%, giúp biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 20,1%. Trụ cột thứ hai nằm ở hệ sinh thái dịch vụ tài chính - tiêu dùng. Bằng việc giải bài toán chi phí thông qua giải pháp mua trả chậm (đóng góp 38% doanh thu), Điện Máy Xanh đồng thời biến hơn 3.000 điểm bán thành trung tâm thanh toán tiện ích, xử lý 36 triệu giao dịch với tổng giá trị 56.000 tỷ đồng .

Việc thương mại hóa mảng hậu mãi giúp chuẩn hóa chất lượng dịch vụ tận nhà, đồng thời biến điểm chạm bảo trì thành cơ hội gia tăng doanh thu.

Trụ cột thứ ba thể hiện tư duy đột phá khi thương mại hóa mảng hậu mãi thành CTCP Thợ Điện máy Xanh - một “trung tâm lợi nhuận” độc lập. Sở hữu lực lượng kỹ thuật viên đông đảo với chuyên môn cao ở mọi khâu và mọi thiết bị điện máy như tivi, máy lạnh, máy giặt... mảng này ghi nhận 1.892 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm (tăng 47%), trong đó doanh thu từ khách hàng ngoài hệ thống đạt 195 tỷ đồng . Việc vươn ra thị trường B2B giúp dịch vụ bảo trì, lắp đặt trở thành nguồn thu riêng có lãi vượt trội.

Song song, trụ cột thứ tư là super app đạt 19 triệu thành viên, đóng vai trò trung tâm kết nối và quản trị quan hệ khách hàng đa kênh. Cuối cùng, trụ cột thứ năm - liên doanh EraBlue tại Indonesia - ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ IDR (tăng 92%), lợi nhuận sau thuế vọt 154% và chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau 6 tháng đầu năm 2026, mở ra động cơ tăng trưởng quốc tế đầy hứa hẹn.

Thành công của EraBlue tại thị trường Indonesia chứng minh năng lực nhân rộng mô hình ra quốc tế, đóng góp tích cực vào bức tranh lợi nhuận hợp nhất của toàn tập đoàn.

Việc chốt danh sách nhận 4.000 đồng/cổ phiếu vừa qua chỉ là phần mở màn trong “cơn mưa” cổ tức mà DMX sẽ chi trả cho cổ đông. Điện Máy Xanh đưa ra cam kết nhất quán về việc dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm để chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong lộ trình 12 tháng sau niêm yết, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau đại hội đồng cổ đông tháng 4/2027, đưa tổng mức cổ tức tiền mặt lên 8.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, kế hoạch thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ dự kiến 1:1 cũng đang được xem xét.

Khai thác hiệu quả 5 trụ cột tăng trưởng cùng chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch, Điện Máy Xanh tiếp tục khẳng định vị thế một cổ phiếu bán lẻ hàng đầu: Vừa sở hữu dư địa bứt phá dài hạn, vừa mang lại dòng tiền thực sự dồi dào và bền vững cho các nhà đầu tư.