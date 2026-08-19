Mua tivi xem World Cup, khách Điện máy Xanh bất ngờ nhận 1 tỷ đồng

Vốn chỉ định mua tivi để phục vụ nhu cầu giải trí, vị khách hàng tại Gia Lai may mắn trở thành chủ nhân duy nhất của giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt từ Điện máy Xanh.

Vừa qua, hệ thống Điện máy Xanh chính thức hoàn tất buổi lễ trao giải 1 tỷ đồng cho vị khách hàng may mắn duy nhất trúng giải đặc biệt trong chương trình "Xem World Cup 2026 - Trúng 1 tỷ tiền mặt", kéo dài trong 15/5-31/7. Nhân vật may mắn gọi tên anh Nguyễn Văn Thân (Gia Lai) khi bất ngờ nhận giải thưởng lớn sau một lần mua tivi tại hệ thống.

Buổi lễ trao giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng được tổ chức trang trọng tại trụ sở của Điện máy Xanh.

Tấm vé may mắn mang về giá trị tài chính lớn cho gia đình anh Thân bắt đầu từ quyết định mua chiếc tivi QLED Aqua AQT50S800UX trị giá 8,99 triệu đồng. Chỉ bỏ ra một khoản chi phí vừa phải để sắm thiết bị giải trí cho gia đình, việc mang về giải thưởng gấp hàng trăm lần giá trị sản phẩm được xem là món quà “siêu hời”. Mức thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt cũng thể hiện quy mô giải thưởng, cùng sự đầu tư của Điện máy Xanh cho chương trình ưu đãi tri ân khách hàng.

Tại buổi lễ, anh Thân trực tiếp nhận món quà tiền mặt 1 tỷ đồng trong sự chúc mừng của đại diện doanh nghiệp và khách mời tham dự.

Ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Điện máy Xanh và ông Nguyễn Hữu Quốc Cường - Giám đốc Ngành hàng Điện tử - trao giải cho vị khách hàng may mắn duy nhất.

Chia sẻ về chương trình, đại diện Điện máy Xanh cho biết doanh nghiệp không chỉ cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn nỗ lực gia tăng giá trị khác biệt, tạo niềm vui bất ngờ và thiết thực trong hành trình mua sắm của khách hàng. Sự kiện trao giải công khai thể hiện tinh thần “người thật, việc thật, trúng thật” vốn đã tạo nên uy tín thương hiệu của Điện máy Xanh trong lòng người tiêu dùng suốt nhiều năm qua.

Nụ cười rạng rỡ của anh Nguyễn Văn Thân khi nhận về giải thưởng lớn vượt ngoài mong đợi.

Tiếp nối niềm vui này, Điện máy Xanh tung ra chương trình "Tivi to ở đây rẻ lắm!" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua sắm tivi trong thời gian tới.

Cụ thể, các dòng smart tivi 4K từ 55 inch, 65 inch đến 75 inch có mức giá khởi điểm “dễ chịu”, chỉ từ 8,99 triệu đồng, chia ra trả chậm tương đương chỉ từ 25.000 đồng/ngày. Chương trình mua trả chậm không tính lãi suất, cho phép trả trước 0 đồng với kỳ hạn kéo dài linh hoạt, riêng dòng tivi chỉ bán tại hệ thống còn được gia hạn lên đến 18 tháng.

Điện máy Xanh có nhiều ưu đãi mua tivi mới đi kèm chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng mua thiết bị giải trí cho gia đình.

Ngoài ra, tất cả khách hàng mua dòng tivi từ 55 inch trở lên đều nhận quà tặng là một nồi lẩu điện tiện lợi, đi kèm với đó là 30 ngày đổi ngay nếu thiết bị có lỗi từ nhà sản xuất. Với sự kết hợp giữa mức giá phù hợp, quà tặng kèm hữu ích và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, đây là thời điểm vàng để gia đình rinh chiếc tivi mới về nhà. Khách hàng có thể ghé siêu thị Điện máy Xanh gần nhất để trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại và nhận về loạt ưu đãi thiết thực cho gia đình.