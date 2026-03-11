Doanh số xe máy Honda tại Việt Nam giảm mạnh

Ngoài ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết, áp lực từ làn sóng điện hóa đang ngày càng mạnh mẽ dường như đang khiến Honda gặp rắc rối.

Theo báo cáo doanh số từ Honda Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu năm mới không khả quan khi chứng kiến mức giảm sâu ở cả 2 mảng chủ lực là ôtô và xe máy.

Cụ thể, doanh số xe 2 bánh của Honda trong tháng 2 đạt 156.799 chiếc, giảm khoảng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn nếu so với kỳ báo cáo tháng một, lượng xe máy Honda giao đến tay khách hàng đã sụt mất hơn 27%.

Tình hình ở nhóm ôtô khó khăn hơn khi trong tháng 2, Honda bán được 1.052 chiếc, giảm 41,8% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn tháng trước đó đến 61%.

Thực tế việc Honda ghi nhận doanh số suy giảm một phần bởi bị ảnh hưởng bởi tuần lễ Tết Nguyên Đán. Đây cũng là tình trạng quen thuộc của các hãng xe hàng năm. Tuy nhiên doanh số xe máy giảm mạnh còn là kết quả của cuộc đua điện hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thị trường Việt.

Honda đang gặp nhiều thử thách ở nhóm xe 2 bánh. Ảnh: Trần Hiền.

Với Honda, 3 sản phẩm xe máy điện hiện tại tuy nhận được đánh giá tốt về mặt chất lượng và uy tín, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành sản phẩm gánh vác sức bán cho thương hiệu khi nhu cầu dịch chuyển từ xăng sang điện đang nóng dần.

Tóm lại, con số sụt giảm hơn 27% ở mảng xe máy và 61% ở mảng ôtô so với tháng trước là một tín hiệu cảnh báo cho Honda trong quý I/2026. Dù hãng vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa dải sản phẩm, từ việc bổ sung các bản hybrid cho ôtô đến ra mắt xe máy điện mới, nhưng tốc độ chuyển dịch của thị trường đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Việc giá xăng tăng cao trong giai đoạn gần đây dự báo doanh số của xe Honda nói chung và các hãng xe sử dụng động cơ đốt trong tiếp tục gặp khó, đặc biệt với nhóm xe máy của Honda.

Để lấy lại đà tăng trưởng, Honda có lẽ cần một chiến lược đột phá hơn về giá bán và hạ tầng điện hóa, thay vì chỉ dựa vào "ánh hào quang" của những dòng xe xăng truyền thống.